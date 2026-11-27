La Dop economy italiana supera per la prima volta i 21 miliardi di euro, ma la crescita non coinvolge allo stesso modo tutte le filiere. Nel 2025 il valore alla produzione del sistema delle Indicazioni Geografiche raggiunge 21,3 miliardi di euro, in aumento dell'1,4% rispetto all'anno precedente e dell'11% sul 2021. A trainare il risultato è soprattutto il comparto agroalimentare, mentre il vino registra una nuova flessione. È quanto emerge dal XXIV Rapporto Ismea-Qualivita, presentato a Roma, che per la prima volta comprende anche una stima economica completa delle bevande spiritose IG. Il confronto tra i due principali comparti evidenzia dinamiche differenti. Il cibo Dop Igp STG cresce del 6,2% e raggiunge 10,3 miliardi di euro alla produzione, mentre il vino Dop Igp scende del 2,8%, fermandosi a 10,7 miliardi. Il sistema delle Indicazioni Geografiche comprende complessivamente 897 riconoscimenti italiani e coinvolge quasi 186mila operatori, con un'occupazione stimata in circa 832mila persone tra fase agricola e trasformazione.Il risultato complessivo conferma il peso economico delle produzioni certificate, ma mette anche in evidenza una trasformazione degli equilibri interni alla Dop economy, con il comparto alimentare che consolida la propria crescita e quello vitivinicolo ancora condizionato dalla debolezza dei mercati.

Dop economy, il cibo cresce del 6,2% e supera il vino

Export Dop Igp a 12,5 miliardi, il cibo compensa la frenata del vino

Le esportazioni dei prodotti Dop Igp raggiungono nel 2025 12,5 miliardi di euro, con un incremento dell'1,6% sul 2024 e del 17% rispetto al 2021. Anche in questo caso il contributo dei due comparti è differente. Il cibo arriva a 5,63 miliardi di euro, crescendo dell'8,2% in un anno e confermando il trend positivo per il terzo anno consecutivo. Il vino, invece, registra una flessione del 3,2%, con un valore di 6,9 miliardi.

Le esportazioni delle produzioni certificate continuano a rappresentare una componente rilevante del commercio agroalimentare italiano. In particolare, il vino Dop Igp concentra l'89% del valore dell'export vinicolo nazionale, nonostante la contrazione registrata nell'ultimo anno. Sul piano geografico, le vendite crescono soprattutto nei Paesi dell'Unione europea, dove segnano un +3%, mentre nei mercati extra-Ue l'incremento si limita allo 0,4%. Pesano in particolare le difficoltà degli Stati Uniti, primo mercato di destinazione, che registrano una riduzione del 3%. Positivi, invece, i risultati di Germania (+7,8%), Regno Unito (+2,6%), Francia (+12,3%) e Canada (+1,8%).

Cibo Dop Igp, formaggi e ortofrutta tra i comparti più dinamici

Il valore alla produzione del cibo Dop Igp STG raggiunge 10,3 miliardi di euro, con una crescita del 6,2% rispetto al 2024 e del 58% nell'arco di dieci anni. Il comparto conta 85.711 operatori e 192 Consorzi di tutela. Il valore al consumo sale a 19,5 miliardi di euro, mentre l'export raggiunge 5,6 miliardi, in aumento dell'8,2% nell'ultimo anno e del 75% rispetto al 2015.

I formaggi sono cresciuti dell'8,3%

Tra le categorie produttive spiccano i formaggi, che crescono dell'8,3%, e gli ortofrutticoli e cereali, in aumento dell'8,7%. Ancora più marcata la progressione delle carni fresche, che registrano un +14,3%. Segno positivo anche per i prodotti a base di carne (+1,9%), le paste alimentari (+4,3%), la panetteria e pasticceria (+2,8%) e gli oli di oliva (+0,5%). In controtendenza gli aceti balsamici, che perdono il 3,3%. Il dato conferma una buona capacità di tenuta delle diverse categorie alimentari certificate, con risultati particolarmente significativi per alcune produzioni. La crescita del comparto si riflette anche sui mercati internazionali: l'export aumenta del 4,4% nei Paesi Ue e del 14,3% nei mercati extraeuropei.

Vino Dop Igp in calo del 2,8%: imbottigliamenti e export in flessione

Il vino continua a rappresentare la componente economicamente più rilevante della Dop economy, ma il 2025 evidenzia un arretramento. Il valore del vino Dop Igp imbottigliato si attesta a 10,74 miliardi di euro, con una diminuzione del 2,8%, accompagnata da una riduzione dei volumi del 2,6%. Le denominazioni Dop raggiungono 8,86 miliardi di euro, in calo del 2,3%, mentre le Igp scendono a 1,88 miliardi, perdendo il 5%. La contrazione risulta quindi più marcata per i vini a Indicazione Geografica Protetta.

Il valore del vino Dop Igp imbottigliato è diminuita del 2,8%

Anche l'export risente della congiuntura internazionale: il valore delle spedizioni di vino Ig scende a 6,90 miliardi di euro, con una flessione del 3,2%, dopo l'incremento del 5,2% registrato nel 2024. Le Dop e Igp mantengono comunque un peso determinante, rappresentando l'89% dell'intero export vinicolo italiano. A livello territoriale, soltanto sei regioni su venti registrano una variazione positiva.

