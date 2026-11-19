L’Osteria Francescana di Massimo Bottura si conferma al vertice della classifica dei Grandi Ristoranti italiani stilata da 50 Top Italy per il 2027. Il podio resta invariato rispetto alla precedente edizione, con Uliassi di Senigallia al secondo posto ed Enoteca Pinchiorri di Firenze al terzo. Le variazioni più significative si registrano subito dopo: Piazzetta Milù conquista la quarta posizione, risalendo di dodici posti, mentre Agli Amici di Udine entra nella top ten con un avanzamento di undici posizioni. La nuova graduatoria, presentata dalla guida curata da Albert Sapere, Luciano Pignataro e Barbara Guerra, conferma la presenza di alcune insegne consolidate e segnala nuovi equilibri nella ristorazione italiana di alta gamma.

Al primo posto della categoria Grandi Ristoranti si conferma l’ Osteria Francescana di Modena , il ristorante di Massimo Bottura. Alle sue spalle resta Uliassi , a Senigallia, guidato da Catia e Mauro Uliassi - recentemente passato da tre a due stelle Michelin ma ancora al top per la 50 Top Italy -, mentre il terzo gradino è occupato ancora da Enoteca Pinchiorri , a Firenze, con Riccardo Monco e Alessandro Della Tommasina in cucina. La stabilità del podio - rimasto identico rispetto all'edizione precedente - è uno degli elementi che caratterizzano l'edizione 2027 della classifica. I cambiamenti più evidenti riguardano invece le posizioni immediatamente successive, dove alcuni ristoranti registrano avanzamenti significativi.

Il risultato più rilevante è quello di Piazzetta Milù , a Castellammare di Stabia. Il ristorante guidato in cucina da Maicol Izzo passa dal sedicesimo al quarto posto, guadagnando dodici posizioni e diventando la prima insegna campana nella parte alta della graduatoria.

La graduatoria offre anche una fotografia della distribuzione geografica delle insegne selezionate. La Lombardia è la regione più rappresentata, con undici ristoranti, seguita da Campania, Lazio e Veneto, ciascuna con sei locali. A livello cittadino, Milano guida con cinque indirizzi, davanti a Roma, che ne conta quattro. Completano la top ten Le Calandre della famiglia Alajmo, a Rubano, in quinta posizione, e Andrea Aprea, a Milano, al nono posto. La classifica dei Grandi Ristoranti 2027 restituisce così un quadro in cui il vertice resta stabile, mentre alle sue spalle si registrano avanzamenti e arretramenti che ridisegnano la parte alta della ristorazione italiana.