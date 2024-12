Quinta do Martelo, un agriturismo autentico a Terceira nelle Azzorre

Sull’isola di Terceira, nelle Azzorre (Portogallo), Quinta do Martelo non è solo un agriturismo, ma un vero viaggio nel tempo e nelle radici culturali di questa terra. Nella zona di São Mateus, all’interno del territorio di Angra do Heroísmo (la città più grande dell’isola e patrimonio dell’umanità Unesco), non troppo ritirato rispetto alla costa, questo progetto promuove il turismo rurale e combina ospitalità, gastronomia e cultura. Tradizione e natura sono le due parole chiave, al centro di un intervento voluto già 35 anni fa dal fondatore Gilberto Vieira, considerato da alcuni un visionario. La sua idea? Preservare e valorizzare le tradizioni locali, offrendo a turisti e viaggiatori un’esperienza autentica che abbraccia il passato e lo rende vivo e accessibile.

Particolare della casa grande Quinta do Martelo 1/6 Una delle stanze della casa grade di Quinta do Martelo 2/6 La camera della casa grande di Quinta do Martelo 3/6 Appartamenti di Quinta do Martelo 4/6 La piscina di Quinta do Martelo 5/6 Una delle stanze tradizionali di Quinta do Martelo 6/6 Previous Next

Quinta do Martelo, agriturismo tra storia, natura e tradizione

Con questo obiettivo, il progetto ha ridato vita a un antico borgo rurale, che oggi ospita e affascina turisti di tutto il mondo, ma anche locali che desiderano riconnettersi con il passato e con i sapori genuini di una volta. La proprietà è stata ristrutturata e riqualificata rispettando le strutture originali degli edifici, dove oggi sono stati riprodotti ambienti, arredi e dettagli che raccontano le abitudini del passato. Camminando per la tenuta, si ha la sensazione di essere entrati in un piccolo museo a cielo aperto, dove la storia si intreccia con la vita quotidiana.

Le case di Quinta do Martelo: ospitalità con carattere

La Quinta do Martelo offre diverse opzioni di alloggio, camere e casette indipendenti, ognuna unica e curata nei minimi dettagli per garantire un soggiorno autentico. Le case tradizionali sono state restaurate con materiali locali, rispettando i metodi di costruzione tradizionali e preservando l’atmosfera originale. Nulla è fuori posto. Ogni abitazione è arredata con mobili d’epoca e oggetti artigianali che riflettono lo stile di vita delle Azzorre di un tempo. L’attenzione ai dettagli si estende anche al comfort moderno: gli ospiti possono godere di tutti i servizi necessari per una vacanza rilassante, pur immergendosi completamente nell’autenticità del luogo. Le camere e le case sono immerse in un paesaggio naturale rigoglioso, con giardini curati, l’orto, la piscina, il campo da tennis e altri spazi comuni per il relax.

Il ristorante Quinta do Martelo, un omaggio alla cucina genuina

Uno dei punti di forza della Quinta do Martelo è senza dubbio il suo ristorante, che celebra la ricchezza della cucina tradizionale delle Azzorre. Qui, i piatti non sono solo un pasto, ma un racconto di sapori che affonda le sue radici nella cultura agricola e marinara dell’isola.

Mise en place di Quinta do Martelo 1/3 Il ristorante di Quinta do Martelo 2/3 La cantina di Quinta do Martelo 3/3 Previous Next

Il menu propone ricette autentiche, tramandate da generazioni e preparate con ingredienti freschi e locali, rigorosamente km zero. Aperto a pranzo e a cena (orario: 12-15 e 18:30-22), per gli ospiti del borgo ma anche per gli esterni, il ristorante è uno degli ambienti più incredibili e riusciti del progetto. Si trova in un edificio che riproduce fedelmente una vecchia casa rurale, con decorazioni che ricordano le tradizioni culinarie delle Azzorre. Al piano terra è stata ricreata una bottega di alimentari, con oggetti e arredi originali e da collezione. Nel retro della bottega c’è la cantina, con qualche tavolo in legno e i giochi per passare il tempo. Al piano di sopra il ristorante vero e proprio è ospitato all’interno della vecchia casa; quindi, può capitare di mangiare in camera da letto con ancora la testiera del letto e il comodino o nella vecchia sala con credenze e specchi antichi.

Il pasto si apre rigorosamente con una zuppa del giorno, cucinata con le verdure di stagione dell’orto. Tra i piatti tipici, sempre a seconda della disponibilità della materia prima locale, c’è la feijoada e l’Alcatra, il tipico stufato dell’isola, cotto molto lentamente, quasi un giorno intero. Ovviamente non possono mancare i formaggi locali e il pane dolce, prodotto a poca distanza.

Alcata di Quinta do Martelo 1/3 Feijoada di Quinta do Martelo 2/3 Dessert di Quinta do Martelo 3/3 Previous Next

Quinta do Martelo, progetto sostenibile

Uno degli obiettivi principali della Quinta do Martelo è preservare e valorizzare il patrimonio culturale di Terceira. Questo si riflette non solo nell’architettura sostenibile e nella gastronomia km zero, ma anche nelle attività proposte agli ospiti e nella ricaduta sulla comunità. Visite guidate, laboratori e dimostrazioni permettono ai visitatori di tutte le età di scoprire le antiche tradizioni agricole e artigianali dell’isola; e ancora la Quinta do Martelo si impegna anche a sostenere la comunità locale, collaborando con produttori e artigiani dell’isola. Gli ingredienti utilizzati in cucina provengono principalmente dalla tenuta o da fornitori locali, contribuendo a promuovere un’economia circolare e a ridurre l’impatto ambientale.

La bottega di Quinta do Martelo

Dove si trova e come arrivare a Quinta do Martelo

Quinta do Martelo si trova a pochi chilometri dal centro di Angra do Heroísmo. La sua posizione rende la tenuta facilmente accessibile per chi arriva dall’aeroporto di Terceira e comoda per chi desidera esplorare le principali attrazioni dell’isola.

Il modo migliore per raggiungere Quinta do Martelo è in auto, che permette di muoversi liberamente e scoprire i tesori nascosti di Terceira. Una volta arrivati, gli ospiti possono parcheggiare all’interno della proprietà e iniziare subito a godere della tranquillità e dell’autenticità del luogo.

Quinta do Martelo

Canada do Martelo 24, Cantinho – São Mateus - 9700-576 Angra do Heroísmo

Tel +351 962 812 796