Bevande spiritose Ig, prima stima da 582 milioni di euro al consumo

Una delle novità del XXIV Rapporto Ismea-Qualivita riguarda le bevande spiritose a Indicazione Geografica, per le quali viene proposta per la prima volta una fotografia economica complessiva. Il valore stimato raggiunge 281 milioni di euro alla produzione e 582 milioni di euro al consumo. Si tratta di un segmento che entra così in modo più strutturato nell'analisi della Dop economy, anche alla luce del Regolamento europeo 2024/1143, che riunisce in un unico quadro normativo le Indicazioni Geografiche del comparto alimentare, del vino e delle bevande spiritose. La stima offre una prima misura del peso economico di queste produzioni e costituisce una base per seguirne l'evoluzione. Come sottolinea il presidente della Fondazione Qualivita, Cesare Mazzetti, il comparto esprime un potenziale ancora da sviluppare, anche attraverso la costituzione di Consorzi di tutela.

GDO, prodotti Dop Igp per 6,3 miliardi di euro

Nel 2025 la spesa per i prodotti Dop Igp nella grande distribuzione organizzata italiana raggiunge 6,32 miliardi di euro, in crescita dell'1,3% rispetto all'anno precedente. Gli alimentari valgono 4,4 miliardi, con un incremento del 2,1%, mentre il vino si ferma a 1,9 miliardi, sostanzialmente stabile con una flessione dello 0,3%. Supermercati e liberi servizi si confermano i principali canali di vendita, ma prosegue anche l'avanzata dei discount, che arrivano a rappresentare quasi un quinto del mercato.

Nel 2025 la spesa per i prodotti Dop Igp nella grande distribuzione organizzata italiana ha raggiunto 6,32 miliardi di euro

Un altro elemento riguarda il peso delle promozioni: gli acquisti in offerta incidono per circa il 20% sulle vendite Dop Igp, con una quota che sale al 23,6% nel vino. I primi nove mesi del 2026 mostrano tuttavia un arresto della crescita, con una contrazione complessiva dello 0,4%. La flessione è riconducibile soprattutto al vino (-2,4%) e agli ortofrutticoli e cereali (-3,8%), mentre gli altri comparti mantengono un andamento positivo.

Dop economy, Lombardia sopra i 3 miliardi e quattro province oltre il miliardo

La crescita economica delle Indicazioni Geografiche presenta differenze significative anche tra i territori. Nel 2025 il valore della Dop economy aumenta in 11 regioni su 20, mentre il 56% delle province registra un incremento. Quattro province superano la soglia del miliardo di euro. Il Nord-Est concentra 11,44 miliardi di euro, pari al 54% del valore nazionale. Il Veneto mantiene il primato regionale con 4,84 miliardi, nonostante una flessione dell'1,8%. Si avvicina l'Emilia-Romagna, che cresce dell'8,8% e raggiunge 4,34 miliardi. Seguono Friuli Venezia Giulia, con 1,25 miliardi, e Trentino-Alto Adige, con 1,01 miliardi. Nel Nord-Ovest il valore complessivo sale a 4,71 miliardi di euro. La Lombardia supera per la prima volta i 3 miliardi, arrivando a 3,04 miliardi e registrando un incremento del 4,8% per il quinto anno consecutivo. Il Piemonte si ferma invece a 1,56 miliardi, in diminuzione del 3,5%.

Il Rapporto 2026 di Ismea-Qualivita

Sud e Isole raggiungono 3,24 miliardi di euro, con una crescita del 2,5%. Le performance migliori sono quelle di Sardegna (+13,9%), Puglia (+10,8%) e Calabria (+10,2%). La Campania resta la prima regione meridionale per valore, con 952 milioni di euro, mentre arretrano Sicilia (-9,5%) e Abruzzo (-10%). Il Centro scende a 1,63 miliardi, penalizzato soprattutto dalla flessione della Toscana (-6,3%), non compensata dagli incrementi di Marche, Umbria e Lazio. Nella classifica provinciale Treviso guida con 2,21 miliardi di euro, davanti a Parma (1,77 miliardi) e Verona (1,37 miliardi). Brescia supera a sua volta il miliardo, arrivando a 1,09 miliardi. Tra le province che registrano i maggiori incrementi in valore assoluto figurano Parma, con 155 milioni in più, Reggio Emilia (+104 milioni), Modena (+75 milioni), Brescia (+65 milioni) e Mantova (+45 milioni).

Sostenibilità e coesione sociale, il ruolo dei Consorzi di tutela

Il Rapporto dedica spazio anche alle ricadute ambientali e sociali delle filiere a Indicazione Geografica. Sul fronte della sostenibilità, un'analisi Istat evidenzia che il 67% dei produttori delle filiere Ig ha adottato almeno una pratica sostenibile, contro una media del 53% tra le aziende agricole italiane. L'indagine realizzata con Origin Italia approfondisce inoltre il ruolo dei Consorzi di tutela nelle comunità locali. Il 75% dei Consorzi coinvolti dichiara di essere impegnato in iniziative di educazione alimentare, il 68% in attività a sostegno della coesione territoriale e il 62% in progetti di solidarietà. Il ricambio generazionale e di genere è invece oggetto di interventi da parte del 45% dei Consorzi. Sono aspetti che ampliano la lettura del valore delle produzioni certificate oltre i risultati economici e commerciali, mettendo in evidenza il contributo delle filiere alla tenuta dei territori e delle comunità.

Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida