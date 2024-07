Grand Hotel Royal: un tuffo nel fascino senza tempo di Viareggio

Di Viareggio (Lu), il Lungomare Carducci costituisce l’aorta. Non a caso, piuttosto che indicarlo mediante toponomastica ufficiale, per i viareggini e per i numerosi e affezionati villeggianti, è semplicemente e confidenzialmente denominato la Passeggiata. Imponente l’edificio, pregevoli e inconfondibili le linee architettoniche, lungo la Passeggiata fa bella mostra di sé il Grand Hotel Royal lo storico albergo quattro stelle di Viareggio.

L'esterno del Grand Hotel Royal

Grand Hotel Royal, albergo dal fascino senza tempo

Fascino vero, sobriamente trasmesso da quell’armonia che si crea quando l’antico si lascia accarezzare da quegli opportuni tocchi di update che una struttura alberghiera non dovrebbe mai tralasciare. Lo charme della sua storia, il comfort del moderno, è questa la limpida sintesi del Grand Hotel Royal.

Costituirebbero di per sé motivi validi per soggiornarvi, il rigoglioso giardino e la grande piscina di acqua dolce la cui fruizione è per i soli ospiti dell’albergo. Lo stile architettonico è rinascimentale. Il mare davanti, le Alpi Apuane dietro e, gemma incastonata sulla Passeggiata, eccolo il Grand Hotel Royal, in attività da ben oltre un secolo.

La vista dal mare del Grand Hotel Royal
Il buffet per la colazione al Grand Hotel Royal
Il giardino del Grand Hotel Royal
La hall del Grand Hotel Royal
L'ingresso del Grand Hotel Royal
La spiaggia del Grand Hotel Royal
La piscina del Grand Hotel Royal

Viareggio fu definita la Perla del Tirreno per il clima mite, per le spiagge e il mare pulito, ed anche per la briosa vita mondana. Qui villeggiarono Gabriele D’Annunzio, Luigi Pirandello, Eugenio Montale, Pablo Neruda, Giuseppe Ungaretti. Il mare versiliese è notoriamente pulito. Qui a Viareggio la qualità del mare è certificata dalla bandiera blu della Fee (Foundation for Environmental Education Italia).

Dormire al Grand Hotel Royal

Grande a sufficienza ma non enorme: 114 le camere e suite. Di spiccata pregevolezza le Suite Burlamacco e Ondina, collocate nelle due torrette, con camera matrimoniale al piano e un salottino con due comodi divano letto al piano superiore.

Particolare della suite Puccini al Grand Hotel Royal
Junior suite Puccini al Grand Hotel Royal
Suite Bianca e Tattaina del Grand Hotel Royal
Camera Classic del Grand Hotel Royal
Uno dei bagni con vista sul mare al Grand Hotel Royal
Particolare di una stanza del Grand Hotel Royale
Una camera del Grand Hotel Royale

La vista qui spazia dal mare ai monti. In onore al Maestro, la Junior Suite ha nome Puccini. Essa dispone di letto matrimoniale, una grande vasca idromassaggio Jacuzzi e un’ampia terrazza solarium attrezzata con lettini prendisole e ombrellone.

Mangiare al Grand Hotel Royal

Il tramonto sul Tirreno e l’appetito che insorge. Cosa si fa? Si cena al ristorante del Grand Hotel Royal. Eleganti le due sale.

Il ristorante del Grand Hotel Royal

La brigata di cucina è guidata dallo chef Nicola Palmerini. La brigata di sala è coordinata dal maître Emanuele Sapienza. Aperitivi e cocktail sono preparati dal barman Nicola Cordoni e dai suoi valenti collaboratori. Ottima la prima colazione del mattino.

Grand Hotel Royal

Viale Giosuè Carducci 44 - 55049 Viareggio (Lu)

Tel 0584 45151