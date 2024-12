Dal Boxing Day alla Formula 1 e a Wimbledon: un 2025 di sport in Gran Bretagna

Il 26 dicembre, come da tradizione, tutta l’Inghilterra si ferma per assistere al Boxing Day: il turno di Premier League, il massimo campionato locale di calcio, da ormai tempo immemore passa il giorno di Santo Stefano dietro ad un pallone. Ma in tutta la Gran Bretagna, la tradizione sportiva è ben radicata e richiama spettatori da tutto il mondo per assistere agli eventi ad essa collegata. Dai campi di rugby ai circuiti automobilistici, dalle piste di atletica ai leggendari stadi di calcio, il calendario sportivo offre qualcosa per tutti i gusti: ecco quindi una panoramica dei principali appuntamenti legati allo sport del 2025 Oltremanica.

Il Boxing Day di calcio è una antica tradizione sportiva britannica

Premier League: il miglior campionato di calcio al mondo

La stagione di Premier League, che vede nel Boxing Day uno dei suoi momenti più iconici, entrerà nel vivo in primavera, mentre la stagione 2025/26 della Premier League prenderà il via solo il prossimo agosto, offrendo ai tifosi l'opportunità di vivere l'emozione del calcio inglese in alcuni degli stadi più leggendari, come Old Trafford, Anfield e Stamford Bridge. Per chi preferisce un'esperienza più approfondita, sono disponibili tour degli stadi che permettono di esplorare i luoghi iconici dietro le quinte. Questi tour offrono accesso esclusivo ai tunnel dei giocatori, agli spogliatoi e alla vista del campo, permettendo ai fan di immergersi nella storia e nella cultura calcistica dei loro club preferiti.

Rugby e tradizione: il Six Nations e la Coppa del Mondo femminile

Il Campionato di Rugby Six Nations, in programma dal 31 gennaio al 15 marzo 2025, rappresenta un appuntamento immancabile per gli appassionati di questo sport. Le partite sul suolo britannico si terranno in alcune delle città più significative per la tradizione rugbistica: il Murrayfield di Edimburgo ospiterà la prima sfida britannica il 1° febbraio, seguito dall’Allianz Stadium di Twickenham, a Londra, il 9 febbraio, e dal Principality Stadium di Cardiff il 22 febbraio. Questo torneo, che riunisce le sei principali nazioni europee tra cui l'Italia, mette in scena una competizione intensa in cui storia, rivalità e passione si intrecciano.

Anche l'Italia partecipa al Six Nations di rugby

L’estate 2025 vedrà un altro importante evento rugbistico con la Coppa del Mondo di rugby femminile, che si terrà in Inghilterra dal 22 agosto al 27 settembre. Le partite si disputeranno in diverse città, tra cui Londra, Manchester, Bristol ed Exeter, offrendo ai tifosi l’occasione di scoprire il Paese e seguire uno degli eventi sportivi internazionali di maggiore rilievo.

Gran Bretagna, terra di motori

Da sempre la Gran Bretagna è terra di motori: la maggior parte delle squadre di Formula 1 ha sede proprio sull’Isola. Dal 3 al 6 luglio 2025, il Gran Premio di Gran Bretagna, uno degli appuntamenti più attesi del campionato di Formula 1, prenderà vita sul leggendario circuito di Silverstone, nel Northamptonshire. Questo evento, che richiama appassionati da ogni angolo del mondo, vedrà i piloti di F1 sfidarsi in una corsa storica: da sempre il Gp di Gran Bretagna è nel calendario della massima competizione automobilistica e, salvo alcune edizioni ad Aintree e Brands Hatch, sin dal 1950 ha fatto tappa a Silverstone. L’atmosfera sarà elettrizzante, con intrattenimenti vari, aree dedicate ai fan e l'opportunità di scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del mondo delle corse.

Il Gran Premio di Formula 1 a Silverstone: una gara storica

Dal 10 al 13 luglio 2025, invece, la storica tenuta di Goodwood, nel West Sussex, ospiterà il celebre Festival della Velocità, un evento imperdibile per gli appassionati di automobilismo. Durante questo festival, i visitatori potranno ammirare una straordinaria parata di veicoli da corsa, dalle auto storiche alle moderne, protagonisti di spettacolari salite in collina. L’evento include anche esibizioni aeree, dimostrazioni dal vivo e una vasta esposizione di auto d’epoca. Con la partecipazione di piloti di fama internazionale e veicoli iconici dalla Formula 1 al rally, il Festival unisce velocità e tradizione, offrendo una vivace e coinvolgente atmosfera da festival.

Wimbledon, a caccia di Sinner

The Championships, conosciuto anche come Wimbledon, è l'evento più prestigioso del calendario tennistico, ospitato ogni anno all’All England Lawn Tennis Club di Londra: quest’anno si svolgerà dal 30 giugno al 13 luglio. Celebre per la sua tradizione, Wimbledon è famoso per i suoi campi in erba, il rigido codice di abbigliamento tutto bianco e il consueto rituale delle fragole con la panna. Ogni estate, il torneo attira tifosi da ogni parte del mondo, pronti a seguire due settimane di intensi match di tennis. Tra i protagonisti attesi, ci sarà anche Jannik Sinner, attuale numero uno al mondo, ancora a caccia della sua prima vittoria sull’erba di Wimbledon.

