Locanda Alla Torre da Zemin: dove il Tartufo veneto sublima il pescato d’eccellenza

In un recente pranzo alla Locanda Alla Torre da Zemin, situata nel cuore del Veneto, è stato possibile esplorare un incontro unico tra le tradizioni culinarie della regione e l'uso sapiente del tartufo. Accompagnati dal Custode del bosco veneto, Fabio Zandonà, si è potuto apprezzare come questo pregiato ingrediente esalti i sapori del pescato locale, creando combinazioni sorprendenti e raffinate.

Giuseppe Cristini, Gianfranco Zemin e Fabio Zandonà

L'ambiente della locanda si distingue per un'eleganza sobria, con tavoli rotondi e imperiali che offrono un'atmosfera accogliente e riservata. Gianfranco Zemin, in sala, dimostra una padronanza impeccabile dell'arte dell'accoglienza, mentre l'uso costante del tartufo, compreso il pregiato bianco, denota una profonda conoscenza culinaria. Stefania Golin, che accoglie gli ospiti con garbo e professionalità, completa un'esperienza di ospitalità tipicamente veneta.

Il menù proposto è un viaggio gastronomico tra sapori di terra e mare, dove ogni piatto è studiato per raggiungere un equilibrio perfetto. Il Baccalà mantecato, servito con polentina di Storo, cipolla di Tropea agrodolce, cialda di riso e abbondante tartufo, rappresenta un esempio di alta cucina veneta.

Risotto vialone nano impreziosito da erba cipollina, burro bourguignonne e tartufo 1/4 Ombrina bocca d'oro in crosta di pane cassetta, arricchita con dragoncello e burro salato di Normandia, su crema di patate e tapenade di olive, con pomodorini al forno 2/4 Baccalà mantecato, servito con polentina di Storo, cipolla di Tropea agrodolce, cialda di riso e abbondante tartufo 3/4 Dentice di fondale su bisque di crostacei, servito con frutti di mare, mazzancolla in millefili croccanti, carotine e taccole al vapore. 4/4

Il Risotto vialone nano impreziosito da erba cipollina, burro bourguignonne e tartufo, si distingue per la sua delicatezza e intensità. Da non perdere anche l’Ombrina bocca d’oro in crosta di pane cassetta, arricchita con dragoncello e burro salato di Normandia, su crema di patate e tapenade di olive, con pomodorini al forno. Un'altra eccellenza è il Dentice di fondale su bisque di crostacei, servito con frutti di mare, mazzancolla in millefili croccanti, carotine e taccole al vapore.

Il vino Lugana di Zenato si è rivelato un accompagnamento ideale, in particolare per il risotto, grazie al suo equilibrio e alla sua capacità di esaltare i sapori del piatto.

Lugana di Zenato

Il menù della Locanda Alla Torre da Zemin non è solo un elenco di piatti, ma il frutto di una ricerca appassionata e attenta, mirata a creare un’armonia perfetta tra estetica e gusto, in un percorso che celebra la tradizione culinaria veneta con un tocco di innovazione.

