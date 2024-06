La novità di Zwilling per celebrare il 293° anniversario dell'azienda

Zwilling, azienda tedesca leader nel comparto degli utensili da cucina, celebra il suo 293° anniversario con il lancio di Zwilling Pure, una nuova linea di pentole che coniuga alte prestazioni con un design minimalista ed elegante.

Zwilling Pure: eleganza e alte prestazioni in cucina

Cosa sapere sulla nuova linea Pure di Zwilling

Disponibili in quattro raffinate colorazioni opache - bianco, rosa, verde e grigio - e adatte a tutti i piani cottura, incluse le induzioni, le pentole Pure si distinguono per la loro costruzione a triplo strato in acciaio inossidabile. L'anima interna in alluminio garantisce una distribuzione e un mantenimento ottimali del calore, per una cottura uniforme e impeccabile fino al bordo. Il doppio strato esterno in ceramica assicura un'elevata resistenza ai graffi, anche con un uso intensivo.

Dotate di scala graduata interna per un facile dosaggio dei liquidi, le pentole Pure possono essere utilizzate anche in forno fino a 180°C, rendendole perfette per realizzare anche le ricette più elaborate. Il design moderno e minimalista le rende un complemento d'arredo elegante per qualsiasi cucina, oltre che strumenti indispensabili per una cottura di qualità.

Zwilling, una storia di innovazione e tradizione

Fondata nel 1731 da Peter Henckels, Zwilling ha costruito la sua reputazione sulla produzione di lame e utensili da cucina di altissima qualità. Nel corso dei secoli, l'azienda ha saputo coniugare tradizione e innovazione, diventando un punto di riferimento per i cuochi professionisti e gli appassionati di cucina di tutto il mondo.

Zwilling nel 2024 festeggia i 293 anni di attività dell'azienda

Oggi, con oltre 12mila dipendenti e una presenza in oltre 120 paesi, Zwilling continua a sviluppare prodotti all'avanguardia che combinano funzionalità, design e prestazioni eccellenti, confermandosi leader nel comparto degli utensili da cucina di alta gamma.