Atletica e maratone: il fascino della corsa

Il 22 e 23 febbraio 2025, Birmingham ospiterà i Campionati britannici di atletica indoor presso la Utilita Arena. Durante il fine settimana, i migliori atleti del Regno Unito si sfideranno per i titoli nazionali in una vasta gamma di discipline, dagli sprint ai salti e ai lanci. L’evento rappresenta non solo una celebrazione dello sport, ma anche un’occasione cruciale per conquistare un posto nelle competizioni internazionali, tra cui i Campionati Europei Indoor.

La Maratona di Londra si terrà il 27 aprile 2025

A Londra, il 27 aprile, avrà luogo la celebre Maratona, che attraverserà alcuni dei luoghi simbolo della capitale, come Buckingham Palace e la Torre di Londra. L’evento, che richiama corridori e spettatori da tutto il mondo, è uno straordinario esempio di sport e solidarietà. Il 19 luglio, lo Stadio di Londra ospiterà il London Athletics Meet, una tappa importante per l’atletica internazionale, con i migliori atleti pronti a competere a poche settimane dai campionati mondiali. Il 7 settembre, la Great North Run, che si snoda per 21 km da Newcastle a South Shields, sarà un’occasione per vivere il nord dell’Inghilterra e partecipare alla più grande mezza maratona del mondo.

Cricket, The Hundred e le partite da 100 palle

Ormai parte della tradizione britannica, il torneo di cricket The Hundred tornerà quest’estate negli stadi di Inghilterra e Galles, con otto squadre che si sfideranno in partite da 100 palle. Organizzato dall’England and Wales Cricket Board, questo evento coinvolge giocatori di livello mondiale, sia uomini che donne. The Hundred è pensato per attrarre appassionati di ogni tipo, con un mix di sport e intrattenimento che comprende musica e attività per tutta la famiglia. Le partite si disputeranno in diverse città, da Lord’s a Londra a Edgbaston a Birmingham, offrendo un’esperienza vivace e accessibile a tutti. Le date non sono ancora state comunicate.

Il fascino dell’ippica

Il Grand National, ospitato ogni anno all’ippodromo di Aintree nei pressi di Liverpool, è riconosciuto come uno degli eventi ippici più prestigiosi al mondo. Questo festival di tre giorni raggiunge il suo apice con l’iconico steeplechase, caratterizzato da 30 ostacoli distribuiti su due giri del circuito. Oltre alle emozionanti competizioni equestri, i partecipanti possono immergersi in un’atmosfera vivace, arricchita da musica dal vivo, intrattenimento e un’accoglienza di alto livello. Tra i momenti più attesi spicca il Ladies Day, previsto per il 4 aprile, che celebra lo stile e l’eleganza con abiti audaci e affascinanti sfoggiati dai presenti.

Il Royal Ascot rappresenta uno degli appuntamenti più distintivi del panorama sociale britannico

Il Royal Ascot (17-21 giugno) rappresenta uno degli appuntamenti più distintivi del panorama sociale britannico, combinando le emozioni delle corse di cavalli di alto livello con una celebrazione della tradizione e dell’eleganza. L’evento, che si estende su cinque giorni presso l’ippodromo di Ascot, ospita alcune delle competizioni equestri più prestigiose, culminando nell’attesa Gold Cup. Tra gli aspetti più caratteristici vi è il Ladies Day, famoso per i suoi spettacolari cappelli e le dichiarazioni di moda, dove l’eleganza dei partecipanti si accompagna al rispetto di un rigoroso codice di abbigliamento.

Lo sport viaggia sull’acqua

La Boat Race, in programma il 13 aprile 2025, è tra gli eventi sportivi amatoriali più antichi e rappresentativi del mondo. Ogni anno, gli equipaggi delle università di Oxford e Cambridge si sfidano lungo un percorso di circa 7 km sul Tamigi. La competizione si svolge tra Putney, nella parte occidentale di Londra, e Mortlake, attirando migliaia di spettatori che si posizionano lungo le rive per seguire la gara. Numerosi punti di osservazione, dai parchi ai pub affacciati sul fiume, offrono la possibilità di vivere l’atmosfera coinvolgente di un evento profondamente radicato nella tradizione britannica.

L'Henley Royal Regatta è anche un‘occasione per vivere l‘eleganza della tradizione britannica

La Henley Royal Regatta, che si tiene ogni anno dal 1°al 6 luglio lungo le pittoresche rive del Tamigi a Henley-on-Thames, è una delle competizioni di canottaggio più prestigiose a livello internazionale. Fondata nel 1839, la regata attira equipaggi da tutto il mondo, che si sfidano su un percorso di 1.640 metri. Questo evento, oltre a essere un appuntamento sportivo di rilievo, è anche un'occasione per vivere l'eleganza della tradizione britannica. Gli spettatori si godono picnic lungo il fiume, mentre possono gustare una cena raffinata e ascoltare musica dal vivo, tutto in un’atmosfera unica che fonde sport e socialità.