Quasi 2mila indirizzi recensiti, 47 strutture premiate con il massimo punteggio (ossia 100/100), 20 “Regional ambassador” e 18 riconoscimenti speciali. Sono i numeri della “Falstaff Hotel & Spa Guide Italia 2027”, presentata il 24 novembre a Palazzo Ripetta, hotel cinque stelle nel centro di Roma. Disponibile in formato cartaceo, digitale e tramite app, la nuova guida si aggiunge a quelle già pubblicate da Falstaff Italia e dedicate ai ristoranti e ai bar.

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Falstaff Hotel & Spa Guide Italia 2027: le strutture e i criteri di valutazione

Nel dettaglio, la selezione raccoglie 1.975 hotel e 25 strutture tra spa e centri termali (erano stati 3mila, invece, i locali nella guida dei ristoranti), suddivisi per regione, con l'obiettivo di orientare il viaggiatore nella scelta del soggiorno in base ai propri interessi e alle proprie esigenze. La selezione abbraccia infatti diverse forme di turismo, dalle vacanze dedicate allo sport e alle attività all'aria aperta ai soggiorni incentrati sul benessere, passando per i viaggi alla scoperta dei territori del vino. A trovare spazio nelle pagine della pubblicazione sono così dimore storiche, resort affacciati sul mare, relais di campagna, chalet di montagna e strutture a conduzione familiare, espressione di modelli di ospitalità differenti per dimensioni, contesto e filosofia di accoglienza.

La guida raccoglie quasi 2mila indirizzi per rispondere alle diverse esigenze di soggiorno dei viaggiatori

Per valutare le singole strutture, Falstaff ha preso in considerazione sei parametri: atmosfera, camere, benessere, servizio, gastronomia e posizione. Sulla base di questi criteri sono stati assegnati i punteggi, con 47 hotel, come detto, che hanno ottenuto la valutazione più alta possibile, pari a 100 punti su 100. A primeggiare per numero di strutture premiate è la Lombardia, grazie soprattutto alla concentrazione di indirizzi di alta gamma a Milano e sul lago di Como. Numerosi riconoscimenti sono arrivati anche in Toscana, in Campania e in Veneto, con una presenza significativa di alberghi nelle città d'arte e nelle principali destinazioni del turismo internazionale.

I 47 migliori hotel d'Italia secondo Falstaff

Di seguito, tutte le strutture che hanno ottenuto “100/100” nella Falstaff Hotel & Spa Guide Italia 2027:

Adler Ritten (Soprabolzano, Bolzano)

(Soprabolzano, Bolzano) Airelles Palladio (Venezia)

(Venezia) Aman Venice (Venezia)

(Venezia) Borgo San Felice Resort (Castelnuovo Berardenga, Siena)

(Castelnuovo Berardenga, Siena) Borgo Santandrea (Amalfi, Salerno)

(Amalfi, Salerno) Borgo Santo Pietro (Chiusdino, Siena)

(Chiusdino, Siena) Bvlgari Hotel Milano (Milano)

(Milano) Bvlgari Hotel Roma (Roma)

(Roma) Casa Cipriani Milano (Milano)

(Milano) Hotel Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast (Ravello, Salerno)

(Ravello, Salerno) Castelfalfi (Montaione, Firenze)

(Montaione, Firenze) Castello di Casole, A Belmond Hotel, Tuscany (Casole d'Elsa, Siena)

(Casole d'Elsa, Siena) Hotel Cipriani, A Belmond Hotel, Venice (Venezia)

(Venezia) Collegio alla Querce, Auberge Collection (Firenze)

(Firenze) Excelsior Hotel Gallia Milan (Milano)

(Milano) Forestis (Bressanone, Bolzano)

(Bressanone, Bolzano) Four Seasons Hotel Firenze (Firenze)

(Firenze) Four Seasons Hotel Milano (Milano)

(Milano) Furore Grand Hotel (Furore, Salerno)

(Furore, Salerno) Grand Hotel Principe di Piemonte (Viareggio, Lucca)

(Viareggio, Lucca) Grand Hotel Timeo, A Belmond Hotel, Taormina (Taormina, Messina)

(Taormina, Messina) Grand Hotel Tremezzo (Tremezzina, Como)

(Tremezzina, Como) Hotel Cala di Volpe (Porto Cervo, Gallura Nord-Est Sardegna)

(Porto Cervo, Gallura Nord-Est Sardegna) Hotel Castel (Tirolo, Bolzano)

(Tirolo, Bolzano) Hotel de Russie Roma, A Rocco Forte Hotel (Roma)

