Voglia d’estate: le più belle piscine panoramiche immerse nella natura

“Cerco l’estate tutto l’anno, e all’improvviso eccola qua”, cantava Adriano Celentano. E con lei il bisogno di staccare dal lavoro, e dalla routine e di rigenerarsi con tuffo nelle acque limpide di una piscina panoramica a contatto con la natura, che sia di palme o ulivi come nelle splendide regioni di Puglia e Sardegna oppure circondati da pini come in Piemonte e in Alto Adige o ancora immersi nella natura selvaggia dei laghi della Campania. Dal mare del Sud alle montagne del nord, ci si rilassa e si gode del panorama stando al fresco e in ammollo.

Aquadulci - Sardegna

A Spartivento Chia (Ca), nell'estremo sud della Sardegna, la luce calda del Mediterraneo accende di magia le acque della piscina con idromassaggio dell’Aquadulci. Immersa nel vasto parco dell’hotel, questa piscina si fonde perfettamente con un paesaggio dominato dal verde argenteo degli ulivi e

La piscina circondata dalle palme dell‘Hotel Aquadulci

Il vero plus? Dopo un bagno rilassante poter passeggiare a piedi nudi lungo un breve sentiero per raggiungere la spiaggia di Su Giudeu, una gemma della Sardegna rinomata per la sua sabbia soffice e bianca, le acque cristalline e le alte dune scolpite dal vento. Questo ambiente straordinario, impreziosito dalle fragranze di mirto ed elicriso, offre un panorama da sogno, un vero paradiso terrestre.

Hotel Aquadulci - Chia, Loc. Spartivento - 0910 Domus de Maria, Cagliari - Tel. 070 9230555

Acaya Golf Resort & Spa - Puglia

L'Acaya Golf Resort & Spa (Le) si trova in una posizione perfetta nel cuore del Salento, proprio nel punto in cui lo Ionio abbraccia il mar Adriatico. Immerso in 120 ettari di rigogliosa Macchia mediterranea, questo resort è una vera oasi del benessere.

La piscina immersa nella macchia mediterranea dell‘Acaya Golf Resort

La Spa di Acaya, con i suoi 1.200 mq dedicati all'amore per se stessi, sfrutta la magia del luogo per celebrare l'armonia tra essere umano e ambiente, utilizzando esclusivamente prodotti di origine naturale. Al centro del resort, le piscine all'aperto incarnano perfettamente questa filosofia offrendo una vista a 360° sul verde e sul cielo, senza barriere, permettendo così una completa immersione nella natura.

Acaya Golf Resort & Spa - Strada Comunale di Acaya Km 2 - 73029 Acaya (Le) - Tel. 0832 861385

Laghi Nabi - Campania

A Laghi Nabi, acqua e natura si intrecciano in un equilibrio perfetto. Dove siamo? In Campania, in un Oasi Naturale sul Litorale Domizio (Ce); nata dalla rigenerazione di 50 ettari di ex cave di sabbia abbandonate questo progetto, innovativo ed ecosostenibile, è un esempio di bioarchitettura dedicato a soggiorni rigeneranti, lontano dal caos e in totale sintonia con l'ambiente circostante.

La piscina a sfioro sul lago di Laghi Nabi

Tra lingue di terra che abbracciano tre ampi specchi d'acqua galleggiano eleganti tende e lodge; questi alloggi, da sapore tipicamente canadese, coniugano l'avventura del campeggio con i comfort di un hotel di lusso, offrendo un'esperienza unica. E poi la Nabi Water Spa, un vero tempio del relax, dotata di quattro vasche idromassaggio panoramiche, sauna finlandese, bagno turco, grotta del sale dell'Himalaya per haloterapia, doccia emozionale, parete con cascata cervicale, area relax con vista lago, solarium galleggiante con piscina "water on the lake" e Jacuzzi esterna. E infine la splendida Wellness Pool, una piscina a sfioro sul lago con acqua a temperatura termale, getti cervicali e fondo soft walk, è perfetta per essere goduta anche al chiaro di luna, offrendo un'esperienza sensoriale indimenticabile.

