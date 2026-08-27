LEGGERE IL CIBO/8
Carne e pesce, le parole da conoscere per leggere l’etichetta
Fresco, decongelato, pescato, allevato, ricomposto: nel caso di carne e pesce, ogni parola in etichetta può raccontare qualcosa di importante sul prodotto. Conservazione, lavorazioni, provenienza e metodo di produzione aiutano a capire cosa arriva davvero sul banco e a scegliere con maggiore consapevolezza, senza fermarsi all’aspetto o alle promesse del prodotto
Indice
- 1Freschezza e conservazione: cosa racconta davvero la carne
- 2Quando la carne cambia struttura: il ruolo della lavorazione
- 3Dal congelatore al banco: quando il pesce cambia stato
- 4Pesca o acquacoltura: l’origine passa dal metodo di produzione
- 5La provenienza del pescato si legge anche sulla zona Fao
- 6Una sigla per orientarsi tra mari e aree di pesca
- 7Acqua, sale e aromi: quando il trattamento entra nel prodotto
- 8Quando un taglio non è quello che sembra
- 9Fumo e aromi: due modi diversi di dare sapore
- 10Sale e acqua: una tecnica antica che ha ancora precise regole
Dopo aver spiegato come leggere un’etichetta e perché non fermarsi alla confezione, la serie entra ora nel mondo di carne e pesce, due categorie in cui freschezza, conservazione, lavorazione e provenienza possono cambiare profondamente il significato di ciò che acquistiamo. Il percorso ha mostrato che l’etichetta dice molto su un alimento, ma non può stabilire come reagirà il nostro corpo. Ha quindi approfondito le norme che permettono di distinguere la qualità e chiarito perché la sicurezza alimentare vada oltre le informazioni riportate sulla confezione. Poi l’attenzione si è spostata sull’origine, affrontando il significato reale della dicitura “prodotto in Italia”, e sulle parole che possono far sembrare un alimento più sano di quanto sia. Un percorso arrivato infine ai prodotti di uso quotidiano, con olio, uova e latte e le informazioni da cercare sulle loro etichette. Ora il viaggio prosegue davanti al banco del macellaio e della pescheria, dove alcune parole richiedono ancora più attenzione. “Fresco”, “decongelato”, “pescato”, “allevato”, “carne separata meccanicamente”, “ricomposta”: definizioni che non descrivono soltanto un alimento, ma raccontano trattamenti, provenienza e caratteristiche del prodotto.
Freschezza e conservazione: cosa racconta davvero la carne
Il macellaio sistema la carne sul banco con gesti lenti e precisi. Una cliente chiede: «È fresca davvero?». Lui risponde:
«Signora, questa non ha mai visto il gelo. È arrivata stamattina». La macelleria italiana è un teatro di fiducia reciproca, fatto di parole, sguardi e responsabilità.
51. Che cosa significa “carne fresca”?
Che la carne non è mai stata congelata e viene venduta entro pochi giorni dalla macellazione. La definizione deriva dalla normativa UE: “carne fresca” è carne non sottoposta a congelamento o surgelazione. Può essere refrigerata, confezionata in atmosfera modificata o sottovuoto. La temperatura deve essere mantenuta tra 0°C e +4°C.
Quando la carne cambia struttura: il ruolo della lavorazione
Un gastronomo prepara delle polpette e spiega agli apprendisti: «Questa non è carne tritata. È carne separata meccanicamente. È diversa, e va dichiarata». La scena ricorda che la cucina italiana non è solo gusto, ma precisione linguistica.
52. Che cosa significa “carne separata meccanicamente”?
È carne ottenuta raschiando le ossa con macchinari speciali. La carne separata meccanicamente (CSM) è ottenuta tramite pressioni o centrifugazioni che staccano la carne residua dalle ossa. Ha struttura più fine e parametri microbiologici specifici. Deve essere dichiarata in etichetta con la dicitura “carne separata meccanicamente”.
Dal congelatore al banco: quando il pesce cambia stato
Il pescivendolo solleva un’orata: «Questa è fresca. Quella invece è decongelata: buona, ma non la puoi ricongelare». Il mare italiano diventa un palcoscenico di trasparenza, dove la parola giusta fa la differenza.
