Giallo Food & Drink: tra cucina, pizze e cocktail d'autore a Viareggio

E c’è un tempo (e un modo) per il fine dining, e c’è un tempo (e un modo) per l’easy dinner, o apericena che dir si debba/voglia! A Viareggio (Lu) ci sono i posti buoni per il fine dining e i posti buoni per l’easy dinner. Tra questi ultimi, raccontiamo del Giallo Food & Drink in zona della famosa Passeggiata. La componente food, per nulla misera e banale, tutt’altro, ha suo punto di forza nelle pizze. La componente Drink ha suo punto di forza nel bere miscelato.

Cosa si mangia da Giallo Food & Drink

Il modo migliore per cominciare, magari saltando le proposte “starters” del menu, è fare arrivare in tavola una Royale per due persone: scampi, gambero rosso, mazzancolla, gamberi viola, gamberi rosa, capasanta, degustazioni di tartare di tonno e di branzino; carpaccio di pesce bianco, ostriche Fine de Claire. Il distretto di Marennes-Oléron è il più importante luogo di affinamento delle ostriche in Francia; infatti, questa regione dispone di condizioni naturali ottimali per l’ostricoltura. I produttori di questa regione hanno saputo nel corso dei secoli elevare ad arte l'ostricoltura utilizzando le antiche saline di argilla dette "claire" per affinare le ostriche dopo un processo di crescita che può avvenire su tutta la costa francese. Grazie a questo processo l'ostrica Fine de Claire (affinata nei claire) può fregiarsi del riconoscimento Igp. Piatto davvero sontuoso e ben raccontato dal garbato e professionale personale di sala.

Tra i primi, optiamo per il Fusilloro Verrigni con crema di broccoli, vongole e bottarga. Esecuzione pressoché perfetta. Lo chef è Leandro Scotti.

Alla pizza non si rinuncia. In successione, sorta di giro pizza, spicchi di: Formaggio & tartufo, il cui topping è costituito da Fiordilatte dei Monti Lattari, blu di bufala, tartufo selezione Savini, chips di Parmigiano-Reggiano Dop, olio evo. Spicchio successivo: Marinara 4.0, il cui topping è Pomodoro datterino gold, acciughe di Cetara, pesto di aglio orsino, olive taggiasche. Terzo ed ultimo spicchio da pizza ardimentosa per come è concepito il topping: fiordilatte dei Monti Lattari, salsa cacio e pepe, carpaccio di gamberi e lime.

Nel calice, semplicemente perfetto, champagne Blanc de Noir da uve meunier e pinot noir fatto da Maurice Grumier.

Giallo Food & Drink

Viale Guglielmo Marconi 91 - 55049 Viareggio (Lu)

Tel 0584 30757