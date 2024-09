Eataly Smeraldo compie 10 anni e diventa ancora più buono (e bello)

Compie dieci anni Eataly Smeraldo e si presenta al pubblico completamente ristrutturato. Non solo dal 3 di ottobre inizierà una lunga festa che coinvolgerà numerosi ospiti. Eataly Smeraldo ha cambiato totalmente aspetto. È diventato più invitante e piacevole. Appena si entra alla nostra sinistra troviamo la caffetteria, la pasticceria e i gelati con i tavolini dove chiacchierare e assaporare le specialità. E poi via via scorrono davanti agli occhi, proprio come in un teatro, i banchi con le specialità vegetariane, i salumi e il pane. Così La clientela può acquistare, portarsi la spesa a casa, oppure gustare sul posto insieme a un aperitivo con quello che si è scelto. In questo modo il mercato è al centro del piano terra, ideale per rendere più semplice la spesa. Oggi conta 12 punti ristoro, tra cui Food & Pizza Theatre il grande ristorante da oltre 750 metri quadri completamente rinnovato, più di 500 proposte di Quick service tra cibo e bevande.

Visuale di Eataly Smeraldo (Foto: Federico Bontempi)

Le novità di Eataly Smeraldo

Tra le novità: la nuova caffetteria con 30 posti a sedere, il corner di Artisti del Vegetariano, i nuovi banchi del fritto e dei salumi e formaggi per la spesa o pause sfiziose, il rinomato laboratorio artigianale di pasta fresca Plin, il caseificio Miracolo a Milano che diventa anche il luogo per gustare il fior di latte appena fatto e la pescheria dove, oltre a fare la spesa, si possono mangiare ostriche e crudo di pesce, secondo stagione. Nuova anche La Scuola di Eataly che si trasferisce al terzo piano diventando uno spazio ancora più versatile per corsi di cucina ed eventi.

La cucina vegetariana di Eataly Smeraldo (Foto: Federico Bontempi)

Eataly Smeraldo: ristrutturazione da tre milioni di euro

È stata una ristrutturazione importante, che ha comportato un investimento di tre milioni di euro. Iniziata a giugno, a tempo di record e proseguita fino ad oggi senza chiudere l’esercizio, soprattutto grazie alla disponibilità del personale. Grazie alla collaborazione di tutti gli architetti interni degli store, sono stati cambiati tutti gli spazi.

«Eataly sta vivendo un momento importante della crescita nel mondo e la ristrutturazione del flagship store di Milano conferma l’importanza del mercato italiano per il brand - commenta Andrea Cipolloni, group CEO Eataly. - Il nuovo Eataly Smeraldo è il risultato dell’incontro tra il dna di Eataly e le esperienze internazionali fatte attraverso i punti vendita della nostra rete globale. L’intervento di ristrutturazione ci restituisce un luogo sempre più multifunzionale”. Infatti, questo nuovo concept si proietta verso lo sviluppo di punti vendita in diversi aeroporti, come Parigi, Orly…

Eataly Smeraldo tante novità dal 3 ottobre

Il nuovo Eataly Smeraldo si prepara ad affrontare il periodo delle feste. Basti pensare che l’anno scorso ha venduto ben 200 mila pacchi natalizi, ma quest’anno sono previsti numeri ben superiori. Dopo il 3 di ottobre si rafforzerà il servizio della spesa a casa, che si aggiunge all’e-commerce. Non solo per organizzare una cena o un ricevimento si potrà richiedere uno chef professionista a casa.

Banco dei salumi di Eataly Smeraldo (Foto: Federico Bontempi)

Il cambiamento di Eataly Smeraldo

Anche l’occhio vuole la sua parte: possiamo osservare dalle mani delle sfogline impastare, mentre assottigliano la pasta per preparare i “plin”. Non basta ci sono i casari che preparano la pasta filante delle mozzarelle. Eataly è un posto unico, che riesce a trasformarsi al tempo stesso in un luogo didattico, di acquisto, degustazione e vendita. Il reparto del vino prima era relegato al secondo piano, mentre oggi il cliente ha a disposizione una carta con 170 etichette, che può scegliere direttamente. La frutta e la verdura è stata spostata per dare spazio a chi desidera pranzare.

