Dove mangiare per le feste nel Triveneto: dai cicchetti alla carbonara di mare

Benvenuti nel magico mondo delle tavole festose del Triveneto. Un viaggio tra sapori e tradizioni che si intrecciano con un pizzico di modernità, dove ogni piatto racconta storie di terre e mari vicini e lontani. Dal cuore pulsante di Venezia, con i suoi "cicchetti" che si mescolano ai profumi orientali, ai profumi del mare di Caorle, dove la carbonara di mare sta rubando la scena, fino alle prelibatezze montane di Selva Val Gardena, dove persino il pesce si gusta sulle piste da sci. E che dire dei raffinati menu di Bibione e Trieste, dove il lusso si sposa con la freschezza dei prodotti locali e una selezione di vini da fare invidia a qualsiasi collezionista? Che tu sia un gourmet in cerca di nuovi sapori o semplicemente un buongustaio a caccia del piatto perfetto per festeggiare, questa mini guida ti accompagnerà alla scoperta dei luoghi dove le festività diventano un'esperienza gastronomica.

La magia del Natale a Venezia

Venezia a Natale: “cicchetti” alla Luna Sentada

Un menu tradizionale veneziano con un tocco contemporaneo dall'Oriente: questa è la chiave stilistica del piccolo ristorante Luna Sentada nascosto in una zona tranquilla tra calli e canali silenziosi, non lontano da San Marco, ma un po' fuori dagli incessanti flussi dei turisti. Freschezza degli ingredienti locali, sapori e colori bilanciati per offrire un'esperienza sia all'occhio, sia al naso, sia al gusto, sono i segreti di Alfredo, Lorenzo e Micael, tre amici uniti dalla passione per i viaggi e per la buona cucina, che nel 2015 hanno aperto due piccoli ambienti vis-à-vis in campo San Severo, uno dedicato al ristorante con 22 coperti, l'altro al wine bar con 14 coperti. Nella stagione buona sul plateatico esterno si trovano i tavolini con un'altra trentina di posti molto ambiti. Gli ambienti interni sono raccolti, caldi e raffinati, con un design che fonde elementi moderni e dettagli della tradizione veneta, un luogo intimo adatto per le feste di fine anno con amici o in famiglia.

La sala di Luna Sentada

Dagli antipasti ai secondi piatti, il pesce fresco è sempre protagonista, abbinato anche con paste fatte in casa come i tagliolini al nero di seppia, ma anche chi ama le carni trova tagli di qualità, abbinati a salsine fatte in casa e contorni che ne esaltano i sapori. Il Wine Bar 5000 rappresenta l'anima più giovane e spontanea, da vivere per un “cicchetto”, il tipico street food dei veneziani, un aperitivo, uno snack, un assaggio o un calice per brindare all'anno nuovo.

Luna Sentada Fondamenta S. Severo, 5018 30122 Venezia (VE) Tel +39 041 309 7891

Natale a Caorle: la carbonara di mare dell'Eden

Fino al 6 gennaio i mercatini di Natale di Caorle Christmas Time animeranno il borgo marinaro veneto, centro peschereccio di prim'ordine: nell'affascinante centro storico impreziosito da un duomo dell'XI secolo sono stati ricostruiti i casoni, le capanne della tradizione lagunare, per ricreare un villaggio di pescatori e offrire l'occasione per assaggiare le ricette tipiche del mare caorlotto.

La Carbonara di mare dell'Eden

Qualche chilometro prima dell'ingresso nella cittadina, in località Ottava Presa, il Ristorante Eden ben noto agli intenditori continua a innovare la sua tradizione culinaria da più di mezzo secolo nella grande e tranquilla sala del ristorante che dal 1992 può accogliere circa cento ospiti in un ambiente rilassato ed elegante. La novità di quest'anno è la carbonara di mare, nata un po' per caso in occasione della Festa della donna, una provocazione creativa in giallo per rendere omaggio alle signore. Incoraggiato dai figli e dalla moglie Barbara Barbares, figlia del fondatore, lo chef Tiziano Brichese ha come sempre seguito un lungo percorso di studio, prove e riprove, fino a creare un nuovo e originale piatto icona. Gli ingredienti? C'è l'uovo, naturalmente, ma anche la consistenza di ottimi spaghetti, il meglio del pescato di Caorle, sempre freschissimo con vongole, cozze, calamari e mazzancolle e una spruzzatina di pepe macinato. Il risultato è un'esperienza avvolgente come gli spaghetti arrotolati attorno alla forchetta, da gustare durante i cenoni di fine d'anno.

Ristorante Eden Via Cadore, 191 30021 Caorle (Ve) Tel +39 0421 88194

Natale a Bibione: al Savoy Beach gusto e spa

Il Savoy Beach è l'unico cinque stelle di Bibione (Ve), la spiaggia tra Venezia e Trieste alla foce del fiume Tagliamento. Aperto tutto l'anno, anche per le feste, affacciato sul mare con 146 camere e 10 suite, alcune con vasca idromassaggio o private spa, dispone anche di un attrezzato centro congressi e di accesso diretto alla grande struttura termale dedicata a Medical & Longevity, ma anche al wellness.

Il ristorante Duca d‘Aosta dell‘Hotel Savoy di Bibbione

La ristorazione nella grande sala dell'albergo, dove si servono prime colazioni, pranzi e cene, oppure nell'ambiente più elegante e raccolto del ristorante Duca D'Aosta, è il risultato di anni di esperienza e passione dello chef Alessandro Castelnuovo. Gli arredi in stile classico veneziano del ristorante evocano un'atmosfera d'altri tempi con un'eleganza che rispecchia quella dei piatti preparati dallo chef e dalla sua brigata di cucina. La cucina veneta è naturalmente a base di pesce freschissimo con antipasti di aragosta, polipo e scampi anche al crudo, primi piatti con il risottino al nero di seppia, e piatti di pesce secondo il mercato, rombo, sogliola branzino, scorfano.

