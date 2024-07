Un barbecue a regola d'arte con il set di utensili Zwilling

Estate e barbecue una coppia da sempre vincente, a cui si aggiunge Zwilling per un tris imbattibile. L'azienda tedesca, con marchio registrato nel 1731, propone infatti il suo set di accessori BBQ+ adatto per principianti e fuochisti esperti.

Grigliare con il set BBQ+ di Zwilling diventa un'esperienza

Barbecue a regola d'arte con il set di Zwilling

Grigliare carne, pesce e verdure con i prodotti BBQ+ di Zwilling, durevoli ed ergonomici, rende l'esperienza culinaria facile e sicura. Gli utensili, in acciaio inossidabile, hanno manici extra lunghi che consentono di grigliare anche a distanza. Oltre agli utensili essenziali come spatola, pinza, forchettone e pennello, Zwilling offre nel suo kit anche il termometro digitale che consente di misurare con precisione la temperatura interna della carne garantendo la cottura perfetta, gli artigli per carne in nylon extra forte per afferrare, tagliare e sminuzzare qualsiasi tipo di carne, il grill e le pirofile con speciale perforazione.

Non manca il tagliere di bambù certificato Fsc di Zwilling con cassetto integrato che consente di raccogliere il cibo tritato e i cestelli per servire le pietanze in modo sostenibile. Con la gamma di prodotti Zwilling, ogni barbecue estivo diventa un evento.

Ma non solo food. Zwilling pensa anche al vino. Con il wine opener elettrico della linea Enfinigy aprire le bottiglie è ancora più facile. Questo elegante apribottiglia automatico ha un tagliacapsule integrato per cui con un solo click il vino può essere versato e goduto.