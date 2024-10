Vacanza invernale tra sport e relax in famiglia al Dolomiten Residenz Sillian

Collocato ai piedi delle Dolomiti tirolesi, il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian è la destinazione ideale per chi cerca una vacanza invernale perfetta. Situato a soli 5 km dal confine con l’Italia, questo hotel 4 stelle superior offre un'atmosfera tipicamente tirolese e servizi di alta qualità per famiglie e amanti degli sport sulla neve. 100% gioia invernale per tutte le età e livelli di abilità.

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian (Foto: Gert Perauer)

Immerso nelle Dolomiti di Lienz: comfort e lusso alpino

Il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian, situato a 1.100 metri di altitudine, offre camere eleganti con viste panoramiche sulle Dolomiti di Lienz, patrimonio UNESCO. Questo hotel è perfetto per chi cerca una fuga rigenerante tra sport e relax. Le camere panoramiche e il comfort moderno si uniscono all’eleganza alpina, rendendolo un rifugio ideale per rilassarsi e ricaricarsi.

Una stanza del Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian (Foto: Gert Perauer)

Sport hotel ski-in ski-out: accesso diretto alle piste

Per gli appassionati di sport invernali, il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian è una scelta perfetta. Situato direttamente nell'area sciistica Hochpustertal, l'hotel offre accesso diretto alle piste da sci e agli impianti di risalita. Con 22 chilometri di piste ben preparate per tutti i livelli, e uno Snowpark dedicato a snowboarder e freeskier, l'adrenalina è garantita. L'area sciistica è tranquilla e studiata per ridurre al minimo le code e le attese, offrendo una vacanza all'insegna del divertimento e senza stress.

Il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian è ideale per gli amanti dello sci

Attività invernali per tutti: sci di fondo, slittino e ciaspolate

Oltre allo sci alpino, il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian offre accesso a 200 km di percorsi innevati per praticare sci di fondo, slittino e passeggiate con le ciaspole nei boschi. Queste attività permettono di vivere il paesaggio montano in modo più rilassato e immersivo, ideali per le famiglie e chi cerca esperienze a contatto con la natura.

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian è perfetto anche per le famiglie

Vacanza per famiglie: divertimento e relax garantiti

Il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian è una struttura family-friendly, con un eccellente miniclub Häppi Päpi per bambini dai 3 anni in su. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21, il club propone laboratori creativi e attività divertenti, offrendo ai genitori la possibilità di rilassarsi sapendo che i loro piccoli sono in ottime mani. Inoltre, l'hotel dispone di ampie camere familiari, spazi gioco e una piscina dedicata ai bambini.

La piscina esterna riscaldata del Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian (Foto: Gert Perauer)

Spa e wellness: benessere con vista sulle Dolomiti

Il Dolomiten Residenz è un'oasi di benessere, con una spa di oltre 3.000 metri quadrati. Gli ospiti possono rilassarsi nelle piscine interne ed esterne riscaldate, saune e bagni di vapore, godendo della vista mozzafiato sulle montagne. Il centro benessere offre inoltre una vasta gamma di trattamenti beauty e massaggi alpini, perfetti per ricaricarsi dopo una giornata attiva.

La piscina interna del Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian (Foto: Gert Perauer)

Cucina gourmet con prodotti locali

La cucina dello Sporthotel Sillian combina tradizione alpina e innovazione. Il ristorante propone piatti preparati con prodotti locali freschi provenienti da fattorie vicine, offrendo un’esperienza gastronomica unica. Ogni pasto è accompagnato da una selezione di vini pregiati, che valorizzano i sapori autentici della regione.

La cucina dello Sporthotel Sillian propone piatti preparati con prodotti locali freschi

Come raggiungere il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian

Per raggiungere l’hotel, percorri l'autostrada del Brennero (A22) in direzione nord, prendi l'uscita per la Val Pusteria e prosegui sulla SS49 fino al confine austriaco. L’hotel si trova nel centro di Sillian ed è facilmente raggiungibile.

Il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian è la destinazione ideale per una vacanza invernale tra sport, relax e divertimento in famiglia. Con il suo accesso diretto alle piste, la spa di lusso e l'attenzione dedicata alle famiglie, è perfetto per chi cerca un soggiorno indimenticabile sulle Dolomiti.

Tariffe e contatti

Le tariffe partono da € 159 a notte per persona in Camera doppia Residenz. L’offerta include mezza pensione gourmet, accesso alla spa e alle piscine.

Dolomiten Residenz****S Sporthotel Sillian

A-9920 Sillian 49d

Tel: +43 (0)4842-6011-0