Aperitivo con vista? Al Lounge Bar 1981 del Garberhof in Val Venosta

Immerso nel cuore della Val Venosta, l'hotel Garberhof di Malles (Bz) è un'oasi di pace e tranquillità, il luogo perfetto per chi desidera concedersi una pausa dalla frenesia quotidiana. Circondato dalle maestose vette dell'Ortles e delle Alpi Venoste, questo hotel a 4 stelle offre un'esperienza di soggiorno unica, caratterizzata da un'atmosfera intima e accogliente. Al centro dell'hotel si trova il Lounge Bar 1981, un ambiente elegante e raffinato, dove design contemporaneo e tradizione altoatesina si fondono in un'atmosfera unica. Ampie vetrate affacciate sulle montagne, poltrone confortevoli e un'illuminazione soffusa creano l'atmosfera ideale per rilassarsi e socializzare.

Lounge Bar 1981, un viaggio nel gusto con Klaus Pobitzer

La passione di Klaus Pobitzer per il vino è contagiosa. Ogni lunedì e giovedì, l'enologo e proprietario dell'hotel organizza dei "winetable" esclusivi, un'esperienza indimenticabile per gli amanti del vino. Durante questi appuntamenti, Klaus guida gli ospiti alla scoperta dei migliori vini della Val Venosta e non solo, abbinandoli a piatti gourmet creati dallo chef Christian Lechthaler. Un'occasione unica per apprezzare le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Tra le etichette proposte, non può mancare il "Senza Peso", un vino bianco prodotto con uve Solaris e Johanniter coltivate nei vigneti dell'hotel. Un vino leggero e fresco, perfetto per accompagnare le calde serate estive

Gin e mixology al Lounge Bar 1981: un'esperienza sensoriale completa

Ma il Lounge Bar 1981 non è solo vino. Klaus è anche un grande appassionato di gin e ha selezionato una vasta gamma di distillati, tra cui il pregiato Felix Luis, prodotto a Malles Venosta con le aromatiche albicocche locali. La mixologist Johanna Eberhöfer crea cocktail esclusivi e innovativi, utilizzando ingredienti freschi e di alta qualità.

Scuola di cocktail al Lounge Bar 1981

Per gli appassionati di mixology, il Lounge Bar 1981 offre un'esperienza indimenticabile. Sotto la guida esperta diEberhöfer, potrete imparare a creare cocktail unici e raffinati. Immaginatevi immersi in un'atmosfera intima, circondati dai profumi intensi delle spezie e degli agrumi, mentre scoprite i segreti della mixology.

Una delle creazioni più affascinanti è l'interpretazione audace del Negroni realizzata con il Vermouth "Sommerstube" Venosta. Questo elisir artigianale, nato dalla collaborazione tra Klaus Pobitzer e Hilde Van Den Dries, è un vero e proprio tesoro nascosto. Prodotto con uve Solaris, Muscaris e Souvigner Gris e maturato per due anni con spezie ed erbe locali, il Vermouth "Sommerstube" Venosta regala al classico Negroni una profondità e una complessità uniche. Le note aromatiche delle erbe alpine si fondono con la freschezza degli agrumi, creando un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione.

Che tu sia un amante del vino, un appassionato di cocktail o semplicemente alla ricerca di un momento di relax, il Lounge Bar 1981 ha tutto ciò che desideri. La terrazza panoramica, con vista sulle montagne, è il luogo ideale per sorseggiare un drink e ammirare il tramonto.

Lounge Bar 1981 - Hotel Garberhof

Strada Statale 40 25 - 39024 Malles Venosta (Bz)

Tel 0473 831399