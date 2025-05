Tuttofood 2025: ecco le novità delle aziende da conoscere in anteprima

Tuttofood Milano, che si terrà dal 5 all'8 maggio 2025 presso Fiera Milano Rho, è uno degli eventi più importanti per il mondo agroalimentare. L'appuntamento annuale rappresenta un punto di incontro fondamentale per aziende, distributori, buyer e operatori del settore, con l’obiettivo di favorire l’internazionalizzazione e scoprire le novità del mercato globale.

Il nuovo layout di Tuttofood Milano 2025

L’edizione 2025 di Tuttofood si arricchisce di una nuova disposizione dei padiglioni, che include l'aggiunta di tre nuovi spazi espositivi e oltre 15.000 metri quadrati dedicati a collettive internazionali e aziende estere. Questa espansione rafforza ulteriormente il ruolo della fiera come hub globale per l'agroalimentare, ospitando oltre 3.000 espositori provenienti da 50 Paesi.

L’edizione 2025 di Tuttofood si arricchisce di una nuova disposizione dei padiglioni

Tra questi, molte aziende estere provenienti da Austria, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, India, Thailandia e Taiwan, pronte a presentare i loro prodotti innovativi e a stringere nuove collaborazioni. Attenzione anche verso le nuove categorie merceologiche, con particolare attenzione a un padiglione dedicato interamente al beverage, dove saranno protagonisti i trend più recenti e le soluzioni più avanzate nel settore delle bevande.

Aree tematiche e speciali

Per migliorare l'esperienza di espositori e visitatori, Tuttofood 2025 si articolerà in diverse aree tematiche, tra cui:

Tuttofood Hall : Situata nel padiglione 14, accoglierà convegni e conferenze istituzionali su temi di rilevanza per l’intero settore agroalimentare.

Better Future Arena : Nel padiglione 3, con focus su sostenibilità e innovazione.

Cibus Link Arena : In Corso Italia, con incontri e tavole rotonde sul futuro della filiera alimentare.

Tuttofood Academy powered by Apci: Un’area esperienziale dove sarà possibile scoprire nuovi prodotti e ricette proposte da chef di alto livello.

Le aziende partecipanti e le novità

Numerose aziende leader nel settore agroalimentare sono pronte a presentare le loro novità durante l'evento. Tra queste, spiccano alcuni dei brand più innovativi, che porteranno in fiera prodotti all'avanguardia, studiati per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Ogni partecipante avrà l'opportunità di entrare in contatto con questi protagonisti e scoprire le ultime soluzioni in fatto di prodotti alimentari, packaging, tecnologie e sostenibilità.

Novità dell'healthy food: tra prodotti plant-based e sostenibili

Tuttofood è l'occasione perfetta per scoprire le ultime novità del mondo healthy food. Numerose aziende portano innovazioni che rispondono alla crescente domanda di prodotti salutari, plant-based e adatti a un'alimentazione equilibrata.

ABS FOOD - Padiglione 6, Stand L56.

Porta la nuova linea ABSOLUTE: miscele pronte all’uso per gelati proteici vegetali e ingredienti innovativi per prodotti clean label e sostenibili.

KAMUT® - Padiglione 6, Stand C25.

I visitatori potranno scoprire i benefici del grano KAMUT®. Questo grano khorasan biologico, ricco di proteine, fibre, e sali minerali, offre numerosi vantaggi per il benessere, supportando la funzione cognitiva e la protezione dallo stress ossidativo.

I prodotti di Verys Frescolat

Probios Group - Padiglione 6, Stand A07.

Porta il meglio del biologico funzionale con novità healthy e plant-based: tra queste, il Keto Drink, le barrette Fit&Go e i nuovi biscotti Duo Smile di Vivibio, che si presenta anche con un rebranding tutto nuovo.

Salomon FoodWorld® - Padiglione 7, Stand A13.

Porta gli Smash Burger , tra cui il nuovo Green Heroes Plant Smash Burger, burger 100% vegetale a base di proteina di grano, croccante, saporito e pronto in 2 minuti.

Verys Frescolat - Padiglione 1, Stand U14.

Presenta una linea completa di formaggi 100% vegetali per ristoranti e pizzerie, tra cui Mozzarisella julienne, mozzarella in acqua, fettine, Chiccogreco e grattugiato.

Prodotti caseari e soluzioni per l'Horeca

Le aziende del settore latte offrono specialità casearie di alta qualità, con prodotti pensati per il retail e la ristorazione.