Laghi Nabi Oasi Naturale - Via Occidentale - Castel Volturno (Ce) Uscita Castel Volturno Sud - Tel. 081 18658108

Alagna Mountain Resort & SPA - Piemonte

Alagna Valsesia (Vc), nel cuore delle Alpi, è un luogo dove la maestosità del Monte Rosa si riflette nelle acque cristalline della piscina open air dell'Alagna Mountain Resort & SPA. Qui, ogni giornata inizia con i rituali del buon risveglio, progettati per stimolare i sensi e il benessere interiore attraverso pratiche di respirazione, stretching e meditazione. Dopo il relax in piscina è possibile scoprire la località con la passeggiata "Discovery Alagna”, un'occasione per immergersi nella magia del villaggio, scoprendo la sua storia e cultura attraverso una guida esperta.

La piscina open air vista Monte Rosa dell‘Alagna Mountain Resort

Oppure, è possibile ritrovare l'armonia e la pace interiore partecipando a sessioni di “Hatha yoga e yoga restaurativo”, perfette per riequilibrare corpo e mente. Per gli amanti dell'avventura, la Valsesia offre invece un paradiso estivo di sport adrenalinici: rafting tra rapide impetuose, surf sull'hydrospeed, discese emozionanti in kayak e percorsi mozzafiato di torrentismo. Un'immersione totale nella natura selvaggia, per vivere emozioni intense e indimenticabili.

Alagna Mountain Resort & SPA - Via Martiri della Libertà - 13021 AlagnaValsesia (Vc) - Tel. 0163 91350

Excelsior Dolomites Life Resort di San Viglio di Marebbe - Alto Adige

A pochi passi dalle montagne più affascinanti del mondo, l'Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ), situato nel cuore del Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies, è un inno alla straordinaria bellezza delle Dolomiti. Uno spettacolo naturale che si può ammirare dalle immense vetrate delle camere e del ristorante, o mentre ci si rilassa nelle piscine panoramiche a sfioro sospese tra il cielo e le montagne, o nelle eleganti sale relax.

La piscina a sfioro dell‘Excelsior Dolomites Life Resort San Viglio

Il rooftop dell’Excelsior Dolomites Lodge, una struttura avveniristica di design collegata all’hotel, ospita un'infinity pool (18 m x 5 m) con acqua riscaldata a 33°C con una vista mozzafiato sulle Dolomiti. Questo raffinato resort, incastonato in uno dei parchi protetti più grandi dell'Alto Adige/Südtirol, invita al relax e al benessere con i suoi 2500 mq di spazi wellness; qui è praticamente impossibile non staccare da lavoro e pensieri.

Excelsior Dolomites Life Resort di San Viglio di Marebbe - Via Valiares 44 - I-39030 San Vigilio di Marebbe (Bz) - Tel. 0474 501036

OLM - Nature Escape - Alto Adige

Nell’affascinate contesto della Valle Aurina (Bz), che deve il suo nome al fiume Aurino che l’attraversa, sorge un hotel unico nel suo genere: OLM - Nature Escape, una struttura a realizzazione CO2 neutro con impatto zero sul clima e completamente autosufficiente dal punto di vista energetico. La struttura circolare, del diametro di 110 metri, è avveniristica ed imponente con i suoi 4.200 m2 disposti su due livelli e una superficie di acqua di 645 mq, ma risulta al contempo leggera e perfettamente in armonia con la natura circostante.

La piscina incorniciata dalla natura dell‘OLM – Nature Escape

Leggerezza che si respira a mollo nella piscina e nel laghetto naturale, incorniciati dal giardino selvatico in qui fanno capolino meli, prugni e ciliegi e la vista sui monti circostanti. Qui è la natura a farla da padrone con 35 laghi di montagna, 10 cascate, 120 sorgive di acqua potabile, ruscelli, nevai, torrenti e perfino ghiacciai che insieme costituiscono il cuore liquido di un’area che sembra scorrere o galleggiare nella propria bellezza.

