Hotel Chalet Mirabell, la fuga d’autunno ideale per rigenerare corpo e spirito

L'Hotel Chalet Mirabell è davvero un rifugio incantevole per chi cerca una pausa dalla frenesia della vita quotidiana. La sua posizione strategica permette di godere di panorami spettacolari e di immergersi completamente nella bellezza della natura, rendendo ogni soggiorno un'esperienza rigenerante. In autunno, il paesaggio si trasforma in un dipinto di colori caldi, con le foglie che ingialliscono e rosseggiano, creando un'atmosfera incantevole. L'aria fresca e frizzante invita a esplorare i sentieri che si snodano nel bosco, offrendo agli appassionati di escursionismo la possibilità di scoprire angoli nascosti e mozzafiato.

Hotel Chalet Mirabell - Bergvillen

Inoltre, la disponibilità di servizi di alta qualità e l'ospitalità tipica degli hotel a 5 stelle contribuiscono a rendere ogni soggiorno nel Mirabell un'esperienza indimenticabile. Dopo una giornata di escursioni, gli ospiti possono rilassarsi nella spa o gustare piatti della cucina locale preparati con ingredienti freschi e genuini.

Hotel Chalet Mirabell - Relax di coppia in piscina

Camere e Bergvillen di Hotel Chalet Mirabell

Per scoprire il massimo del relax e della privacy dell’Hotel Chalet Mirabell ci sono le esclusive Bergvillen, immerse nel silenzio e nella bellezza della natura. Queste magnifiche oasi private, situate ai margini del bosco, offrono un panorama mozzafiato e sono il rifugio ideale per staccare la spina. Con un design essenziale ma elegante in stile alpine chic, le Bergvillen sono inondate di luce e vantano facciate a vetrata continua, portando la bellezza naturale all'interno. Ogni chalet è un angolo di paradiso, realizzato con materiali pregiati come legno, pietra e ferro, riflettendo il legame con il territorio e l’amore per i dettagli. Gli spazi generosi garantiscono comfort, accoglienza e l'opportunità di vivere esperienze uniche, da condividere con i propri affetti.

Hotel Chalet Mirabell - Camera

La Villa Premium Forest è la soluzione più esclusiva: si estende su oltre 300 mq e offre accesso privato al bosco, una piscina privata riscaldata (9x4 mt) con zone idromassaggio, aree relax con lettini prendisole, spazi per pranzi all'aperto, una postazione barbecue e una sauna finlandese "Black Edition" con funzioni a infrarossi. Inoltre, c’è la possibilità di allenarsi nella zona fitness, sia interna che esterna, o rilassarsi nel grande living con caminetto, dove gli ospiti troveranno anche una cantinetta con selezione di champagne e vini locali. Per rendere il soggiorno ancora più speciale, è disponibile la possibilità di avere uno chef privato a disposizione.

Hotel Chalet Mirabell - Villa

Hotel Chalet Mirabell, perfetto per gli amanti della montagna

L'hotel rappresenta davvero un'ottima base per esplorare il meraviglioso altipiano di Avelengo (Bz) e Merano 2000, offrendo una gamma di attività che soddisfano sia gli appassionati di trekking che i ciclisti. Oltre ai sentieri d'alta quota, il Nordic Walking è un modo fantastico per scoprire il paesaggio mozzafiato mentre si pratica un'attività fisica benefica. Tra le attrazioni, il "Knottnkino" è sicuramente da non perdere. Questo punto panoramico, con le sue sedie artisticamente realizzate, è un invito a fermarsi e godere della bellezza naturalistica che circonda chiunque si trovi lì. È un'esperienza davvero unica, che combina arte e natura in un modo che stimola la contemplazione.

Hotel Chalet Mirabell - Laghetto balneabile

Inoltre, l’“Escursione delle tre malghe” offre un itinerario suggestivo e variegato, perfetto per chi desidera immergersi nella natura e assaporare la tranquillità delle malghe dell'Alto Adige. Le soste nelle malghe permettono di gustare piatti tipici e di apprezzare l'ospitalità locale, mentre il laghetto Bruggen rappresenta un ottimo punto di sosta per scoprire la fauna che popola la zona. Queste esperienze rendono l'hotel un'ottima scelta per gli amanti della natura e delle attività all'aria aperta, promettendo avventure indimenticabili e il gusto delle specialità regionali.

Spa e relax all’Hotel Chalet Mirabell

L’Hotel Chalet Mirabell si presenta come una vera e propria oasi di benessere, ideale per chi cerca un rifugio di relax e tranquillità. La sua spa, che si estende su 6.000 mq, offre una vasta gamma di servizi pensati per il massimo comfort e il recupero del corpo e della mente. Gli ospiti possono godere di un'esperienza indimenticabile tra la piscina indoor/outdoor e la splendida infinity pool esterna di 25 metri. Per chi ama le esperienze sensoriali, ci sono docce emozionali e aromatiche, un bagno turco alle erbe e un bagno di vapore con acqua salina.

Hotel Chalet Mirabell - Sauna

Le saune panoramiche, sia bio che finlandesi, offrono un'ottima opportunità per depurarsi e rilassarsi, mentre la vasca rinfrescante e l’Ice Pool panoramica contribuiscono a rinvigorire il corpo. La spa non è solo un luogo per il relax fisico, ma offre anche momenti di svago, come il cinema con sdraio a infrarossi, che rende l'esperienza davvero unica. La whirpool esterna e l’outdoor lounge con caminetto completano l'atmosfera, offrendo una vista mozzafiato sulle montagne circostanti.

Hotel Chalet Mirabell - Piscina

Un aspetto da non perdere è il menu di trattamenti viso e corpo, che include il rinomato massaggio alpino con le pietre di montagna. Questo trattamento di 80 minuti (€ 149,00) combina massaggi con pietre calde ed essenze alpine per un'esperienza di relax totale. I benefici di questo trattamento sono molteplici: oltre ad alleviare la tensione muscolare, stimola il flusso linfatico e la circolazione sanguigna, promuove l'armonia tra corpo e mente, combatte l'insonnia e lo stress e rinforza il sistema immunitario.

Hotel Chalet Mirabell

Via Falzeben, 112 - 39010 Avelengo di Sopra (Bz)

0473 279300