Enoteca

La parte di grande rilievo è al secondo piano, dove troviamo Eataly Food & Pizza Theatre. Non è un semplice ristorante, ma un luogo dove ci si può fare preparare un menu con i prodotti scelti, assaggiare una ottima pizza, carne o pesce alla brace. Grazie alla formula Banco Tavola, consente di personalizzare anche tagli e cotture. Non solo è uno spazio dove si può portare un amico o un collega per mangiare in tutta tranquillità.

I nuovi sistemi di pagamento da Eataly Smeraldo

Tra questi troviamo il nuovo sistema di pagamenti Nexi Sotto PRO, soluzione che consente agli operatori di Eataly di utilizzare il proprio device aziendale (smartphone o palmare) per accettare i pagamenti effettuati dai clienti con carte contactless, rendendo più veloce il momento della transazione. Inoltre, per offrire un'esperienza ancora più differenziante ed esclusiva, in negozio è presente in anteprima “Eataly Inspire”, la soluzione sviluppata in collaborazione con Accenture Song, che, attraverso un tablet, consente di ricevere suggerimenti personalizzati su abbinamenti ed eccellenze gastronomiche.

L‘entrata di Eataly Smeraldo (Foto: Federico Bontempi)

Eataly Smeraldo e la sostenibilità

Eataly Smeraldo ha seguito un percorso per la certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), protocollo internazionale nato grazie a U.S. Green Building Council che attesta il rispetto dei più alti standard di comfort interno e un minore impiego di risorse (in particolare energia e acqua). Nelle aree di ristorazione il packaging utilizzato è interamente riciclabile e compostabile, con prevalente utilizzo di carta certificata FSC (Forest Stewardship Council) proveniente da filiere gestite in modo responsabile e di materiali costituiti da biopolimeri biodegradabili e compostabili come PLA e mater bi. Al secondo piano, la Fondazione Cometa, che opera nell'ottica di creare occasioni per dare la possibilità alle persone con fragilità di ritrovare sé stesse, sta realizzando una parete decorativa fatta con materiale di recupero.

Cella vini di Eataly Smeraldo (Foto: Federico Bontempi)

Tanti eventi da Eataly Smeraldo

Dal 3 al 13 ottobre abbiamo un programma di appuntamenti speciali per festeggiare il nuovo Eataly Smeraldo. Oltre 50 diverse occasioni, partendo dall’opening party del 3 ottobre con dj set a cura di Radio Deejay. Troviamo collaborazioni con La Cucina Italiana per un calendario di talk, LifeGate per le riflessioni su temi di alimentazione e sostenibilità; GialloZafferano, per show cooking e incontri con i migliori food creator del momento; RCS Sport per un evento; Magenta bureau e Identità Golose per cene e incontri che promuoverà i giovani talenti della gastronomia e si svilupperà per tutto il 2025. Avremo anche la “Cena delle stelle” con Carlo Cracco, Viviana Varese, Marco Pedron…

Grandi ospiti a Eataly Smeraldo

Il programma dei primi 10 giorni prevede ospiti speciali tra cui, citati in ordine di calendario: Marisa Passera, Matteo Curti, Pier Bergonzi, Gianni Bugno, Eva Andrini aka Eva's Food Addiction, Filippo Caccamo, Rosy Chin, Lucake, Special Sound Design by Emx, Diego Vitagliano, Maddalena Fossati Dondero, Antonia Klugmann, Carlo Cracco, Pier Luigi Petrillo, Attilio Speciani, Daniel Lumera, Antonio Zambrini, Sorelle Marinetti, Viviana Varese, Fratelli Cerea, Alessandro Negrini e Fabio Pisani, Marco Pedron, Effe String Quartet, Dany Resconi, Laura Formenti, Pierluca Mariti, Sonja Collini, Fabrizio Biggio, Francesco Gungui, Daniele Rossi, Fabrizio Bosso, Vincenzo Schettini aka La fisica che ci piace, Claudio Bisio, DJ Flower, Missin Red… e tanti altri.