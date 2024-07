TerritOri, il nuovo ristorante “pop” di Casa Vissani tra passato e futuro

Come vi avevamo già annunciato il 15 aprile, il 18 dello stesso mese ha aperto le sue porte "TerritOri", il nuovo ristorante pop che si affianca al celebre Ristorante Vissani all'interno della stessa struttura a Baschi (Tr). Con un approccio più inclusivo, il locale ripercorre la sua storica tradizione culinaria, proponendo una cucina che valorizza le ricette e i prodotti tipici italiani in un'atmosfera familiare e accessibile.

Lo chef Gianfranco Vissani

TerritOri: il nuovo progetto di Luca Vissani

È di Luca Vissani, figlio d'arte, in accordo con il padre e l'intero staff di sala e di cucina, il progetto di abbinare nuovamente i due concetti gastronomici all'interno di un'unica struttura, da sempre famosa per raffinatezza e cultura del servizio, allo scopo di offrire un articolato ventaglio di opportunità ad una più vasta fascia di ospiti. Nell'intrigante Sala Rock, un servizio dinamico e cortese e una carta dei vini più contenuta, con una esclusiva selezione di birre umbre, accompagneranno ogni ospite in un'esperienza gustativa ricca delle suggestioni di ieri e di oggi, ma economicamente più accessibile.

Luca Vissani (foto: reportergourmet.com) 1/5 Casa Vissani a Baschi 2/5 Sala Classic a Casa Vissani 3/5 Sala Rock a Casa Vissani 4/5 Una portata di TerritOri 5/5

«L'idea è stata quella di tornare in qualche modo alle origini, a quando questo locale si chiamava il Padrino ed era noto per i suoi piatti semplici ma buonissimi - raccontano i Vissani in un'intervista all'Ansa. Ben venga la cucina ricercata, quella super raffinata ma credo che sia giunto anche il momento di tornare a mettere nei piatti dei nostri ospiti il prodotto più tradizionale, quello che nasce dalle nostre terre, quello che ci rievoca emozioni e ricordi lontani. Il nostro progetto - spiegano padre e figlio - ha anche un altro obiettivo: far avvicinare molte famiglie a una cucina di livello al giusto prezzo».

Rimane ovviamente attivo, nell'attigua Sala Classic, il ristorante gourmet per antonomasia, dove il maestro Gianfranco Vissani continua ad elaborare le proprie inimitabili creazioni nella Proposta Grande da 7 portate, oppure nella Proposta Piccola da 4 portate. Circondati da splendide opere d'arte, gli ospiti potranno seguire i cuochi e le pasticciere mentre lavorano al di là del vetro, incorniciati come in un quadro vivente, mentre degusteranno piatti d'autore con prestigiosi vini di tutto il mondo, serviti con la consueta premurosa attenzione. Dunque, chi vorrà effettuare un'esperienza immersiva nel mondo Vissani, potrà farlo soggiornando, magari, nelle accoglienti e raffinate camere della casa, per concedersi la possibilità di provare comodamente le due espressioni stilistiche di un'unica grande cucina.

TerritOri Vissani

Strada Statale 448 Località Cannitello - 05023 Baschi (Tr)

Tel 0744 950206