La 50ª edizione di Hotel, la fiera internazionale dedicata all’ospitalità e alla ristorazione, si è conclusa a Bolzano con oltre 20.000 ingressi e più di 400 espositori. Le quattro giornate hanno riunito operatori e professionisti specializzati per discutere le trasformazioni dell’hospitality, tra gestione delle strutture, sostenibilità, tecnologie e nuovi modelli di accoglienza. I visitatori sono aumentati del 10% rispetto alla precedente edizione.

Oltre 20.000 ingressi e più di 400 espositori hanno caratterizzato la 50ª edizione di Hotel, la fiera internazionale dedicata all’ospitalità e alla ristorazione svoltasi a Bolzano

Per Fiera Bolzano, tuttavia, l’affluenza è soltanto uno degli elementi che determinano il valore della manifestazione. «Non possiamo ridurre il successo di una fiera a un solo indicatore», afferma Greti Ladurner, presidente di Fiera Bolzano. «Naturalmente il numero delle persone che partecipano conta, ma altrettanto decisivi sono la tipologia di visitatori, quanto approfonditi siano i colloqui e quali opportunità ne derivino. Il vero successo di una fiera spesso comincia soltanto quando le sue porte si sono chiuse».

Greti Ladurner, presidente di Fiera Bolzano

L’evento ha presentato prodotti, servizi e progetti per hotel e ristoranti, con attenzione alle soluzioni che incidono sull’organizzazione, sulla qualità del servizio e sulla competitività delle imprese. Tra le novità del 2026, la New Entry Zone, area riservata alle aziende al debutto in fiera. Vi ha partecipato anche TeamSystem, con strumenti digitali per gestire le attività ricettive e la ristorazione: dalle prenotazioni delle camere al servizio ai tavoli, fino all’analisi dei dati e alla reportistica in tempo reale.

Tra le novità del 2026, la New Entry Zone, area riservata alle aziende al debutto in fiera

Hotel Sustainability Award, record di candidature

Tra gli appuntamenti principali si è svolta l’ottava edizione dell’Hotel Sustainability Award, riconoscimento rivolto alle imprese che sviluppano progetti con ricadute ambientali e sociali nei settori del turismo, della ristorazione e del design. Il premio valorizza iniziative capaci di integrare la sostenibilità nelle scelte operative e nelle strategie aziendali, generando benefici lungo la filiera dell’accoglienza. Nel 2026 sono arrivate 75 candidature, il numero più alto registrato finora. La partecipazione crescente segnala l’interesse verso un approccio che superi il singolo intervento e diventi parte dei modelli d’impresa.

Le premiazioni dell’Hotel Sustainability Award, giunto all'ottava edizione

Prima della premiazione, Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano, ha spiegato: «Da otto edizioni, con l’Hotel Sustainability Award promuoviamo un approccio alla sostenibilità che sia parte integrante delle strategie d’impresa nel settore. Crediamo che integrare responsabilità ambientale e sociale nei modelli di business non sia solo una scelta di valore, ma una leva per costruire imprese più solide e competitive nel lungo periodo. Il nostro obiettivo è contribuire a rendere questo approccio la normalità per tutto il settore».

Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano

Nella categoria Sustainable Tourism Pioneers 360° ha vinto Il Borro, realtà toscana. Per la prima volta il riconoscimento è stato assegnato fuori dall’Alto Adige, ampliando l’orizzonte nazionale del premio. La giuria ha apprezzato il recupero di un borgo medievale, che contribuisce alla tutela del patrimonio storico e alla promozione del territorio. Tra gli elementi valutati anche le opportunità di lavoro create e il coinvolgimento delle imprese locali.

Startup hospitality, nuove soluzioni per hotel e ristoranti

La presenza delle startup ha permesso agli operatori di conoscere progetti emergenti per il comparto alberghiero e Horeca. Tecnologia, qualità dell’esperienza e sostenibilità sono infatti fattori sempre più rilevanti per la competitività delle strutture ricettive. A Hotel hanno partecipato 16 startup. Sei sono state selezionate da To the Peak, realtà dell’ecosistema italiano delle startup, sulla base del contenuto tecnologico e della rispondenza alle esigenze B2B dell’hospitality e dell’Horeca.

A Hotel hanno partecipato 16 startup, che hanno permesso di conoscere progetti emergenti per il comparto alberghiero e Horeca

Tra queste Someli, azienda wine-tech italiana che propone bottiglie da 100 ml per avvicinare il pubblico alla degustazione e offrire a cantine e operatori nuovi formati di presentazione del vino. Club Joy ha presentato invece una piattaforma digitale che mette in contatto utenti, artigiani e creator locali, facilitando la partecipazione a laboratori ed esperienze manuali in tutta Italia.

Hotel Tours, visite alle strutture dell’Alto Adige

Gli Hotel Tours hanno completato il programma con visite ad alcune realtà del territorio, per osservare il rapporto tra architettura, identità locale e gestione dell’accoglienza. La prima tappa è stata l’Adler Historic Guesthouse, nel centro di Bressanone. Da oltre cinque secoli l’albergo ospita viaggiatori e racconta, attraverso la propria storia, l’evoluzione della città e il dialogo tra patrimonio storico e architettura contemporanea. Il secondo appuntamento si è svolto all’Hotel Kabis, in Val di Funes, dove i partecipanti hanno conosciuto una realtà dell’ospitalità altoatesina caratterizzata da un’atmosfera familiare e dall’attenzione agli ospiti.

Gli Hotel Tours hanno permesso ai visitatori di conoscere alcune storiche realtà ricettive dell'Alto Adige