Brazzale - Padiglione 1, Stand L25.

Porta burri innovativi, Gran Moravia e paste filate, inclusa la novità Burro delle Alpi Pro con Levosod-Pro®.

Casearia Monti Trentini - Padiglione 1, Stand H07.

Presenta i nuovi formati di Asiago DOP Stagionato grattugiato e julienne, pensati per retail e Horeca.

I nuovi formati di Asiago DOP di Casearia Monti Trentini

Caseificio Fratelli Castellan - Padiglione 1, Stand E36.

Presenta la nuova linea Mandriot Food Service, pensata per pizzerie e ristorazione, e rilancia la pluripremiata Casatella Trevigiana DOP per l’export.

Granarolo - Padiglione 1, Stand G01.

Presenta le specialità casearie pugliesi a marchio Perla e Granarolo, formaggi DOP, la linea Granarolo Benessere senza lattosio, e le novità plant-based del brand Unconventional.

“Think Milk, Taste Europe, Be Smart!” - Padiglione 1, Stand V25.

Il progetto europeo accende i riflettori sulle eccellenze DOP del mondo cooperativo con showcooking, degustazioni e narrazioni firmate da grandi esperti del settore come Valentina Bergamin e Maria Cristina Crucitti.

Farine e derivati: le novità per pasticcerie e ristoranti

Questo comparto offre una varietà di farine e prodotti da forno, con un focus su qualità e innovazione.

Margherita - Padiglione 7, Stand B07.

Presenta Ariosa, una pizza artigianale e gourmet pensata per il retail, con un impasto ad alta idratazione, lievitazione di 48 ore e farine di qualità. Svela anche il rebranding delle sue linee Margherita e Propizza.

Molino Pasini - Padiglione 6, Stand A03.

Lancia il progetto "Proud to be Pasini", una community globale di appassionati della farina di alta qualità, e presenta un'esperienza immersiva con degustazioni di pasta fresca e pizza, incentrate sulle sue farine Meraviglia e Pasta D'Oro®.

Ariosa di Margherita Spa

Riso Reperso - Padiglione 4, Stand D30.

Presenta il riso vercellese autoctono "Reperso", salvato dall'oblio e valorizzato da Agricola Lodigiana. Il riso, con una naturale cremosità, sarà protagonista di showcooking e degustazioni, inclusi risotti gourmet come allo Zafferano, ai Funghi, e con Tartufo.

Vitavigor - Padiglione 7, Stand B07.

Presenta una nuova linea di prodotti artigianali, tra cui i grissini soffietti e la linea "Vita POP", pensata per Horeca. Rilancia anche il restyling della linea hospitality.

Sughi e creme: le nuove soluzioni per chef e eistoratori

Un'area ricca di novità per il condimento e la preparazione dei piatti, con nuove salse, pesti e altre creazioni gourmet.

La Corte del Dome - Padiglione 18, Stand K18.

Presenta la nuova linea “Made in Liguria”, frutto della collaborazione con lo chef Marco Stabile. La gamma include pasta tradizionale, pesto alla genovese, sugo di olive taggiasche, paté di olive e focaccia al rosmarino.

D’Amico e Robo - Hall 4, Stand E13 e Hall 2, Stand D03.

Presentano novità come il tris di olive italiane, il mix di olive piccanti e prodotti per Horeca, tra cui pesto mediterraneo e salse gourmet. Sarà inoltre lanciata la decima Collezione dei Vasi d’Autore, un progetto che unisce cibo, arte e sostenibilità.

La Corte del Dome presenta la linea “Made in Liguria”

De Angelis Food - Padiglione 5, Stand K13.

Presenta in anteprima la nuova linea di sughi pronti "Sughi Terra De Angelis", ispirati alla tradizione italiana, e la gamma gluten free "C’è Pronto", con piatti pronti freschi. Entrambi i lanci saranno ufficialmente disponibili da settembre 2025.

Rodolfi Mansueto - Padiglione 2, Stand G21b.

Presenta la nuova gamma Food Service , completando il rebranding iniziato nel 2024. La linea include polpe, passate, pelati e concentrati in vari formati per ingrosso e Horeca.

Presenta la nuova gamma Food Service , completando il rebranding iniziato nel 2024. La linea include polpe, passate, pelati e concentrati in vari formati per ingrosso e Horeca.

UMAMI - Padiglione 18, Stand B48a.

Presenta il Condimento all’aglio nero, aglio nero Umami FDA approved per il mercato americano, e la linea “Private label” per aziende nazionali e internazionali.