(Roma) Hotel Principe di Savoia (Milano)

(Milano) Il San Pietro di Positano (Positano, Salerno)

(Positano, Salerno) Jumeirah Capri Palace (Capri, Napoli)

(Capri, Napoli) Jumeirah Lake Como (Torno, Como)

(Torno, Como) L'Albereta (Erbusco, Brescia)

(Erbusco, Brescia) L'Andana Resort (Castiglione della Pescaia, Grosseto)

(Castiglione della Pescaia, Grosseto) Laqua by the Lake (Orta San Giulio, Novara)

(Orta San Giulio, Novara) Lefay Resort & Spa Dolomiti (Pinzolo, Trento)

(Pinzolo, Trento) Mandarin Oriental Lake Como (Blevio, Como)

(Blevio, Como) Mandarin Oriental Milan (Milano)

(Milano) Palazzo Avino (Ravello, Salerno)

(Ravello, Salerno) Palazzo Fiuggi (Fiuggi, Frosinone)

(Fiuggi, Frosinone) Passalacqua (Moltrasio, Como)

(Moltrasio, Como) Punta Tragara (Capri, Napoli)

(Capri, Napoli) Romazzino, A Belmond Hotel, Sardinia (Arzachena, Gallura Nord-Est Sardegna)

(Arzachena, Gallura Nord-Est Sardegna) San Clemente Palace Venice (Venezia)

(Venezia) San Domenico Palace, A Four Seasons Hotel (Taormina, Messina)

(Taormina, Messina) San Luis Retreat Hotel & Lodges (Avelengo, Bolzano)

(Avelengo, Bolzano) The Lake Como EDITION (Cadenabbia, Como)

(Cadenabbia, Como) Villa Pliniana Lago di Como – Il Sereno (Torno, Como)

(Torno, Como) Villa San Michele, A Belmond Hotel, Florence (Firenze)

(Firenze) Villa Sant'Andrea, A Belmond Hotel, Taormina (Taormina, Messina)

Alcuni dei rappresentanti degli hotel premiati con 100/100

I migliori hotel regione per regione di Falstaff

Accanto alle valutazioni delle singole strutture, la guida ha riservato un riconoscimento specifico alla rappresentanza territoriale, individuando per ciascuna delle venti regioni italiane un “Regional ambassador”, ovvero un indirizzo considerato particolarmente rappresentativo dell'ospitalità locale. Eccoli:

Abruzzo: Villa Corallo (Sant'Omero, Teramo)

Villa Corallo (Sant'Omero, Teramo) Basilicata: Palazzo Margherita (Bernalda, Matera)

Palazzo Margherita (Bernalda, Matera) Calabria: Villa Paola (Tropea, Vibo Valentia)

Villa Paola (Tropea, Vibo Valentia) Campania: Santa Caterina (Amalfi, Salerno)

Santa Caterina (Amalfi, Salerno) Emilia-Romagna: Casa Maria Luigia (Modena)

Casa Maria Luigia (Modena) Friuli-Venezia Giulia: Grand Hotel Duchi d'Aosta (Trieste)

Grand Hotel Duchi d'Aosta (Trieste) Lazio: Bvlgari Hotel Roma (Roma)

Bvlgari Hotel Roma (Roma) Liguria: Splendido, A Belmond Hotel (Portofino, Genova)

Splendido, A Belmond Hotel (Portofino, Genova) Lombardia: Portrait Milano (Milano)

Portrait Milano (Milano) Marche: Interno Marche Design Experience Hotel (Tolentino, Macerata)

Interno Marche Design Experience Hotel (Tolentino, Macerata) Molise: Borgotufi Albergo Diffuso (Castel del Giudice, Isernia)

Borgotufi Albergo Diffuso (Castel del Giudice, Isernia) Piemonte: Relais San Maurizio (Santo Stefano Belbo, Cuneo)

Relais San Maurizio (Santo Stefano Belbo, Cuneo) Puglia: Borgo Egnazia (Savelletri di Fasano, Brindisi)

Borgo Egnazia (Savelletri di Fasano, Brindisi) Sardegna: Hotel Cala di Volpe (Porto Cervo, Gallura Nord-Est Sardegna)

Hotel Cala di Volpe (Porto Cervo, Gallura Nord-Est Sardegna) Sicilia: San Domenico Palace, A Four Seasons Hotel (Taormina, Messina)

San Domenico Palace, A Four Seasons Hotel (Taormina, Messina) Toscana: Castelfalfi (Montaione, Firenze)

