Priori Secret Garden: svelato il segreto di Perugia. È nel nel Bistrot

Sappiamo tutti che quando si parla di "lusso", le aspettative schizzano più in alto di una bottiglia di champagne agitata. E Priori Secret Garden non fa eccezione. Situato nel cuore pulsante di Perugia, questo raffinato lifestyle hotel ha appena lanciato il suo fiore all’occhiello culinario: il Bistrot. Ma attenzione, questo non è il classico ristorante d’albergo dove tutto sa di standardizzato e precotto. No, qui la parola d'ordine è esperienza.

Priori Secret Garden Bistrot: ambiente moderno e accogliente

Immaginate di accomodarvi in un ambiente che mixa alla perfezione modernità e informalità, con quella cura al dettaglio che vi fa dire: "Se solo a casa mia fosse così...". E se già pensate di restare qui per sempre, aspettate di vedere cosa vi aspetta nel piatto. La cucina del Bistrot racconta storie, tradizioni e un pizzico di follia culinaria, perché si sa, una zuppa senza emozioni è solo acqua calda.

Sapori del territorio al Priori Secret Garden Bistrot: Chianina, tartufo e non solo

Ecco che la Chianina croccante fa la sua comparsa accompagnata da cipolle in agrodolce – una combinazione che suona come un assolo rock, ma nel piatto. E per chi pensa che il tartufo sia sopravvalutato, provate la strapazzata al tartufo nero e poi ne riparliamo. Non manca l’immancabile Uovo Poché con crema di patate e fagiolina del Trasimeno, una chicca.

Zuppa di lenticchie rosse, patate e rosmarino di Priori Secret Garden Bistrot

Poi, naturalmente, ci sono i dessert. La cheesecake? Ma certo. Ma questa ha il tocco unico delle amarene di Cantiano, che vi faranno riconsiderare tutto quello che credevate di sapere sulla vita (o almeno sui dolci). E se non basta, un semifreddo chiamato Satellite è pronto a farvi volare nello spazio... o quasi. Non dimentichiamoci della Torta Sacher della Pasticceria Sandri, storica e inimitabile, perché ogni città ha bisogno di un po' di dolcezza leggendaria.

Raviolo allo stracotto di Priori Secret Garden Bistrot

Cocktails e vini d’eccellenza al Priori Secret Garden Bistrot

Ma non solo cibo, naturalmente. Con un sorriso da esperti e la precisione di orologiai svizzeri, i barman, Mirco e Giorgio, vi consiglieranno drink che sembrano usciti da un laboratorio di chimica gourmet. E sì, vi faranno dimenticare che, tecnicamente, dovreste essere sobri.

Infine, la ciliegina (o dovrei dire la visciola?) sulla torta: i vini. La carta dei vini del Bistrot non è un semplice elenco di etichette, è un viaggio enologico che parte dalla Cantina Semonte, dove i vigneti si arrampicano tra le colline umbre come felini al sole. Il loro spumante Battista è talmente fresco che potrebbe risvegliare anche il vostro spirito assopito da settimane di stress. E per i palati più esigenti, c’è il Cerasino, un rosso rubino che si abbina perfettamente a ogni peccato di gola.

Priori Secret Garden: un’esperienza da vivere a Perugia

Dietro tutta questa magia, non ci sono solo chef ispirati e mixologist pronti a creare cocktail che potrebbero farvi dimenticare come vi chiamate. No, c'è anche una filosofia di vita: il Priori Secret Garden non è solo un hotel, è un luogo dell’anima. E le tre imprenditrici dietro a questo progetto hanno un solo obiettivo: farvi sentire così a vostro agio che vi verrà voglia di trasferirvi.

Insomma, se siete pronti a trasformare il vostro soggiorno a Perugia in un’esperienza gastronomica da ricordare (o da postare su Instagram, scegliete voi), il Bistrot di Priori Secret Garden è la destinazione perfetta. Venite, sedetevi, rilassatevi e lasciatevi sorprendere – perché qui, l’unica cosa che non sarà mai all’altezza delle aspettative è il vostro vecchio concetto di “mangiar bene”.

Priori Secret Garden

Via Vermiglioli 3 - 06123 Perugia

Tel 075 573 2524