Pronti, partenza, pista! Le offerte per l’Immacolata sugli sci

Conto alla rovescia per scendere in pista. La prima occasione per una vacanza sulla neve è il fine settimana di Sant’Ambrogio. Le iniziative e le esperienze sono tante, l’importante è tenere d’occhio le offerte per iniziare la stagione alla grande, rispramiando. Ecco le migliori selezionate da Scigratis.it.

1. Pontedilegno-Tonale: Sant’Ambrogio sugli sci scontato

Sciare al Tonale

Per il weekend di Sant’Ambrogio e Immacolata, dal 5 all’8 dicembre se prenoti il soggiorno a Pontedilegno-Tonale hai lo skipass scontato del 35%!

2. Immacolata in promozione a Sestriere con Snowweek

La Snow Week a Sestriere

Dal 5 all’8 dicembre a Sestriere (To) si celebrano i vent’anni di Snowweek: 4 giorni di neve e musica. Prenota subito con i prezzi in super promozione!

3. Pacchetto sci in offerta a Cervinia

Sciare a Cervinia

A Cervinia (Ao) si scia già da ottobre e fino al 1° dicembre puoi approfittare di questo pacchetto in offerta: da 4 a 6 giorni da 439 € con hotel e skipass!

4. Bardonecchia: balli caraibici sulla neve

Latin week a Bardonecchia

Dal 6 all’ 8 dicembre a Bardonecchia (To) partirà la stagione invernale con il più grande evento italiano di balli caraibici sulla neve. Scopri la Latin Week!

5. Engadina: skipass scontati per gruppi

Sciare a Corvatsch, al Diavolezza e al Lagalb

Dal 23 novembre fino al 22 dicembre i gruppi di italiani a partire da 5 persone hanno lo skipass scontato al Corvatsch, al Diavolezza e al Lagalb!

6. A spasso per castelli in Valle d’Aosta

Sarriod de la Tour (Foto: Archivio Regione Autonoma Valle d‘Aosta)

Tra una sciata e l’altra, vivi un appassionato viaggio nel tempo tra i castelli della Valle d’Aosta con un pacchetto speciale in offerta di due notti. A partire da 251€!

7. Scopri i Mercatini di Natale in Carinzia

Mercatini di Natale in Carinzia

Vivere la magia dell’Avvento nell’austriaca Carinzia è il modo più bello di aspettare il Natale. Scopri tutte le occasioni magiche e le offerte per questo periodo!