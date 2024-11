Vacanze sci e relax 2024: mete e hotel in Austria e Alto Adige

Sciatori e amanti della neve, è il vostro momento! L’inverno 2024 porta con sé una stagione di vacanze sulla neve tra panorami incantevoli, spa da sogno e hotel lussuosi. Dall’Austria all’Alto Adige, ecco una guida alle mete per chi ama lo sport, il relax, la buona cucina e le esperienze uniche in montagna. La nostra selezione include ciaspolate all’alba, attività per bambini, piste sicure e servizi esclusivi per famiglie, coppie e gruppi di amici.

Sciare nello Zillertal (Foto: Andi Frank)

Zillertal: il paradiso degli sciatori in famiglia

Situata nel Tirolo austriaco, la valle della Zillertal è un vero paradiso per gli appassionati di sci, con 180 impianti e ben 548 km di piste per ogni livello. Ideale per famiglie, il comprensorio offre scuole di sci, snowpark e piste perfettamente preparate grazie all’altitudine (fino a 3.250 metri), che garantisce condizioni di neve ideali fino ad aprile.

Tra sci e rifugi nello Zillertal

Gli appassionati potranno esplorare quattro stazioni sciistiche principali: Hochzillertal-Hochfügen-Spieljoch, Zillertal Arena, Mayrhofner Bergbahnen e Gletscherwelt Zillertal 3000. La parte alta del comprensorio di Kaltenbach-Hochzillertal-Hochfügen è una tappa imperdibile per chi cerca adrenalina e panorami mozzafiato. Un evento da non perdere è lo Ski Food Festival (14-15 dicembre 2024), dove rifugi e ristoranti offrono piatti gourmet ispirati alla tradizione locale e alla cucina internazionale, perfetto per chi ama unire sport e buona cucina.

Dove dormire

L’Alpin Family Resort Seetal a Kaltenbach è un’ottima scelta per le famiglie. Situato direttamente sulle piste, offre una grande area benessere di 1.000 mq con tre piscine, di cui una panoramica all’aperto riscaldata a 32°C. Ideale per rilassarsi dopo una giornata sulle piste.

Alpin Family Resort Seetal | Innere Embergstraße 6 - 6272 Kaltenbach, Zillertal (Tirolo) | Tel +43 5283 2713

Chicche da non perdere

Dopo una mattinata di sci, fai una pausa al rifugio Wedelhütte a 2.350 metri, dove potrai gustare specialità tirolesi con una vista mozzafiato. Per una giornata di relax, visita l’Erlebnistherme Zillertal a Fügen, un complesso termale con saune, piscine e scivoli per i più piccoli. Se viaggi nel periodo natalizio, non perdere i mercatini di Natale di Rattenberg, dove le botteghe di vetro artigianale aprono le porte ai visitatori in un’atmosfera unica.

Obereggen: meta perfetta per famiglie nel cuore delle Dolomiti

Obereggen, parte del Ski Center Latemar nel cuore delle Dolomiti, è una delle mete più apprezzate dalle famiglie italiane. Il comprensorio fa parte del Dolomiti Superski e offre 50 km di piste, snowpark e parchi giochi sulla neve per i più piccoli.

Obereggen paradiso per i piccoli sciatori

Con 300 ore di sole all’anno e un’efficienza operativa che garantisce piste sempre ben preparate, è perfetto anche per i principianti e i bambini, che sciano gratis fino agli 8 anni. Gli impianti di risalita aprono il 29 novembre 2024, e lo skipass giornaliero per adulti parte da 63 euro.

Dove dormire

Il Maria Family Adventure Hotel a Nova Ponente (Bz) è un quattro stelle che offre comfort e assistenza per famiglie. Dotato di un servizio miniclub, è ideale per le coppie con figli, che possono rilassarsi e godere dei servizi dell’hotel sapendo che i più piccoli sono in buone mani.

Maria Family Adventure Hotel | Via Obereggen 12 - 39050 Obereggen (Bz) | Tel +39 0471 615772

Chicche da non perdere

Pranza al rifugio Oberholz, famoso per la sua architettura moderna e integrata nel paesaggio montano. Gustati canederli, speck e gulasch con un bicchiere di vino locale. Per una pausa rilassante, fermati al rifugio Ganischgeralm o prova il parapendio in tandem per un’esperienza ad alta quota.

