In "vacanza" e sulle piste con Gustav Thöni all'Hotel Bella Vista di Trafoi

Preparatevi a mettere gli sci ai piedi e a dare un bel colpo di gomito alla noia. Perché quest’anno il vostro inverno potrebbe diventare una delle esperienze da raccontare. Dove? Al Bella Vista di Trafoi, la cornice perfetta per una vacanza che mescola sport, relax e stile alpino.Il tutto grazie a la settimana speciale “Sciare con Gustav Thöni” (sì, proprio lui), che dal 12 al 19 gennaio 2025 trasformerà il vostro soggiorno in una vera avventura sciistica.

Inverno al Bella Vista di Trafoi

Al Bella Vista si scia con Gustav Thöni

Gustav Thöni non è solo un nome che fa venire in mente le vette innevate e le discese vertiginose, è il campione di sci. Dal 12 al 19 gennaio 2025, potrete sciare con Gustav in persona. Gustav vi accompagnerà sulle piste, vi darà consigli da campione, condividerà segreti, esercizi pratici e, perché no, qualche aneddoto da brivido alpino.

Gustav Thöni

Dimenticate le solite lezioni di sci dove vi dicono: "piega le ginocchia e guarda in avanti". Gustav vi farà scivolare sull'onda dell’eccellenza, insegnandovi l’arte di sciare come un vero Thöni, con esercizi sui cancelli e risate a non finire. E alla fine, cosa c’è di meglio di una gara di sci finale? Immaginatevi: al mattino vi svegliate con una vista mozzafiato, fate colazione con i prodotti locali e vi tuffate nelle attività della giornata. Gustav, con il suo sorriso da campione, vi darà il via alla lezione di sci. Non è una semplice "lezione", ma un viaggio nella tecnica. Con tanto di consigli da esperti, esercizi pratici e la gara finale per mettere in pratica tutto ciò che avete imparato.

Non solo sci al Bella Vista

Ma non è solo sci. Gustav vi guiderà tra le meraviglie della natura circostante con un’escursione con le racchette da neve. I più curiosi potranno scoprire i segreti dei vini altoatesini grazie a una degustazione curata dal sommelier Stephan Gander. E dopo aver sciato e degustato, non c’è niente di meglio di una pausa rigenerante nella sauna panoramica o nella piscina infinity dell’Hotel Bella Vista. Sauna, idromassaggio riscaldato, trattamenti che vi faranno sembrare più giovani di quanto non siate.

Sauna al Bella Vista di Trafoi

Ora, immaginate di svegliarvi ogni mattina circondati dalle montagne più alte e imponenti dell’Alto Adige. La vista sull’Ortles vi lascerà senza fiato. A Trafoi, tutto è fatto per rendere il vostro soggiorno perfetto: piste da sci per ogni livello, un campo da calcetto, una via ferrata per famiglie, e se avete bambini, beh, avete appena trovato il paradiso delle famiglie. C’è anche la zipline sul rio Trafoi. Avete mai volato sospesi nel vuoto sopra una valle innevata? No? Allora è il momento giusto per provarlo.

Al Bella Vista, inverno di relax

L’Hotel Bella Vista non è solo un luogo dove si scia. È un rifugio per chi cerca un po’ di lusso e tranquillità. Se il vostro corpo ha bisogno di una pausa, lo spazio wellness è quello che vi serve per recuperare energia. Sauna, vasca idromassaggio a 33°C, piscina all’aperto con vista, il tutto immerso in uno degli scenari più belli delle Alpi. Per non parlare dei piatti preparati dallo chef Andreas Wunderer, che sa come unire la cucina tirolese e quella mediterranea per farvi viaggiare tra i sapori della montagna e il sole del sud. Che ne dite di un bel piatto di canederli? O magari una cena gourmet accompagnata da un vino locale che vi farà sentire come degli intenditori.

Il ristorante del Bella Vista di Trafoi

Al Bella Vista l'accoglienza della famiglia Thöni

La famiglia Thöni ha più di una lunga tradizione nel gestire l'Hotel Bella Vista. Cinque generazioni di accoglienza, passione per la montagna e una cura dei dettagli che renderanno la vostra vacanza un’esperienza.

Il campione di sci Gustav Thöni

Con 24 camere eleganti, un servizio attento, e una cucina curata, l'Hotel Bella Vista è il posto giusto per chi cerca qualcosa di più di una semplice vacanza.