53. Che cosa indica “pesce decongelato”?
Che il pesce era congelato e poi scongelato: non può essere ricongelato. La dicitura è obbligatoria quando un prodotto venduto come “fresco” è stato precedentemente congelato. Serve a evitare che il consumatore lo ricongeli. Fa eccezione il pesce usato come ingrediente in preparazioni.
Pesca o acquacoltura: l’origine passa dal metodo di produzione
Un pescatore rientra in porto con le reti piene. Un bambino chiede: «È tutto pescato?» Il pescatore risponde: «Questo sì. Ma molto pesce oggi viene dagli allevamenti. L’etichetta te lo dice sempre». La tradizione incontra l’informazione.
54. Che cosa significa “pesce allevato”?
Che il pesce proviene da acquacoltura, non da pesca in mare. L’etichetta deve indicare metodo di produzione: “pescato”, “pescato in acque dolci” o “allevato”. L’acquacoltura segue regole specifiche su mangimi, densità e controlli sanitari.
La provenienza del pescato si legge anche sulla zona Fao
Un pescatore mostra una mappa ai turisti: «Vedete questi numeri? Sono le zone Fao. È come il passaporto del pesce». La pesca italiana è anche geografia e memoria del mare.
55. Che cosa significa “pesce pescato”?
Che il pesce è stato catturato in mare o in acque interne. L’etichetta deve riportare la zona Fao di cattura (es. Fao 37 Mediterraneo). È un’informazione obbligatoria per trasparenza e sostenibilità.
Una sigla per orientarsi tra mari e aree di pesca
Uno chef mostra due bistecche: una intera, una ricomposta. «Questa è un taglio unico. Questa è fatta con pezzi uniti. L’etichetta deve dirlo». La scena ricorda che la forma non sempre racconta la verità.
56. Che cosa indica la zona FAO?
La zona geografica in cui è stato pescato il pesce. Le zone Fao sono aree di pesca definite dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione. Permettono di valutare provenienza, sostenibilità e qualità del pescato.
Acqua, sale e aromi: quando il trattamento entra nel prodotto
In una baita, il casaro affumica il formaggio nel camino: «Questo è affumicato davvero». Poi mostra una confezione industriale: «Qui invece c’è aroma di fumo. È diverso». La tradizione insegna a distinguere.
57. Che cosa significa “carne marinata”?
Carne trattata con acqua, sale, aromi o spezie per renderla più saporita. La marinatura può includere acqua, sale, zuccheri, aromi, additivi e talvolta enzimi. La presenza di acqua aggiunta deve essere dichiarata. La marinatura modifica peso, consistenza e shelf-life.
Quando un taglio non è quello che sembra
La mamma apre il freezer: «Questi spinaci sono surgelati: raccolti e congelati subito». Il figlio chiede: «Meglio dei congelati di casa?» Lei annuisce: «Molto meglio». La tecnologia diventa alleata della qualità.
58. Che cosa significa “carne ricomposta”?
Un prodotto ottenuto unendo pezzi di carne più piccoli per farli sembrare un unico taglio. La carne ricomposta è ottenuta assemblando pezzi di carne con additivi, proteine o tecniche meccaniche. Deve essere dichiarata in etichetta per evitare che il consumatore la confonda con un taglio intero.
Fumo e aromi: due modi diversi di dare sapore
La nonna mette nel freezer il sugo avanzato: «Questo è congelato da me. Non è come il surgelato». La cucina italiana è anche conservazione domestica e memoria delle differenze.
59. Che cosa significa “affumicato”?
Che il prodotto è stato trattato con fumo o aromi di fumo per dare sapore. L’affumicatura può essere tradizionale (legna bruciata) o tramite aromi di fumo autorizzati. L’etichetta deve distinguere tra “affumicato” e “aroma di fumo”. L’affumicatura ha anche effetto conservante.
