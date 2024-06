Conquistò Napoleone: è Casa Valdo, nuova country house a Valdobbiadene

C’è un posto che ha conquistato anche Napoleone. È Casa Valdo, oggi nuova country house della famiglia Bolla a Valdobbiadene (Tv), zona collinare del Prosecco Superiore di Valdobbiadene, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità Unesco per la bellezza dei suoi paesaggi. Napoleone Bonaparte soggiornò a Casa Valdo nel 1805, durante la sua campagna militare in Italia. All'epoca, la struttura era un antico podere di proprietà della famiglia Bolla, che da generazioni produceva vino in queste colline. Secondo la leggenda, Napoleone rimase particolarmente colpito dalla bellezza del paesaggio e dalla qualità del Prosecco prodotto dalla famiglia Bolla. Si dice che abbia persino ordinato di spedire alcune casse del vino in Francia per il suo uso personale. Oggi Casa Valdo rinasce in un luogo di ospitalità dall’atmosfera intima e autentica. Un nuovo progetto di enoturismo della storica Cantina Valdo che dal 1926 si dedica alla produzione di spumanti e del Prosecco Superiore di Valdobbiadene.

Casa Valdo, una casa raffinata nella quiete della campagna

Casa Valdo propone una formula di ospitalità calda e accogliente, come all’interno di una residenza privata. Una vera oasi di relax in mezzo alla natura, luogo ideale per una vacanza diversa in ogni stagione: per vivere il risveglio della natura in primavera, i profumi intensi dell’estate, il sentore intenso del mosto della vendemmia e lo straordinario foliage d’autunno.

Dopo quasi tre anni di restauro questo antico podere dell’Ottocento è diventato una particolare country house, un raffinato bed and breakfast dall’atmosfera intima. Le travi a vista negli interni evidenziano che la ristrutturazione ha rispettato il contesto originale del casale, reso singolare da un arredamento dal carattere eclettico che sorprende per il mix equilibrato di pezzi ricercati di antiquariato e moderno design.

Casa Valdo, un singolare bed & breakfast

La casa è disposta su tre piani. Al piano terra, l’ingresso per l’accoglienza degli ospiti, un’ampia sala e un’area per la conversazione e la lettura. Ai piani superiori, sei camere, di cui due junior suite, con vista sui vigneti storici del Prosecco.

Ogni camera ha una sua storia e porta il nome di una delle etichette più pregiate della storica cantina Valdo (Numero 10, Fondatore, Pradase, Boj, Marca Oro, 1926).

Le camere di Casa Valdo

Tutte le camere sono calde e accoglienti, arredate con gusto raffinato, dotate di ogni comfort per rendere ogni soggiorno un’esperienza unica e rigenerante per il corpo e lo spirito. Sono stati scelti materiali naturali e moderni abbinati a una selezione di toni pastello, scelti in una palette cromatica adatta a favorire il relax. Per assicurare il sonno migliore, ogni ospite potrà scegliere i cuscini che preferisce, secondo le proprie abitudini. Il piacere di sentire il silenzio sarà interrotto, al mattino, solo dal cinguettio degli uccelli.

Una delle camere di Casa Valdo 1/3 Particolare di una delle camere di Casa Valdo 2/3 Colazione con vista da Casa Valdo 3/3 Previous Next

Casa Valdo, dove il tempo scorre lentamente La colazione viene servita nella sala del primo piano, ampia e luminosa con un balcone veranda che guarda la vigna; per iniziare la giornata all’aria aperta, sin dal risveglio, godendo della quiete delle colline. Negli spazi interni ed esterni di Casa Valdo è possibile realizzare eventi privati, cene e meeting.

