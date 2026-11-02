La provocazione: l'Italia è stata unita dalle ricette, non dalle riforme linguistiche

L’incontro, intitolato "Dalla fisiologia del gusto di Jean-Anthelme Brillat-Savarin al Food Film Menu dell'Igcat" , ha celebrato i 200 anni dalla scomparsa del celebre gastronomo francese e il primo anniversario del riconoscimento Unesco della cucina italiana. Davanti a una platea attenta, nell'ambito di una manifestazione sostenuta dai patrocini di prestigiose istituzioni come il ministero della Cultura, Di Renzo ha proposto un parallelo tra i banchi di scuola e i tavoli delle osterie .

Già nel 1929 lo scrittore Federico De Roberto ironizzava nel suo romanzo postumo L'Imperio: «Ora che l'Italia è fatta, bisognerebbe unificare le cucine». Un'ironica riscrittura del dogma risorgimentale di Massimo d'Azeglio. Eppure, a distanza di quasi un secolo, quella profezia si è avverata al contrario. La cucina italiana non si è appiattita in un'unica offerta standardizzata, ma ha saputo unire le sue infinite e preziose diversità locali sotto un unico, grande patrimonio culturale e identitario. I cortometraggi del Food Film Menu dell'Igcat proiettati al festival hanno confermato che la tavola resta la pellicola prediletta su cui continuiamo a registrare la nostra storia e le nostre emozioni. Perché se è vero, come scriveva Brillat-Savarin, che «la gastronomia è la conoscenza ragionata di tutto ciò che si riferisce all'uomo in quanto egli si nutre», l'Italia ha deciso di proiettare il proprio destino partendo, da sempre, dal sapore inconfondibile delle sue tradizioni.