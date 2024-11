Ciaspolate, chalet, sci e cultura ladina: scopri il cuore della Val Badia

Immagina un luogo dove l’inverno sembra dipinto da un artista: montagne imponenti, borghi intimi e accoglienti, e un manto di neve che rende tutto più morbido e silenzioso. Benvenuti a San Vigilio di Marebbe (Bz) e San Martino in Badia (Bz), due gioielli incastonati tra i Parchi naturali delle Dolomiti. Qui, nella splendida cornice della Val Badia, l’inverno è molto più di sci: è un’esperienza a 360° che sa di avventura, relax e tradizione.

Pieve, frazione di Marebbe in Val Badia

La magia della Val Badia in inverno

In inverno, i sei piccoli borghi che circondano San Vigilio e San Martino si trasformano in una fiaba alpina. Il paesaggio è dominato dalle Dolomiti, patrimonio dell’umanità Unesco, con le loro forme scolpite e i colori che cambiano con la luce del giorno. Ma ciò che rende questa destinazione davvero unica è l’atmosfera: un mix di tranquillità e ospitalità che sembra invitarti a dimenticare il caos quotidiano.

La neve qui non è solo uno sfondo, ma un complice delle tue avventure: che si tratti di una discesa sulle piste, una ciaspolata nei boschi o una gita in slitta, ogni momento diventa un ricordo indelebile.

Val Badia, l'avventura chiama

Se pensi che le Dolomiti siano solo sci, preparati a ricrederti. Certo, il comprensorio di Plan de Corones è un paradiso per gli sciatori con i suoi 120 chilometri di piste, ma è solo l’inizio. Hai mai provato a guidare una slitta trainata da husky siberiani? Al Passo delle Erbe, sotto lo sguardo imponente del Sas de Pütia, puoi diventare un “musher” e vivere un’avventura che mescola adrenalina e connessione con la natura. Gli husky, con la loro energia contagiosa, saranno i tuoi compagni di viaggio in una corsa che ti farà sentire un esploratore del Grande Nord.

Sciare al Plan de Corones

Se preferisci qualcosa di più rilassante ma altrettanto affascinante, le slitte trainate da cavalli ti aspettano. Sotto una coperta calda, scivolerai tra i boschi innevati mentre il suono ritmico degli zoccoli crea una colonna sonora magica. È un viaggio nel tempo, un tuffo nelle tradizioni ladine che raccontano di un passato semplice e autentico.

In slitta con gli Husky (Foto: Greta Bonavoglia)

C’è qualcosa di speciale nel silenzio della neve, e lo scoprirai praticando lo sci di fondo o le ciaspolate. Le piste da fondo di San Vigilio e della Roda de Börz ti porteranno in luoghi remoti e incontaminati, dove il bianco domina incontrastato e l’unico suono è quello dei tuoi sci che scivolano sulla neve.

Se ami camminare, i sentieri battuti sono un invito irresistibile. Partendo da Pederü, potrai raggiungere i rifugi Lavarella o Fanes, immersi in paesaggi da cartolina. E per i più avventurosi, le ciaspolate nel Parco naturale Fanes-Senes-Braies sono un’esperienza che ti permette di entrare nel cuore della natura, lontano da tutto e da tutti.

Val Badia, dormire in uno chalet autentico

Dopo una giornata intensa tra sci, ciaspolate e panorami mozzafiato, c’è solo una cosa che può rendere la tua esperienza davvero perfetta: un soggiorno in uno degli chalet incantevoli di San Vigilio e San Martino. Qui, ogni dettaglio è pensato per regalarti una coccola: dal profumo del legno al calore di una sauna, dal tepore di una stufa accesa al panorama che si apre dalle finestre.

Chalet Pradel Dolomites

Per chi cerca tranquillità e una connessione autentica con la natura, lo Chalet Pradel Dolomites di San Martino In Badia è un rifugio ideale. Situato a pochi chilometri dal Passo delle Erbe, offre appartamenti di diverse dimensioni, perfetti sia per coppie in cerca di intimità che per famiglie alla ricerca di spazi confortevoli. Immagina di svegliarti con il panorama delle Dolomiti che si illumina al sorgere del sole e di trascorrere le serate in un’atmosfera raccolta e accogliente.

Chalet Pradel Dolomites | Strada Mirì 5 - 39030 San Martino In Badia (Bz) | Tel 346 771 9222

Chalet Les Chases

Se invece vuoi un tocco di lusso, gli Chalet Les Chases a San Vigilio sono una scelta imperdibile. Situati all’ingresso del Parco naturale Fanes-Senes-Braies, combinano eleganza e comfort. Qui puoi rilassarti nella sauna o nel bagno turco, lasciandoti alle spalle ogni traccia di stanchezza accumulata durante il giorno. La loro posizione strategica ti permette anche di essere a un passo dalle piste di sci di fondo, unendo comodità e praticità.

Chalet Les Chases | Str. Catarina Lanz 99 - 39030 S. Vigilio (Bz) | Tel 339 721 4380

Chalet Nora

Per gli appassionati di sci, la parola d’ordine è Chalet Nora a San Vigilio. Con accesso diretto alle piste, questi appartamenti di design sono perfetti per chi non vuole perdere neanche un minuto sulla neve. Dopo le discese, potrai immergerti nella sauna finlandese o nel bagno turco, oppure rilassarti nella vasca idromassaggio all’aperto, godendo del paesaggio innevato. È l’equilibrio perfetto tra adrenalina e relax.

Chalet Nora | Str. Plan de Corones 57 - 39030 S. Vigilio BZ | Tel 351 821 7164

Chalet Lumis

Infine, per chi cerca un’esperienza esclusiva e raffinata, c’è lo Chalet Lumis a San Vigilio. Eleganza, privacy e un servizio impeccabile sono le parole chiave di questa struttura. Una navetta privata ti porterà comodamente sulle piste, mentre al tuo ritorno ti aspettano ambienti curati in ogni dettaglio e un’atmosfera che ti farà sentire come a casa, ma con un tocco in più di magia.

Chalet Lumis | Str. al Plan Dessora 19 - 39030 S. Vigilio (Bz) | Tel 340 504 0588

Gli chalet di San Vigilio e San Martino non sono semplici alloggi, ma veri e propri rifugi per l’anima, dove la natura delle Dolomiti e il calore dell’ospitalità altoatesina si incontrano per offrirti un soggiorno indimenticabile.

In Val Badia come un vero ladino

Questa terra non è solo natura, ma anche cultura. La tradizione ladina, con la sua lingua melodiosa e la sua cucina genuina, è un patrimonio da scoprire. Non perderti una visita al Ciastel de Tor, dove il Museo Ladino ti svelerà i segreti di questa affascinante cultura.

Ma San Vigilio e San Martino sono anche un esempio di turismo sostenibile. Essere immersi in due parchi naturali non è solo un privilegio, ma anche una responsabilità, e qui l’ambiente è rispettato con grande attenzione. Non a caso, questa zona è la prima in Alto Adige a ottenere la certificazione internazionale GSTC per il turismo sostenibile.

San Vigilio di Marebbe e San Martino in Badia sono molto più di una destinazione invernale: sono un luogo dove riscoprire il piacere delle cose semplici, dove ogni dettaglio – dal paesaggio alla cucina, dalle attività sportive all’ospitalità – è pensato per regalarti un’esperienza indimenticabile. Che tu venga per sciare, per esplorare i sentieri innevati o semplicemente per rilassarti davanti a un camino acceso, una cosa è certa: non vorrai più andartene.