Un tesoro nascosto all'interno è la spettacolare Cantina Veneta a vista, ricca di oltre 500 etichette di grandi produttori della regione e del vicino Friuli-Venezia Giulia. Il maître Giovanni Labriola accompagna nel percorso esperienziale suggerendo gli abbinamenti più adatti ai piatti. Per scoprire l'anima della tradizione enogastronomica veneta e i sapori d'un tempo nella loro purezza.

Savoy Beach Corso Europa, 51 30028 Bibione (VE) Tel +39 0431 437317

Natale a Trieste: sul mare al Tivoli Portopiccolo

Aperto per le feste prima della chiusura a gennaio, il Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa si trova all'ingresso del golfo di Trieste, a una ventina di chilometri dal centro cittadino in splendida posizione sul mare all'interno del complesso residenziale di Portopiccolo, un incantevole borgo marittimo affacciato sull'Adriatico ricavato nell'anfiteatro naturale di una grande cava di pietra dismessa. Dopo aver lasciato l'automobile nel parcheggio privato, nel villaggio ci si muove solo a piedi o con cart elettrici. Proprio nel cuore del resort e aperto su una piazzetta sul mare.

La sala di Tivoli Portopiccolo Sistiana

Il Tivoli è un boutique hotel moderno ispirato allo stile di Gio Ponti di solo 58 camere e suite, sei ristoranti e bar, piscine, palestra con centro benessere e strutture per eventi. Qui si può cenare con una gran varietà di ristoranti e con la migliore offerta gastronomica della zona, un'esperienza fatta di piatti freschi e sapori autentici, serviti con arte e passione. La scelta più elegante per le feste è cenare al ristorante Ocyan con cucina mediterranea accompagnata da un'ottima selezione di vini Doc Piatti saldamente ancorati alla tradizione del territorio del territorio sono il baccalà mantecato su crema di mais e cialde croccanti oppure il frico friulano alle erbe su crema di mais ai ferri, ma la creatività dello chef si esprime anche con accostamenti di stagione più sorprendenti come il cremoso di zucca, con crumble di castagne salate e capasanta oceanica al burro.

Natale a Udine: Al Fogolàr 1905 da oltre 100 anni il Friuli in tavola

Si chiama Al Fogolàr 1905 perché risale a più di un cent'anni fa la tradizione di ristorazione del noto albergo Là di Moret. La storia iniziò nel 1905 quando la famiglia Marini decise di rilevare un'antica osteria all'ingresso settentrionale di Udine, dove ci si incontrava a fine giornata per il tradizionale tajùt, il bicchiere bevuto in compagnia di amici. Poi, con l'avvento della terza e quarta generazione dei figli e dei nipoti dei fondatori l'ambiente è stato completamente rinnovato e con il cambiamento delle abitudini dei turisti è cambiata anche la proposta gastronomica.

La sala de Al Fogolàr 1905

Oggi la cucina affidata alle cure dello chef Stefano Basello lavora le migliori materie prime locali assieme alla sua giovane brigata di cucina, creando piatti con il fascino dell'innovazione, uniti dall'imprescindibile valore della sostenibilità. L'amore per il territorio si respira anche all'interno delle due sale in cui si divide l'ampio locale destinato alla ristorazione al piano terra: una sala più grande con arredo tradizionale e pavimento in cotto, con al centro il tipico fogolàr, la versione friulana del caminetto, simbolo stesso del Friuli; una seconda sala più piccola ed intima, realizzata invece nel 2020, riservata ai veri gourmet per vivere un'esperienza immersiva con percorsi di degustazione inediti. Entrambe adattissime a celebrare le feste di fine anno a tavola con piatti che hanno definito l'identità gastronomica del Friuli-Venezia Giulia, più alcune stuzzicanti portate contemporanee.

Al Fogolàr 1905 Via Tricesimo, 276 33100 Udine (UD) Tel +39 0432 545096

Natale a Selva Val Gardena: Rifugio Comici, piatti di pesce sulle piste

Intitolato a un grande alpinista triestino d'anteguerra, morto per un banale incidente nel 1940, il rifugio Emilio Comici si trova in Alto Adige nella zona di Piz Sella-Plan de Gralba ai piedi della parete del Sassolungo. È uno degli snodi cruciali del Sella Ronda, l'escursione sugli sci più frequentata delle Dolomiti per l'incredibile panorama del bianco massiccio del Sella che si costeggia con i veloci impianti di risalita del circuito Dolomiti Superski scendendo su piste sempre perfettamente innevate, tra Corvara in val Badia, Arabba nel Livinallongo, Canazei in val di Fassa e appunto Selva di Val Gardena, toccando in due ore quattro impegnativi passi alpini in tre province.

La sala del Rifugio Comici

A 2154 metri di altezza il Rifugio Comici si inserisce dal 1955 in un contesto di straordinaria bellezza naturale. Punto di riferimento per escursionisti e appassionati di montagna, è noto per l'eccellenza della cucina e per l'atmosfera accogliente. L'esperienza che combina la maestosità della montagna con un'offerta gastronomica di alto livello utilizza prodotti locali e una raffinata reinterpretazione dei sapori della tradizione altoatesina. Ma sono celebri da sempre anche i piatti a base di pesce, una scelta assai insolita, ma apprezzatissima a queste altitudini, che richiama il legame con il mare non solo di Comici, ma anche dei proprietari. Tra le specialità più richieste figurano crudi di pesce, grigliate e dessert artigianali, serviti su una terrazza panoramica con vista sulle Dolomiti.