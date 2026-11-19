GRANDI RISTORANTI
50 Top Italy 2027, nessuna sorpresa sul podio: Bottura, davanti a Uliassi ed Enoteca Pinchiorri
L’Osteria Francescana di Massimo Bottura si conferma al primo posto della 50 Top Italy 2027. Uliassi ed Enoteca Pinchiorri completano un podio che resta invariato rispetto allo scorso anno. Piazzetta Milù sale al quarto posto, Agli Amici entra nella top ten. La Lombardia è la regione più rappresentata con 11 ristoranti, mentre Milano guida tra le città con cinque insegne
L’Osteria Francescana di Massimo Bottura si conferma al vertice della classifica dei Grandi Ristoranti italiani stilata da 50 Top Italy per il 2027. Il podio resta invariato rispetto alla precedente edizione, con Uliassi di Senigallia al secondo posto ed Enoteca Pinchiorri di Firenze al terzo. Le variazioni più significative si registrano subito dopo: Piazzetta Milù conquista la quarta posizione, risalendo di dodici posti, mentre Agli Amici di Udine entra nella top ten con un avanzamento di undici posizioni. La nuova graduatoria, presentata dalla guida curata da Albert Sapere, Luciano Pignataro e Barbara Guerra, conferma la presenza di alcune insegne consolidate e segnala nuovi equilibri nella ristorazione italiana di alta gamma.
Osteria Francescana, Uliassi ed Enoteca Pinchiorri confermano il podio
Al primo posto della categoria Grandi Ristoranti si conferma l’Osteria Francescana di Modena, il ristorante di Massimo Bottura. Alle sue spalle resta Uliassi, a Senigallia, guidato da Catia e Mauro Uliassi - recentemente passato da tre a due stelle Michelin ma ancora al top per la 50 Top Italy -, mentre il terzo gradino è occupato ancora da Enoteca Pinchiorri, a Firenze, con Riccardo Monco e Alessandro Della Tommasina in cucina. La stabilità del podio - rimasto identico rispetto all'edizione precedente - è uno degli elementi che caratterizzano l'edizione 2027 della classifica. I cambiamenti più evidenti riguardano invece le posizioni immediatamente successive, dove alcuni ristoranti registrano avanzamenti significativi.
Piazzetta Milù e Agli Amici, i maggiori avanzamenti della top ten
Il risultato più rilevante è quello di Piazzetta Milù, a Castellammare di Stabia. Il ristorante guidato in cucina da Maicol Izzo passa dal sedicesimo al quarto posto, guadagnando dodici posizioni e diventando la prima insegna campana nella parte alta della graduatoria.
Sale anche Agli Amici, storico ristorante della famiglia Scarello a Udine. Con Michela ed Emanuele Scarello alla guida, l'insegna passa dal diciannovesimo all'ottavo posto, entrando tra i primi dieci.
Un avanzamento di undici posizioni che rappresenta uno dei cambiamenti più significativi dell'edizione. Tra le altre variazioni, Duomo di Ciccio Sultano, a Ragusa, scende dal quarto al sesto posto. Condividere, a Torino, con Federico Zanasi, guadagna invece una posizione e si colloca al settimo posto. Il Pagliaccio di Anthony Genovese, a Roma, sale dalla quattordicesima alla decima posizione.
La classifica 2027: Lombardia prima per numero di ristoranti
La graduatoria offre anche una fotografia della distribuzione geografica delle insegne selezionate. La Lombardia è la regione più rappresentata, con undici ristoranti, seguita da Campania, Lazio e Veneto, ciascuna con sei locali. A livello cittadino, Milano guida con cinque indirizzi, davanti a Roma, che ne conta quattro. Completano la top ten Le Calandre della famiglia Alajmo, a Rubano, in quinta posizione, e Andrea Aprea, a Milano, al nono posto. La classifica dei Grandi Ristoranti 2027 restituisce così un quadro in cui il vertice resta stabile, mentre alle sue spalle si registrano avanzamenti e arretramenti che ridisegnano la parte alta della ristorazione italiana.
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La classifica completa dei 50 migliori ristoranti d'Italia 2027
1. Osteria Francescana - Modena, Emilia-Romagna
2. Uliassi - Senigallia (AN), Marche
3. Enoteca Pinchiorri - Firenze, Toscana
4. Piazzetta Milù - Castellammare di Stabia (NA), Campania
5. Le Calandre - Rubano (PD), Veneto
6. Duomo - Ragusa, Sicilia
7. Condividere - Torino, Piemonte
8. Agli Amici - Udine, Friuli-Venezia Giulia
9. Andrea Aprea - Milano, Lombardia
10. Il Pagliaccio - Roma, Lazio
11. Piazza Duomo - Alba (CN), Piemonte
12. Taverna Estia - Brusciano (NA), Campania
13. Daní Maison - Ischia (NA), Campania
14. D'O - Cornaredo (MI), Lombardia
15. Famiglia Rana - Oppeano (VR), Veneto
16. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler - Brunico (BZ), Trentino-Alto Adige
17. Casa Perbellini 12 Apostoli - Verona, Veneto
18. Madonnina del Pescatore - Senigallia (AN), Marche
19. Dal Pescatore - Canneto sull'Oglio (MN), Lombardia
20. Enrico Bartolini al Mudec - Milano, Lombardia
21. La Madia - Licata (AG), Sicilia
22. Verso - Milano, Lombardia
23. La Peca - Lonigo (VI), Veneto
24. Pascucci al Porticciolo - Fiumicino (RM), Lazio
25. daGorini - San Piero in Bagno (FC), Emilia-Romagna
26. Angelo Sabatelli Ristorante - Putignano (BA), Puglia
27. Orma Roma - Roma, Lazio
28. Materia - Cernobbio (CO), Lombardia
29. Dalla Gioconda - Gabicce Monte (PU), Marche
30. Zia - Roma, Lazio
31. Antica Osteria Nonna Rosa - Vico Equense (NA), Campania
32. SINE - Milano, Lombardia
33. Ristorante Andreina - Loreto (AN), Marche
34. Marotta Ristorante - Squille (CE), Campania
35. Ristorante Iacobucci - Castel Maggiore (BO), Emilia-Romagna
36. Antica Osteria Cera - Campagna Lupia (VE), Veneto
37. Casa Leali - Puegnago del Garda (BS), Lombardia
38. Dina - Gussago (BS), Lombardia
39. QUID - Roma, Lazio
40. Contrada Bricconi - Oltressenda Alta (BG), Lombardia
41. Acqua Pazza - Ponza (LT), Lazio
42. Qafiz - Santa Cristina d'Aspromonte (RC), Calabria
43. Somnium - Eboli (SA), Campania
44. La Tana Gourmet - Asiago (VI), Veneto
45. Romano - Viareggio (LU), Toscana
46. Abocar Due Cucine - Rimini, Emilia-Romagna
47. Procaccini - Milano, Lombardia
48. Il Marin - Genova, Liguria
49. Villa Maiella - Guardiagrele (CH), Abruzzo
50. Abbruzzino Oltre - Lamezia Terme (CZ), Calabria