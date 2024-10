Tra classico e creativo: la cucina di pesce di Ma.Ri.Na a Olgiate Olona

La storia del ristorante Ma.Ri.Na, situato nel centro di Olgiate Olona (Va), inizia nel lontano 1973, quando Angelo Possoni e Carolina Bassani decisero di lasciare la loro Bergamo per trasferirsi nel basso varesotto.

L‘elegante sala di Ma.Ri.Na

La storia del ristorante Ma.Ri.Na

Nato come un'osteria per camionisti e un ritrovo per gli anziani del paese, il Ma.Ri.Na ha attraversato decenni di trasformazioni, divenendo nel tempo uno dei ristoranti di riferimento per la cucina di pesce in Italia.

La prima grande svolta avviene negli anni 80, quando a seguito della nascita dei figli, Rita e Pino decidono di chiudere il ristorante a mezzogiorno, aprendolo solo la sera. Questa mossa trasforma l’osteria di paese un vero e proprio ristorante. La vicinanza all’aeroporto di Malpensa inizia a portare clientela internazionale, con un’evoluzione sostanziale del locale passando da un ristorante di carne a un ristorante di pesce. E grazie ad un cliente giapponese, che chiede di avere del pesce crudo, si accende una lampadina che fa cominciare la sperimentazione e lo studio di nuove proposte di crudi fino all’aragosta. Una vera e propria rivoluzione in quegli anni. Nel 1996 il locale ottenne, in meniera del tutto inaspettata, una stella Michelin, che lo accompagnò per ben 27 anni, grazie alla continua ricerca di qualità e innovazione (e stata persa nel 2023).

La nuova era del ristorante Ma.Ri.Na

Oggi, il Ma.Ri.Na vive una nuova fase sotto la guida dello chef Giorgio Caimi e del sommelier, amico fraterno del titolare, Marius Dumitru. Infatti, dopo la scomparsa di Pino, che per anni ha portato avanti la tradizione di famiglia, è stato Giorgio, figlio di Rita, a prendere in mano le redini del ristorante. Giorgio è infatti cresciuto tra sala e cucina di questo ristorante, ma prima di seguire i passi della mamma ha fatto diverse esperienze in importanti multinazionali. Oggi questo suo background gli consente di apportare un approccio rinnovato ma sempre fedele alle radici della cucina italiana. Questo connubio di innovazione e tradizione è il cuore pulsante del nuovo Ma.Ri.Na, che continua a stupire i suoi ospiti con piatti capaci di fondere il passato e il futuro.

Cosa si mangia da Ma.Ri.Na

Tra le proposte più sorprendenti dello chef Caimi spiccano piatti come l'Aragosta con midollo di vitello, pomodoro e cappero, che combina ingredienti di terra e mare in un equilibrio perfetto. Il Tonno, foie gras e vaniglia rappresenta un audace contrasto tra sapori, una vera sfida per il palato. Non mancano i piatti che hanno fatto la storia del ristorante, come il Carosello di crostacei e l’Antologia di crudi del mare, che continuano a essere protagonisti della carta del Ma.Ri.Na.

Aragosta con midollo di vitello, pomodoro e cappero di Ma.Ri.Na 1/6 Fettuccine al nero di seppia con calamaretti spillo di Ma.Ri.Na 2/6 Risotto, cocco, lime, scampi e piselli di Ma.Ri.Na 3/6 Capesante crude e una sfera... esplosiva di Ma.Ri.Na 4/6 Ravioli del Plin ripieni di patè di fagiano, anguilla affumicata e fitoplancton di Ma.Ri.Na 5/6 Gamberi marinati in olio ù Trappitu di Ma.Ri.Na 6/6 Previous Next

Da Ma.Ri.Na tra vino e sake

L’esperienza culinaria è arricchita in sala dal lavoro del sommelier Marius Dumitru, che aggiunge una dimensione unica, portata dopo portata. Il suo percorso professionale, iniziato con passione e curiosità, lo ha portato a diventare una figura di spicco nel mondo della sommellerie, tanto da essere recentemente nominato Miglior sommelier della Lombardia Ais 2024 e tra i primi ad entrare nella top 100 nazionale per Wine List Italia. Marius non si limita a selezionare vini eccellenti per gli ospiti, ma propone abbinamenti innovativi che esaltano ogni piatto. La sua capacità di stupire si manifesta in colpi che passano attraverso grandi etichette, vini di ricerca e - tra i primi in Italia ad inserire dealcolati - a suon di un servizio elegante ma non ingessato e degustazioni alla cieca, dove l’ospite viene letteralmente travolto da un vortice di cultura e passione.

Non solo vino: Marius è anche sake sommelier e porta al Ma.Ri.Na la sua passione per il fermentato giapponese, che introduce abilmente negli abbinamenti, soprattutto con i piatti più delicati a base di crudo di mare. La sua visione cosmopolita e la sua attenzione alla ricerca rendono l’esperienza al Ma.Ri.Na un momento di scoperta per gli ospiti, che vengono guidati attraverso proposte enologiche curate e sorprendenti.

I percorsi degustazione dei Ma.Ri.Na

Oltre al menu à la carte, il ristorante offre tre percorsi degustazione che raccontano il viaggio culinario del Ma.Ri.Na. “Oltre”, composto da nove passaggi, porta gli ospiti in un percorso gustativo innovativo, spingendo i confini della tradizione. Il secondo percorso, “Raccontami di te e fidati di me”, con sette portate, invita i commensali a lasciarsi trasportare dall'estro creativo dello chef, in un viaggio che unisce passato e futuro. Infine, “La nostra storia” offre una selezione di cinque piatti che hanno segnato i primi cinquant'anni del ristorante, un omaggio alla memoria e all'evoluzione del Ma.Ri.Na.

Servizio attento e raffinato da Ma.Ri.Na

A rendere speciale l'esperienza del Ma.Ri.Na è anche il giovane e dinamico team che accompagna Giorgio e Marius. Alessandro Ganci, Kevin Rexho, Giorgio Bertani e Jhon Belen lavorano con passione per offrire un servizio attento e raffinato, mentre Barbara Bertani e Debora Passalacqua accolgono gli ospiti in sala con cortesia e professionalità, creando un ambiente elegante e caloroso.

Lo chef Giorgio Caimi al centro e alla sua sinistra il sommelier Marius Dumitru con lo staff di Ma.Ri.Na

Il Ma.Ri.Na continua a scrivere nuove pagine della sua storia, e lo fa attraverso la sinergia tra tradizione e innovazione. Con la cucina di Giorgio Caimi e l’eccellenza enologica di Marius Dumitru, ogni cena diventa un'esperienza irripetibile, dove i sapori della memoria incontrano il futuro della gastronomia. Siamo sicuri che questa insegna saprà far parlare ancora molto di sé e continuerà a brillare, guidata dal faro sapiente del titolare.

Ristorante Ma.Ri.Na

Piazza S. Gregorio 11 - 21057 Olgiate Olona (Va)

Tel 0331 640463