Dolci: le delizie artigianali e le tendenze del settore

Il comparto dei dolci è sempre ricco di novità, tra cui nuove linee di cioccolato, biscotti e dolci tipici.

Balocco - Padiglione 10, Stand F01.

Presenta in anteprima i nuovi Wafer al Limone, con crema ai limoni di Sicilia, pensati per i mercati internazionali. Nuovo anche il packaging della linea, frutto del rebranding. Anteprima anche per i dolci natalizi 2025, come Tortino al cioccolato, Panna cotta, Zuppa inglese e Tiramisù.

La linea Tasting Experience di Vanini (ICAM)

ICAM - Padiglione 3, Stand G13-H18.

Presenta l’innovativa linea Tasting Experience, con novità come le tavolette Tasting Experience Double, ispirate ai dessert più amati: Tiramisù e Cheesecake.

Infermentum - Padiglione 10P, Stand K48.

Presenta le novità tra cui i nuovi biscotti al Pistacchio, Arachidi, Mela e Limone, che si aggiungono alle 7 varietà esistenti. Saranno anche in mostra i classici panettoni (Tradizionale, Dark, Fichi, Mele e Noci), la Torta di Rose e i bauletti per la colazione. Inoltre, sarà possibile scoprire in anteprima un nuovo progetto in fase di sviluppo.

Prodotti ortofrutticoli naturali e gourmet per il settore alimentare

Scopri le ultime tendenze nel mondo degli ortaggi e dei condimenti, con focus su sostenibilità e nuove varianti gourmet.

Acetaia Sereni - Padiglione 2, Stand H30.

Presenta Serenella , la prima crema spalmabile con nocciole d’AltaModena e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP.

Costa d’Oro - Padiglione 4, Stand A07.

Presenta la nuova Visual Identity e lancia in anteprima la linea “ZERO” di oli di semi senza pesticidi e i nuovi sughi e pesti al cuore d’olio.

Le Terre del Balsamico presentano in anteprima l’evento Acetaie Aperte 2025

Le Terre del Balsamico - Padiglione 4, Stand M01/N02.

Presentano in anteprima l’evento Acetaie Aperte 2025 e un ricco programma di degustazioni, masterclass e talk dedicati alle nuove tendenze del Balsamico di Modena DOP e IGP.

Madama Oliva - Padiglione 5, Stand F07.

Debutta Lupamì , la nuova linea di lupini da mangiare con la buccia, in tre gusti gourmet: aglio e rosmarino, aceto balsamico, peperoncino e lime. 100% italiani, in pack richiudibili e riciclabili. In fiera anche il restyling dei Paté da 110 g e le linee Happy Oliva e Vasi Special, protagoniste dello spazio Grocery Innovation.

Urbani Tartufi - Padiglione 5, Stand G0.

Presenta Filosofia Naturale, la linea di prodotti iconici realizzati solo con aromi naturali e ingredienti di origine vegetale. Focus su sostenibilità, innovazione e artigianalità umbra, con pack 100% riciclabili.

Le novità di carne e pesce: sostenibilità e qualità

Per quanto riguarda la carne e il pesce, le novità sono all'insegna della qualità e sostenibilità, con l'introduzione di prodotti premium e innovativi.

Bord Bia - Padiglione 5, Stand F25.

Presenta l’ Irish Grass Fed Beef appena riconosciuto IGP e promuove la sostenibilità dell’allevamento irlandese con il programma Origin Green, attraverso degustazioni, incontri e la presenza diretta dei produttori.

Comavicola - Padiglione 7, Stand M17.

Presenta Rubino di Sicilia, gambero rosso siciliano di altissima qualità pescato nel Mar Mediterraneo, primo prodotto premium della nuova linea Comavicola.

Mopur® di Gruppo Felsineo

Esseoquattro - Padiglione 6, Stand K43.

Presenta il nuovo Sacchetto Salvafresco Ideabrill , ancora più sostenibile con grammatura ridotta, PFAS free e riciclabile. Focus su packaging funzionale per Gdo, Horeca e industria, con novità come Blanca e Olenoir.

Foodlab - Padiglione 3, Stand M17.

Presenta la linea Fumara, con salmone affumicato proveniente dai Mari del Nord, e il nuovo brand Antartika con salmone Coho e Salmo Salar affumicati. Tra le novità anche Salmoody, uno snack innovativo di salmone in vari gusti.

Gruppo Felsineo - Padiglione 3, Stand C13.

