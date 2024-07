Una vacanza all'insegna del turismo lento e sostenibile sulle Dolomiti bellunesi

Lento, sostenibile, consapevole. Lo slow tourism si applica alla montagna e caratterizza la filosofia del Consorzio turistico Tre Cime Dolomiti in Veneto. Qui, la vacanza si trasforma in un'esperienza di autentico relax, immersi in paesaggi incontaminati dove la natura regna sovrana. Lontano dalle catene alberghiere e dalle folle di turisti, questo angolo di paradiso è rappresentato dalle iconiche Tre Cime di Lavaredo, Auronzo e Misurina, dove è possibile trovare il proprio ritmo e riscoprire l'ospitalità genuina.

Le Tre Cime di Lavaredo

Il simbolo delle Dolomiti: le Tre Cime di Lavaredo

Le Tre Cime di Lavaredo sono l'icona indiscussa di questo territorio. Le loro forme e il loro profilo variano a seconda del punto di osservazione. Da Auronzo, si può ammirare il versante sud delle cime, mentre da Misurina, il lato sud-ovest fa sembrare curiosamente che la Cima Piccola sia scomparsa. Ma le Tre Cime non sono l'unica meraviglia del Consorzio: il territorio include anche altri gruppi montuosi come i Cadini di Misurina, il Sorapìss, il Monte Cristallo, le Marmarole, la Croda dei Toni e il Popera.

Le Dolomiti settentrionali, ricordiamo, sono la zona più estesa delle Dolomiti (coprono 78.767 ettari) e sono state dichiarate Patrimonio dell'Umanità Unesco nel 2009. Un che riconoscimento è dovuto ai loro "paesaggi montani unici al mondo e di eccezionale bellezza naturale". Inoltre, queste montagne sono di grande importanza per le scienze della Terra grazie alla loro particolare geologia, ricca di formazioni carbonatiche. Un esempio affascinante è l'orma di dinosauro impressa in un masso ai piedi delle Tre Cime, una testimonianza di un'epoca marittima antica.

Dalla perla delle Dolomiti al paese dei mulini

Il Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti comprende anche i caratteristici abitati di Auronzo di Cadore, Misurina, Vigo di Cadore e Lozzo di Cadore, ognuno con le sue peculiarità e attrazioni.

Auronzo di Cadore , situato a circa 900 metri di altitudine lungo la sponda sinistra del Lago di Santa Caterina, è un punto di partenza ideale per esplorare la natura e godere di passeggiate rilassanti all'ombra degli abeti. La località è ben servita da una strada ciclopedonale di circa 8 chilometri che percorre la valle in piano, ideale per escursioni tranquille. Auronzo di Cadore offre anche appuntamenti culturali che arricchiscono l'esperienza dei visitatori, rendendo la località perfetta per una vacanza che coniuga relax e attività fisica.

Misurina, conosciuta come la “Perla delle Dolomiti”, è caratterizzata da un microclima unico che conferisce all'aria una purezza balsamica. Il lago di Misurina, situato a 1.756 metri di altitudine, è abbellito dalle cime dolomitiche che si specchiano nelle sue acque, creando un paesaggio magico. A nord di Misurina, il Monte Piana ospita un vero e proprio “museo all'aperto” che racconta la storia della Prima Guerra Mondiale attraverso i resti e le fortificazioni che testimoniano i conflitti passati.

Vigo di Cadore è una frazione che comprende cinque borgate: Vigo, Laggio, Pelos, Piniè e Treponti. Ogni borgata offre itinerari storici, culturali e naturalistici. Il territorio è punteggiato da tesori artistici come la Chiesa Pievanale di San Martino e la Cappella di Sant'Orsola, famosa per i suoi affreschi. Inoltre, i forti e i cunicoli risalenti alla Prima Guerra Mondiale sono visibili sul Col Ciampon e sul Monte Tudaio. L'Altipiano di Casera Razzo, situato a 1.800 metri di altitudine, è un punto panoramico eccellente che offre spettacolari vedute delle montagne circostanti.

Lozzo di Cadore, conosciuto come il “paese dei mulini”, è situato ai piedi delle Marmarole. Il Rio Rin, che scorre accanto al paese, è stato storicamente il cuore vitale della comunità. Lungo il percorso della “Roggia dei Mulini” è possibile vedere vari opifici storici come mulini, fucine e segherie, che una volta erano centrali per l'economia locale. Lozzo di Cadore ospita anche il Museo della Latteria e il Museo Ladino Diffuso, che offrono spunti culturali interessanti. Il Sentiero Botanico Tita Poa permette di ammirare una varietà di specie vegetali autoctone, mentre l'Altipiano di Pian dei Buoi rappresenta un gioiello paesaggistico e naturalistico con panorami mozzafiato.

Sulle Dolomiti bellunesi è tempo anche di sport

Il territorio del Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti è ideale anche per le attività all'aperto. Con la bella stagione, la Valle Ansiei offre oltre 200 chilometri di sentieri per trekking. I percorsi variano da passeggiate rilassanti a itinerari impegnativi, vie ferrate e tratti attrezzati, nonché strade forestali e traversate di alta quota. Gli appassionati di bicicletta possono scegliere tra percorsi per bici da corsa e mountain bike.

Sulle Dolomiti bellunesi gli appassionati di bicicletta possono scegliere tra percorsi per bici da corsa e mountain bike

La pista ciclabile Auronzo-Misurina, che si estende per oltre 30 km, collega le due località e offre un percorso panoramico. E poi c'è il lago di Auronzo, che è rinomato per le attività acquatiche come la canoa, il kayak e il dragon boat, ospitando anche competizioni internazionali di alto livello, tra cui i Campionati mondiali junior e Under 23 di canoa velocità.

Dolomiti bellunesi, le attività per famiglie e bambini

Il Consorzio turistico Tre Cime Dolomiti non dimentica le famiglie e i più piccoli. La Proloco di Auronzo, infatti, organizza una varietà di iniziative per bambini, come laboratori creativi, esperienze in fattorie didattiche e pomeriggi “in favola” con racconti fantastici. Gli ospiti possono usufruire della guest card, che offre sconti su attrazioni e divertimenti locali, tra cui il Fun Bob, l'Adventure Park, le seggiovie, il noleggio di ebike e barche, il tennis, il minigolf e la piscina. La card consente anche di partecipare a diverse attività organizzate dal Consorzio, come visite guidate, escursioni tematiche, gite a malghe e rifugi, e testimonianze storiche.

