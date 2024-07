Chella llà!: la nuova farina per i 40 dell'Associazione verace pizza napoletana

Si è conclusa con grande successo la quinta edizione delle Giornate della verace pizza napoletana, organizzata dall'Associazione verace pizza napoletana (Avpn) per celebrare i suoi 40 anni di attività. Cinque giorni di festa che hanno visto Napoli protagonista di un viaggio sensoriale ed emozionale all'insegna della pizza, regina indiscussa della cultura gastronomica italiana. Durante la manifestazione è stata anche presentata ufficialmente Chella llà!, una nuova farina per pizza napoletana realizzata da Molino Spadoni e approvata dall’Avpn.

L'Associazione verace pizza napoletana ha festeggiato 40 anni

Associazione verace pizza napoletana: i festeggiamenti per i 40 anni

Dall'assaggio di pizze gourmet alle degustazioni di vino, dai convegni ai laboratori didattici, il programma delle Giornate ha offerto qualcosa per tutti gli appassionati di pizza. Tra gli eventi più attesi, il convegno "Una storia verace", che ha analizzato il passato, il presente e il futuro della pizza napoletana, con un focus particolare sulla necessità di una maggiore tutela e valorizzazione della professione di pizzaiolo. A margine delle giornate, Avpn ha raggiunto un nuovo traguardo: la realizzazione della pizza più alta d'Europa, sulla cima del Monte Bianco. Un'impresa simbolica che ha dimostrato ancora una volta la maestria e la creatività dei pizzaioli napoletani.

Si è chiusa la quinta edizione delle Giornate della verace pizza napoletana

«Il grande successo di queste giornate - ha detto il presidente Avpn Antonio Pace - ci dimostra quanto la nostra attività faccia del bene alla pizza, tanto a Napoli quanto fuori, contribuendo a rafforzare l’immagine del pizzaiolo e alzando il livello delle pizzerie in tutto il mondo.Con grande entusiasmo siamo già proiettati ai prossimi appuntamenti e al nostro 50esimo anniversario che sentiamo già vicino. Un grazie speciale al comune di Napoli e alla Regione Campania, da sempre ci fanno sentire a casa con tutti i nostri eventi».

Associazione verace pizza napoletana, i riconoscimenti

Conclusione in grande stile nello splendido scenario del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (che riceverà una “tabella” Avpn per la pizzeria di prossima apertura all’interno dell’area museale) per la cerimonia di premiazione che ha visto riuniti tutti i protagonisti delle Giornate della Verace Pizza Napoletana. Nel corso della serata, presentata da Patrizio Rispo, amatissimo volto della serie “Un Posto al Sole”, il presidente Antonio Pace e il Maestro Lello Esposito hanno premiato, con una riproduzione in tiratura dell’opera realizzata dal Maestro stesso, i grandi artefici e sostenitori di questo straordinario percorso di Avpn.

Antonio Pace, presidente Avpn

Tra i premiati il Sindaco Gaetano Manfredi, l’ex Sindaco di Napoli ed ex presidente della Regione Campania Antonio Bassolino, l’ex ministro dell’Agricoltura Alfonso Pecoraro Scanio, Il senatore Bartolomeo Amidei, Il presidente di Avpn America Peppe Miele, l'Università giapponese Ritsumeikan, il vicepresidente Massimo Di Porzio, il direttore Stefano Auricchio e i padri fondatori dell’Associazione, per una grande celebrazione di tutti coloro che hanno contribuito al successo della pizza d’eccellenza in Italia e nel mondo. «Questi 40 anni sanciscono la storicità della nostra Associazione - conclude Pace - e il nostro ruolo nodale nella comunicazione della pizza napoletana nel mondo. Vedere insieme i grandi maestri pizzaioli, i nostri partner e tutti gli amici che da sempre credono nella nostra missione e senza i quali non sarebbe stato possibile raggiungere questo risultato, è stata un’emozione indescrivibile».

Associazione verace pizza napoletana, arriva Chella llà!

Chella llà! È un nome che non lascia dubbi e un tributo alla lingua partenopea, non lascia dubbi: è proprio "Quella là" la farina giusta per preparare la vera pizza della tradizione napoletana. Chella llà! è una Farina di grano tenero tipo 0, con una forza di W 250-280, un ottimo potere di assorbimento e ideale per ogni tipo di lievitazione. È priva di enzimi e additivi chimici, realizzata attenendosi rigorosamente al Disciplinare Avpn.

Chella llà!, la nuova farina di Molino Spadoni approvata dalla Avpn

Chella llà! offre agli utilizzatori la certezza di poter contare su un prodotto di elevata qualità, con grano selezionato, sottoposto a rigidi controlli di processo come da prassi Molino Spadoni, con caratteristiche conformi alla preparazione dell’autentica pizza partenopea. La resa è ottima, così come la stabilità nell'impastatrice. L’impasto risulta molto digeribile, friabile e non si oppone al morso. L’impatto visivo nel piatto è stupefacente. La farina è disponibile per i professionisti in duplice formato, da 5 e da 25 kg. Napoli è nei colori e nei simboli del pack: per sottolinearne il posizionamento così specifico, anche la confezione ha previsto uno studio che ha portato a un risultato connotato graficamente e cromaticamente con riferimenti partenopei, dal naming ai colori fino ai rimandi iconografici napoletani.

Chella llà!, l’ultima farina di Molino Spadoni

Molino Spadoni arricchisce così la sua gamma di farine per usi specifici, la più ampia del mercato, rispondendo alle necessità dei pizzaioli più esigenti e preparati, tanto da ricercare partner di comprovata affidabilità e costanza nei risultati. Con questa nuova farina, l’azienda ha voluto rendere un tributo al simbolo dell’italianità nel mondo e ai suoi talentuosi interpreti, i pizzaioli, offrendo loro un prodotto ad hoc, frutto non solo della ricerca di un’impresa storica dal comprovato know how molitorio, ma anche della fattiva collaborazione con i massimi esperti di pizza napoletana, allo scopo di realizzare un prodotto che sia della più alta qualità possibile.

«Ricerca, studio e passione sono alla base di questa referenza, con la quale non solo rendiamo merito al prodotto che meglio rappresenta il nostro Paese nel mondo nella sua espressione più alta - ha dichiarato Beatrice Bassi del cda di Molino Spadoni -. Il nostro lavoro si avvale dei migliori professionisti di tutta la filiera, dal laboratorio fino agli utilizzatori, per offrire un livello qualitativo senza pari. La collaborazione con Avpn va in questo senso e rappresenta un ulteriore passo verso il rafforzamento di Molino Spadoni come partner dei pizzaioli in Italia e nel mondo».