Presenta la Mopur® Revolution con nuove linee vegetali Good&Green Mopur® e la Mortadella Fitness, un salume innovativo pensato per il benessere. Tra le novità, anche Mopur® Fitness per sportivi, Mopur® Selection, e Mopur® Crunch.

Ingredienti innovativi e rendenze per cocktail di alto livello



Le novità per la mixology includono nuovi strumenti e prodotti per migliorare l'esperienza del cocktail e della drink culture.

Birra Amarcord - Hall 14 , Stand H44

si prepara a un 2025 dinamico, con il lancio della Pilsner Amarcord, una birra rinnovata in chiave moderna con dry-hopping. Dopo il restyling della linea classica, il brand punta a rafforzare la sua comunicazione e espandere la presenza internazionale, con eventi in Francia, Gran Bretagna e Spagna.

Culligan - Padiglione 14 , Stand D55

Porta innovazioni nel settore dell’acqua per l’hospitality. Con il supporto del flair bartender Giorgio Facchinetti, l’azienda mostrerà come l’acqua di qualità sia essenziale per creare cocktail perfetti e bilanciati.

Il nuovo formato ready-to-drink in lattina di Fever Tree

Fever-Tree - Padiglione 14, Stand B38.

Presenta il nuovo formato ready-to-drink in lattina da 250 ml delle sue referenze iconiche: Mediterranean Tonic Water, Ginger Beer e Pink Grapefruit Soda.

Orsadrinks - Padiglione 14, Stand B53a.

L'azienda presenterà le sue innovazioni, tra cui la linea ODK Smoothie, lo Sciroppo ODK Pandan e Stillabunt Supersour, pensati per la mixology di alta qualità.

Victoria Arduino - Hall 14, Stand D35.

Partecipa alla quarta edizione di Mixology Experience presentando innovativi strumenti per l’estrazione di ingredienti healthy per cocktail e mocktail. Alla fiera, saranno in mostra E1 Prima EXP e PureBrew+, dispositivi che consentono di preparare il PureBrewCoffee.

Acqua e bevande: innovazioni e tendenze dalle aziende italiane

Le aziende italiane prodruttrici di acqua e bevande presentano soluzioni innovative e sostenibili per soddisfare le nuove esigenze dei consumatori.

Acqua Sant’Anna - Padiglione 14, Stand A07.

Presenta novità come il debutto della linea SanFruit Sant’Anna, bevande fresche e leggere con il 25-30% di succhi di frutta, e una nuova gamma di pack sostenibili (vetro, alluminio, tetrapak). Introduce anche nuove soluzioni per la mixology e continua la sua evoluzione con prodotti innovativi, come acque in diversi formati e la linea Sant’Anna PRO.

Fonte Margherita 1845 - Padiglione 1, Stand E36.

I visitatori potranno scoprire le novità del marchio, esplorando le linee di acqua minerale delle Piccole Dolomiti, aperitivi analcolici e bevande analcoliche. Sarà inoltre un'opportunità per conoscere le innovazioni e il design originale delle bottiglie e dei brick.

La linea di succhi SanFruit Sant’Anna

Polara - Padiglione. 14, Stand B43.

Tra le principali novità ci sono il restyling grafico della linea Antica Ricetta Siciliana, con una versione zero zuccheri aggiunti, e il lancio della linea Polara ARS Zero . Inoltre, la linea Polara ’53 si arricchisce di quattro nuove referenze per la mixology.

Zuegg - Padiglione 10, Stand C15.

Presenta SkipWater, una bevanda limpida e dissetante a base di frutta e botaniche (disponibile in tre varianti), e una nuova bevanda vegetale Skipper con avena e frutta (Banana, Fragola, Pera). Tra le novità per Horeca, l'azienda lancia nuove confetture extra in formato mastello e monoporzioni, oltre a succhi senza zuccheri aggiunti.

Con il crescente interesse da parte delle aziende, l’edizione 2025 di Tuttofood si preannuncia come il palcoscenico ideale per le novità del settore agroalimentare, un'occasione da non perdere per tutti gli operatori del settore.

L'impatto economico di Tuttofood Milano 2025

Con una previsione di ritorno economico di circa 15 milioni di euro per Fiere di Parma e 150 milioni per la città di Milano, l’impatto di Tuttofood 2025 si preannuncia significativo. Questo evento non solo favorisce l'espansione del settore agroalimentare, ma contribuisce anche allo sviluppo economico del territorio e del mercato globale.