San Candido: natura e sostenibilità nel cuore delle Dolomiti

San Candido (Bz), una delle perle dell’Alta Pusteria, è un punto di partenza ideale per esplorare il comprensorio Tre Cime Dolomiti (3 Zinnen Dolomites) con 115 km di piste di vario livello.

Divertimento per tutti in alta Pusteria

La posizione consente di raggiungere rapidamente il comprensorio anche da altre località, grazie allo Ski Pustertal Express che collega con Plan de Corones in soli 30 minuti. Gli impianti aprono il 16 novembre 2024 e lo skipass giornaliero per adulti parte da 70 euro, con sconti speciali per famiglie.

Dove dormire

L'esterno del Leitlhof (Foto Bureau Rabensteiner) 1/5 Wellness al Leitlhof (Foto Bureau Rabensteiner) 2/5 La piscina del Leitlhof (Foto Bureau Rabensteiner) 3/5 Tanto legno nelle stanze del Leitlhof (Foto Bureau Rabensteiner) 4/5 I balconi del Leitlhof (Foto Bureau Rabensteiner) 5/5 Previous Next

Il Naturhotel Leitlhof a San Candido è la scelta perfetta per una vacanza all’insegna della sostenibilità e del benessere. Totalmente autosufficiente dal punto di vista energetico, il Leitlhof è stato premiato come "Europe's Leading Green Hotel 2024". Con una spa di 3.000 mq che include saune, una piscina interna e una esterna, offre un’esperienza di relax totale immersi nella natura.

Naturhotel Leitlhof | Via Pusteria 29 - 39038 San Candido (Bz) | Tel: +39 0474 91 34 40

Chicche da non perdere

Per chi non scia, il sentiero verso Sesto è perfetto per una ciaspolata nella neve. Se viaggi nel periodo natalizio, visita i mercatini di San Candido, dove potrai trovare artigianato locale e specialità gastronomiche. Un'esperienza unica è quella di assistere al pasto delle renne della Croda Rossa, l’unico branco di renne in Italia.

Kals am Großglockner: lusso e avventura in Tirolo Orientale

Nel Großglockner Resort si trovano piste perfette per sciatori di ogni livello, con 47,1 km di piste distribuite tra Matrei e Kals, ideale per famiglie e sciatori esperti.

Nel Großglockner Resort si trovano piste perfette per sciatori di ogni livello

Lo snowpark e le piste ampie sono perfetti per chi cerca adrenalina e avventura. La stagione 2024-25 inizia il 7 dicembre e durerà fino al 21 aprile 2025.

Dove dormire

Il Gradonna Mountain Resort Châlets e Hotel è un vero villaggio alpino 1/6 Il ristorante del Gradonna Mountain Resort Châlets e Hotel (Foto: Gert Perauer) 2/6 Living con vista al Gradonna Mountain Resort Châlets e Hotel (Foto: Gert Perauer) 3/6 Una delle sanze del Gradonna Mountain Resort Châlets e Hotel (Foto: Gert Perauer) 4/6 La piscina interna del Gradonna Mountain Resort Châlets e Hotel (Foto: Gert Perauer) 5/6 La sala colazioni del Gradonna Mountain Resort (Foto: Gert Perauer) 6/6 Previous Next

Il Gradonna Mountain Resort offre un soggiorno esclusivo, con chalet e suite di lusso in uno dei contesti più suggestivi delle Alpi, il Parco Nazionale degli Alti Tauri. Sci ai piedi, puoi raggiungere direttamente le piste senza code e senza stress. La spa di 3.000 mq include piscine, saune e trattamenti benessere ispirati alla tradizione alpina.

Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel | Burg 24 - 9981 Kals am Großglockner | Tel +43 / 4876 / 82 000

Chicche da non perdere

Tra le attività alternative, prova la pista da slittino Lesach Rodelbahn, illuminata anche di sera. Per una giornata rilassante, passeggia nei villaggi di Kals e Matrei e fermati a gustare piatti tipici tirolesi nei rifugi Blauspitzhütte o Lucknerhaus.