Castelfalfi (Montaione, Firenze) Trentino-Alto Adige: Forestis (Bressanone, Bolzano)

Forestis (Bressanone, Bolzano) Umbria: Hotel Castello di Reschio (Lisciano Niccone, Perugia)

Hotel Castello di Reschio (Lisciano Niccone, Perugia) Valle d'Aosta: Bellevue Hotel & Spa (Cogne, Aosta)

Bellevue Hotel & Spa (Cogne, Aosta) Veneto: Hotel Cipriani, A Belmond Hotel (Venezia)

I rappresentanti dei 20 “Regional ambassador”

Dalle nuove aperture al benessere: i 18 premi speciali di Falstaff

Nel corso della presentazione romana sono stati inoltre consegnati 18 premi speciali, assegnati in collaborazione con il main sponsor Chardiluna e dedicati ad altrettante categorie dell'ospitalità. Sul fronte delle novità alberghiere, Venezia si è aggiudicata entrambi i riconoscimenti riservati alle aperture e alle riaperture, rispettivamente con Airelles Palladio e Danieli, A Four Seasons Hotel. A Valentina de Santis, alla guida di Passalacqua e Grand Hotel Tremezzo, è andato invece il titolo di Hotelier of the Year.

Un momento della cerimonia di premiazione della “Falstaff Hotel & Spa Guide Italia 2027”

Particolare attenzione è stata riservata anche alla componente gastronomica del soggiorno, con Villa Crespi premiata come Best Gourmet Hotel e Villa Sparina Resort come Best Wine Hotel. Per quanto riguarda il benessere, Palazzo Fiuggi ha ottenuto il riconoscimento di Best Wellness Hotel, mentre a Milano De Montel si è aggiudicato quello di Best Spa. Completano il quadro le categorie dedicate alla sostenibilità, al design, ai viaggi in famiglia e alle diverse tipologie di soggiorno, dalla montagna alle destinazioni balneari. Di seguito, tutti i premi speciali assegnati:

Best New Opening: Airelles Palladio (Venezia)

Airelles Palladio (Venezia) Best Reopening: Danieli, A Four Seasons Hotel (Venezia)

Danieli, A Four Seasons Hotel (Venezia) Best Lake Hotel: Grand Hotel a Villa Feltrinelli (Gargnano, Brescia)

Grand Hotel a Villa Feltrinelli (Gargnano, Brescia) Best Urban Hotel : Four Seasons Hotel Firenze (Firenze)

: Four Seasons Hotel Firenze (Firenze) Best Mountain Hotel: Aman Rosa Alpina (San Cassiano, Bolzano)

Aman Rosa Alpina (San Cassiano, Bolzano) Best Beach Hotel: 7Pines Resort Sardinia (Arzachena, Gallura Nord-Est Sardegna)

7Pines Resort Sardinia (Arzachena, Gallura Nord-Est Sardegna) Hotel Icon: Hotel de Russie Roma, A Rocco Forte Hotel (Roma)

Hotel de Russie Roma, A Rocco Forte Hotel (Roma) Hotelier of the Year : Valentina de Santis, Passalacqua e Grand Hotel Tremezzo (Moltrasio e Tremezzina, Como)

: Valentina de Santis, Passalacqua e Grand Hotel Tremezzo (Moltrasio e Tremezzina, Como) Best Gourmet Hotel : Villa Crespi (Orta San Giulio, Novara)

: Villa Crespi (Orta San Giulio, Novara) Best Wine Hotel : Villa Sparina Resort (Gavi, Alessandria)

: Villa Sparina Resort (Gavi, Alessandria) Best Business Hotel : Rosa Grand Milano – Starhotels Collezione (Milano)

: Rosa Grand Milano – Starhotels Collezione (Milano) Best Green Hotel: Borgo Santo Pietro (Chiusdino, Siena)

Borgo Santo Pietro (Chiusdino, Siena) Smart Choice Hotel : The Hoxton Florence (Firenze)

: The Hoxton Florence (Firenze) Best Art & Design Hotel: Palazzo Talìa (Roma)

Palazzo Talìa (Roma) Best Family Hotel: Forte Village (Pula, Cagliari)

Forte Village (Pula, Cagliari) Best Island Gem: JW Marriott Venice Resort & Spa (Venezia)

JW Marriott Venice Resort & Spa (Venezia) Best Wellness Hotel: Palazzo Fiuggi (Fiuggi, Frosinone)

Palazzo Fiuggi (Fiuggi, Frosinone) Best Spa: De Montel (Milano)

Micol Passariello, curatrice della guida