Nel numero di febbraio di Check-In, viaggiamo attraverso una raffinata selezione di esperienze culinarie e luoghi imperdibili tra Pesaro e la sua provincia. La rubrica "Capitale della Cultura a Tavola" ci guida attraverso le eccellenze gastronomiche della zona, offrendo un assaggio della ricca tradizione culinaria che caratterizza la provincia.

Da Pesaro a Barcellona tra arte e cocktail con relax in mezzo al mare in crociera

Nel primo appuntamento alla scoperta di Pesaro, approfondiamo la casa natale del mitico compositore Gioacchino Rossini, abbinando due ricette iconiche e legate al compositore: il Tournedos (o filetto alla Rossini) e Barbajata.

Da nord a sud dello stivale proponiamo, come sempre, una selezione di hotel e ristoranti, tra novità e strutture affermate.

Tra le alpi della Valle d'Aosta, il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc ci invita a vivere la montagna a 5 stelle, mentre lo Chalet Il Gufo di Cervinia ci offre tutti i lussi montani immaginabili. Esploriamo, poi la rinascita di Palazzo Venezia a Milano presso il Palazzo Cordusio. Per finire, ci spostiamo a Roma per un'istantanea del Bulgari Hotel Roma, un'icona di eleganza e lusso, con la sua cucina gioiello curata dal rinomato chef Niko Romito.

Dalle delizie di Calamosca a Cagliari alla creatività culinaria di Indaco a Riccione, passando per Ria, il ristorante amarcord a Bologna. Dalla raffinatezza di Pista al Lingotto di Torino fino al ristorante "Amare" nel cuore di Roma, dove il pesce è protagonista. Sempre nella capitale intrighi gastronomici romani emergono con la rivelazione di un'osteria "Segreta" mentre a Milano da non perdere la nuova "casa" del cioccolato e gelato d'autore, Panzera.

Per l'estero segnaliamo due nuove gemme dell'ospitalità di livello: il The Lana, nuovo hotel di Dorchester Collection a Dubai, e il New Hotel Atene in Grecia con una proposta pensata per i giovani.

Esploreremo anche le straordinarie offerte di Msc World Europa, dove lusso, design e benessere si fondono in un'esperienza unica in mezzo al mare. Fino ad arrivare nella vibrante città di Barcellona, in cui raccontiamo cosa fare tra arte e cocktail nelle affascinanti strade della città catalana.