Sale e acqua: una tecnica antica che ha ancora precise regole
Lo chef mostra un sacchetto sottovuoto immerso in acqua calda: «Questa è cottura a bassa temperatura: precisa, delicata, sicura». La tecnica diventa arte culinaria.
60. Che cosa significa “salamoia”?
Una soluzione di acqua e sale usata per conservare o insaporire alimenti. La salamoia può contenere sale, zuccheri, acidi, aromi e additivi. È usata per olive, formaggi, carni e pesci. La concentrazione di sale influisce su sicurezza microbiologica e consistenza.
- 1A - Additivi alimentariSostanze aggiunte agli alimenti per migliorarne conservazione, stabilità, colore o sapore. Sono identificati da sigle “E” seguite da un numero. La loro presenza deve essere sempre dichiarata in etichetta.
- 2A - AllergeniSostanze o ingredienti che possono provocare reazioni allergiche. Devono essere indicati in modo evidenziato (grassetto, maiuscolo, colore) nella lista ingredienti.
- 3B - BiologicoProdotto ottenuto secondo il Reg. (UE) 2018/848, senza pesticidi di sintesi e con controlli certificati. L’etichetta deve riportare il logo europeo e l’organismo di controllo.
- 4C - Claim nutrizionaliDichiarazioni come “ricco di fibre”, “senza zuccheri aggiunti”, “a basso contenuto di grassi”. Sono regolati dal Reg. (CE) 1924/2006 e devono rispettare criteri precisi.
- 5C - Claim salutisticiDichiarazioni che collegano un alimento a un beneficio per la salute (“il calcio contribuisce alla salute delle ossa”). Ammessi solo se autorizzati dall’EFSA.
- 6C - CagliataProdotto intermedio della lavorazione del latte. Può essere fresca o congelata. L’uso di cagliata congelata deve essere dichiarato quando previsto dal disciplinare.
- 7D - Dop / IgpDenominazioni europee che certificano origine e metodo di produzione.
Dop: tutte le fasi devono avvenire nella zona geografica.
Igp: almeno una fase deve avvenire nella zona indicata.
- 8E - Etichetta ambientaleIndicazioni obbligatorie sulla corretta gestione degli imballaggi (dal 2023). Specifica materiali e modalità di smaltimento.
- 9F - Fascetta di Stato (Vino Docg)Sigillo numerato che certifica l’autenticità del vino Docg. Riporta codice, lotto e informazioni sull’imbottigliatore.
- 10I - IngredientiElenco obbligatorio di tutte le sostanze presenti nel prodotto, in ordine decrescente di quantità. Include additivi, aromi, coadiuvanti tecnologici.
- 11L - LottoCodice che identifica un gruppo di prodotti ottenuti nelle stesse condizioni. Fondamentale per la tracciabilità e i richiami.
- 12O - OrigineIndica il Paese in cui è avvenuta la produzione o la coltivazione. “Origine Italia” ≠ “Italiano”: la prima è normativa, la seconda è evocativa.
- 13P - Panel test (Olio Evo)Valutazione sensoriale obbligatoria per classificare l’olio extravergine. Identifica difetti e conferma la categoria merceologica.
- 14R - Residui fitosanitariTracce di prodotti usati in agricoltura. Devono rispettare i limiti massimi (LMR). Non esiste il concetto normativo di “residuo zero”.
- 15S - Shelf lifeDurata commerciale del prodotto. Determina la data di scadenza o il TMC (termine minimo di conservazione).
- 16S - Solfiti (Vino)Additivi antiossidanti. Devono essere dichiarati quando superano 10 mg/l.
- 17T - TracciabilitàSistema che permette di ricostruire la storia del prodotto: origine, trasformazione, distribuzione. Obbligatoria per tutte le filiere alimentari.
- 18T -Tmc / ScadenzaTmc: “Da consumarsi preferibilmente entro”, indica qualità.
Scadenza: “Da consumarsi entro”, indica sicurezza.
- 19U - Ue / Non UeIndicazione obbligatoria per miscele di oli, miele, ortofrutta e altri prodotti. Specifica se le materie prime provengono da Paesi dell’Unione o da Paesi terzi.
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