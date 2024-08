Non solo emigranti: il turismo delle radici si apre agli italiani “interni”

Il turismo delle radici, che tradizionalmente attira gli oriundi italiani provenienti da Stati Uniti, Sudamerica o Germania verso i luoghi dei propri nonni, «può essere esteso anche agli italiani che vivono al Nord o nelle grandi città, ma che provengono dal Sud o da piccoli borghi montani, dalle valli delle Alpi o degli Appennini». Così Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde e già ministro dell'Agricoltura, commenta da Agropoli. Durante il suo mandato, Pecoraro Scanio aveva firmato una riforma sulla multinazionalità per sostenere i piccoli e giovani agricoltori delle aree interne. Oggi propone di applicare lo stesso spirito di sostegno al turismo delle radici a livello nazionale. Per realizzare questo progetto, collabora con Aldo Olivieri, ideatore de "Il mio viaggio nel Cilento", un'iniziativa che punta a rilanciare il turismo di ritorno dei cilentani sparsi in Italia e nel mondo.

FONTE: Askanews