OLM - Nature Escape - Via Unterwalburgen 21 - Caminata, 39032 Campo Tures Val Pusteria (Bz) - Tel. 0474 430900

Alpin Panorama Hotel Hubertus - Val Pusteria -Alto Adige

Immagina di nuotare sopra un arcobaleno di chiome arboree, sospeso tra terra e cielo, avvolto dal caldo abbraccio primordiale dell'acqua. Questo sogno diventa realtà alla Sky Pool dell’Alpin Panorama Hotel Hubertus a Valdaora (Bz), nel cuore del Plan de Corones. La piscina a sfioro, lunga 25 metri, è riempita con acqua cristallina proveniente dalle sorgenti alpine e riscaldata tutto l'anno a 33°C. A 12 metri di altezza, questo capolavoro architettonico vanta una sezione con fondo vetrato, offrendo una vista senza pari sulla verdeggiante valle e sulle maestose vette dolomitiche.

Piscina panoramica sulle Dolomiti dell‘Alpin Panorama Hotel Hubertus

La piscina a sbalzo è affiancata dalla straordinaria Sky Spa "Heaven&Hell", progettata dallo Studio di architettura NOA* di Bolzano, che stupisce per il suo design innovativo, l’altezza vertiginosa e per il fatto di essere capovolta, sfidando ogni prospettiva convenzionale. Da qui è possibile raggiungere il parco wellness Alpenreych di 7.000 metri quadrati, con 9 piscine indoor e outdoor, 8 differenti saune per abbandonarsi ad un totale relax.

Alpin Panorama Hotel Hubertus - Via Furcia 5 -39030 Sorafurcia - Valdaora (Bz) - Tel. 0474592104

Hotel Gnollhof - Val di Funes - Alto Adige

All'Hotel Gnollhof di Gudon a Chiusa (Bz) il blu del cielo si fonde con il blu dell'acqua dell’infinity pool sembra continuare tra le nuvole. Rilassarsi diventa un'esperienza naturale quando il corpo si libra leggero nell'acqua, mentre gli occhi si perdono nella bellezza dei colori della natura rigogliosa e i masi punteggiano prati che sembrano infiniti, creando un quadro di serenità assoluta. Ogni dettaglio è studiato per coccolare i sensi, dalla calda accoglienza della sauna finlandese al tocco gentile dei trattamenti su misura.

Il cielo si fonde con l'acqua della piscina dell'Hotel Gnollhof

La Spa è un autentico gioiello: ogni ospite può trovare il proprio spazio ideale, passando da una vasca all’altra in un flusso continuo di puro relax. I trattamenti esclusivi per viso e corpo, firmati Comfort Zone, Pharmos Natur e Vitalis Dr Joseph, offrono un’esperienza unica. Dai massaggi sportivi ai trattamenti al miele, dai bagni benessere con oli essenziali al Tranquillity Ritual, ogni giornata offre l’opportunità di scegliere una nuova coccola per il corpo e lo spirito.



Hotel Gnollhof - Gudon 81 - 39043 Chiusa (Bz) - Tel. 0472 847323

Hotel Leitlhof - Val Pusteria - Alto Adige

Nuotare per la prima volta nella piscina dell’Hotel Leitlhof di San Candido (Bz), situato nella splendida Val Pusteria, è senza dubbio un'esperienza indimenticabile. Qui la vera protagonista è la natura: di fronte si ergono le imponenti cime del Monte Baranci, mentre alle spalle si estende un bosco con le chiome degli alberi colorate verdi e rigogliose. L'acqua salina della piscina è riscaldata alla temperatura ideale per garantire un relax totale.

La piscina dell'Hotel Leitlhof che affaccia sulle cime del Monte Baranci

L'Hotel Leitlhof è immerso in un vero paradiso con una spettacolare piscina esterna, una vasca coperta, docce emozionali e una dolce cascata. Nell'area benessere, la zona saune presenta una vasca idromassaggio e una piscina Onsen riscaldata a 40 °C, ispirata alle terme giapponesi, per un’esperienza di completo abbandono e relax. Non solo acqua, all'Hotel Leitlhof si può provare l'originale bagno di fieno altoatesino, un must dell’albergo con il profumo del fieno di montagna e il calore benefico del lettino ad acqua ad allontanare stanchezza e disintossicare l’organismo.

Hotel Leitlhof - Via Pusteria 29 - 39038 San Candido (Bz) - Tel. 0474 913440