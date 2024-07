Ballarini presenta la linea Torre: performance di cottura e funzionalità

In concomitanza con la celebrazione dei 135 anni di attività, Ballarini (Gruppo Zwilling) lancia Torre la nuova linea componibile dalle notevoli peculiarità: le forme e le dimensioni sono quelle di maggiore utilizzo nelle cucine per la cottura dei piatti più diversi, il fondo ad alta stabilità, brevettato per l’induzione, garantisce il massimo rendimento su piastra, il suo rivestimento resistente alle alte temperature e la possibilità di staccare il manico permettono di cucinare sul fuoco come in forno, potendo così realizzare con un unico strumento, cotture differenti, anche nel corso della medesima preparazione.

Il manico della linea Torre è rimovibile

Ballarini, comfort e praticità anche in spazi ridotti

Con la linea Torre di Ballarini è possibile portare il sapore della cucina italiana ovunque, soprattutto dove gli spazi sono ridotti e dove ogni dettaglio in cucina è pensato per il massimo comfort e praticità. Ogni utensile infatti deve avere un posto preciso e svolgere più funzioni possibili e la linea componibile Torre è progettata pensando proprio a una cucina compatta che non sacrifica la qualità e la funzionalità degli strumenti di cottura.

La forme e le dimensioni degli utensili Torre sono quelle di maggiore utilizzo

Ecco allora un’unica gamma con un manico rimovibile e antigraffio (con una portata fino a 10 kg che ne garantisce una manualità dalla presa ottimale) che trasforma ogni pentola e padella in un vero e proprio strumento multifunzionale. Torre si contraddistingue anche per il suo rivestimento interno in Ceraforce, antiaderente effetto pietra.