Casa Valdo e la biblioteca del Prosecco

Il wine relais ha una particolarità aggiuntiva, sorge in una proprietà di circa 1,5 ettari dove è stata realizzata la “biblioteca del Prosecco”, unica nel suo genere, composta non da libri, ma da vitigni autoctoni legati alla tradizione enologica del territorio. Il vigneto che abbraccia la struttura è denominato Vigneto Pradase e ha uno speciale valore storico e simbolico. Una serie di filari che rappresentano la storia dell’uva Glera con cui si produce il Prosecco Superiore di Valdobbiadene. Viene definito “biblioteca” in onore del sapere e del patrimonio culturale che custodisce: cloni antichi e autoctoni di uva Glera e anche di Verdiso, Bianchetta e Perera, ormai rari nella denominazione, recuperati e messi a dimora. Un luogo che per Valdo Spumanti è fonte di ispirazione, ricerca, conferme ma anche di continue scoperte.

Vigna Pradase Valdobbiadene Docg Brut di Casa Valdo

Come omaggio a questo vigneto singolare, a completamento del progetto enoturistico di Casa Valdo è nato Vigna Pradase Valdobbiadene Docg Brut: uno spumante Metodo Classico millesimato single vineyard. Una cuvée molto speciale che prevede un affinamento sui lieviti per almeno 24 mesi, e un uvaggio di 85% Glera e 15% Verdiso, una vera rarità. Prodotta in quantità limitata è dedicata ai più appassionati intenditori.

La cantina e l’aerea degustazioni di Casa Valdo

Le tasting experience sono sviluppate sulle più pregiate etichette Valdo, la collezione Atelier, una selezione di opere uniche delle terre di Valdobbiadene, come la Cuvée del Fondatore, il pregiato Cartizze Viviana e il Rive San Pietro di Barbozza le cui uve sono raccolte sui fianchi più scoscesi delle colline di questo territorio, i più ripidi, quasi verticali dove la raccolta delle uve può essere fatta, grappolo dopo grappolo, solo dall’uomo.

La zona degustazione di Casa Valdo

Il giardino di Casa Valdo, un viaggio nella biodiversità

Oltre alla vigna, un giardino di lavanda, fiori e piante tipiche di questa area collinare prealpina avvolge di profumi Casa Valdo. In questa zona sono circa 450 le specie botaniche che si possono trovare tra i vigneti e negli habitat attigui, nei prati e nei margini del bosco, l’espressione di una ricchissima biodiversità che rende unico questo territorio.

Da Casa Valdo alla scoperta di Conegliano Valdobbiadene

Il territorio di Conegliano Valdobbiadene è tra le mete più apprezzate per il turismo del vino che oggi sta vivendo un momento di grande crescita. Casa Valdo rappresenta un punto di riferimento per visitare il territorio, per scoprirne i suoi sapori, fare degustazioni, assaggiare le specialità locali, secondo le stagioni: gli asparagi, i funghi, il famoso radicchio trevigiano e le castagne; i formaggi, la polenta e la soppressata.

Il magnifico territorio di Conegliano Valdobbiadene

Nelle vicinanze si possono visitare luoghi ricchi di storia, arte e cultura, e a meno di 2 ore di auto si possono raggiungere 8 siti Unesco solo per citarne alcune: Asolo, Castelbrando, Conegliano, Castelfranco con il museo del Giorgione, Vittorio Veneto, Possagno con la gipsoteca e il Tempio del Canova, Follina, le ville palladiane, e la bella città di Treviso.

Casa Valdo, relax e attività all’aperto

Oltre ai momenti di relax nella natura si possono svolgere attività all’aperto come passeggiate tra i vigneti, lungo il Cammino del Prosecco delle Colline di Valdobbiadene e Conegliano oppure tour in bicicletta, trekking, A 15 chilometri, il golf di Asolo, 27 buche per gli appassionati esperti e una Golf Academy per chi vuole cominciare. Bike tour per allenare corpo e mente, nordic walking alla scoperta di magnifici panorami, Vespa tour sulle strade dove passa la Cento Miglia (4-5 ottobre) sono solo alcune delle esperienze da vivere sulle colline del Prosecco (visitproseccohills.it). Il 29 settembre appuntamento con la Prosecco Cycling e per gli amanti della musica il Valdobbiadene Jazz, ormai alla sua sesta edizione, e i Concert in Winery.

Casa Valdo Country House

via della Cima 25 - 31049 Valdobbiadene (Tv)

Tel 0423 9090