Relais Almaranto: nuove suite per un immersione totale nel Monferrato

Tra le colline piemontesi del Monferrato, dove i noccioleti si intrecciano con i vigneti e la storia sussurra tra le antiche pietre, sorge il Relais Almaranto a Calamandrana (At), un'oasi di pace e bellezza per gli amanti del lusso discreto e del vivere autentico. E c'è una novità: le quattro suite sono state rinnovate per offrire agli ospiti un'esperienza di soggiorno ancora più raffinata e confortevole. Oltre le suite il relais ha 19 camere, il ristorante gourmet Adagio el'Anima Ristorante Bistro.

Relais Almaranto: un rifugio di charme immerso nella natura

Il Relais Almaranto nasce da un antico casale del XVII secolo, un tempo dimora del custode del castello di Calamandrana grazie ad Alexa Schulte, cuoca tedesca e viaggiatrice esperta. Oggi, dopo un'attenta ristrutturazione che ha sapientemente preservato il fascino storico, il relais accoglie gli ospiti in un'atmosfera raffinata ed elegante, dove ogni dettaglio racconta una storia. Immerso nel verde incontaminato del Monferrato, il Relais Almaranto è un luogo ideale per chi desidera staccare dalla routine e immergersi nella bellezza della natura, lasciandosi coccolare dal silenzio e dal panorama mozzafiato.

Relais Almaranto: le quattro suite esclusive

Le quattro suite del Relais Almaranto - Almaranto, Terrazza, Giardino e Nocciola - sono gioielli di design e comfort, dove ogni dettaglio è curato con amore e passione. Ognuna delle suite racconta un'anima diversa, offrendo un'esperienza di soggiorno unica e personalizzata.

Suite Almaranto: un trionfo di luce e spazio, con i suoi 75 mq di living e una terrazza panoramica di 100 mq con jacuzzi, perfetta per rilassarsi sotto le stelle.

un trionfo di luce e spazio, con i suoi 75 mq di living e una terrazza panoramica di 100 mq con jacuzzi, perfetta per rilassarsi sotto le stelle. Suite Terrazza: un nido romantico su due livelli, caratterizzato da un design femminile impreziosito da una testiera in piume di pavone del XIX secolo e una terrazza di 60 mq con vista sul panorama circostante.

un nido romantico su due livelli, caratterizzato da un design femminile impreziosito da una testiera in piume di pavone del XIX secolo e una terrazza di 60 mq con vista sul panorama circostante. Suite Giardino: un rifugio di benessere immerso nel verde, con un design raffinato che include elementi in velluto verde e uno spazio outdoor privato con vasca da bagno indipendente.

un rifugio di benessere immerso nel verde, con un design raffinato che include elementi in velluto verde e uno spazio outdoor privato con vasca da bagno indipendente. Suite Nocciola: un connubio perfetto tra interno ed esterno, con un giardino privato che regala la sensazione di essere avvolti dalla natura e una vasca da bagno freestanding per un relax totale.

La filosofia del Relais Almaranto si riflette in ogni angolo, dalla scelta di arredare le suite con mobili antichi restaurati con cura, pezzi di design ricercati e artigianato locale, fino alla realizzazione di elementi su misura come letti e armadi in legno pregiato. Ogni oggetto racconta una storia, un valore autentico che arricchisce l'esperienza di soggiorno.

Relais Almaranto: paradiso per i buongustai

Ma il Relais Almaranto è anche un paradiso per i buongustai. Il ristorante gourmet Adagio, guidato dallo chef Andrea Mattei, propone un menu degustazione che esalta i sapori genuini del territorio piemontese, reinterpretati con creatività e maestria. I piatti, serviti in ceramiche fatte a mano, sono un'opera d'arte non solo per il palato, ma anche per la vista.

Il ristorante gourmet Adagio di Almaranto

Per gli amanti della cucina, l'accademia Adagio offre corsi e laboratori per imparare i segreti della gastronomia piemontese. Senza dimenticare il ristorante bistro Anima a bordo piscina, dove si respira l'aria aperta anche all'interno, grazie a sale che si trasformano in terrazze e giardini.

Relais Almaranto, oasi di relax e benessere

Per gli amanti del relax, il Relais Almaranto offre una piscina immersa nel verde, dove è possibile godersi il sole e il panorama mozzafiato. La filosofia del relais, volta a promuovere un soggiorno autentico in sintonia con il territorio, si riflette anche nella scelta di non dotare le camere di tv, invitando gli ospiti a staccare completamente dalla frenesia quotidiana e a immergersi nella bellezza della natura circostante.

La piscina di Almaranto

Il Relais Almaranto è più che un semplice hotel, è un'esperienza sensoriale a 360 gradi, un viaggio alla scoperta del design, della natura e dei sapori autentici del Monferrato. Un luogo ideale per chi desidera vivere un soggiorno indimenticabile all'insegna del relax, del lusso e della bellezza.

Almaranto Hotel & Retreat

Regione Quartino 6 - 14042 Calamandrana (At)

Tel 0141 1847040