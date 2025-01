Amore e meraviglia: scegli la tua fuga di San Valentino

San Valentino non è solo una data sul calendario, ma un invito a fermarsi e celebrare ciò che conta davvero: l’amore, in tutte le sue forme. È l’opportunità di trasformare un giorno qualunque in una parentesi di pura magia, lasciandosi alle spalle la routine e vivendo emozioni uniche con chi fa battere il nostro cuore.

Da Nord a Sud come festeggiare San Valentino in Italia

Immagina di evadere dalla quotidianità e scoprire luoghi dove ogni dettaglio racconta una storia, dove il romanticismo incontra il lusso e il relax si trasforma in poesia. Un bagno caldo nella spa di un castello, una cena che gioca con i sapori del mare, o una notte sotto le stelle con la promessa di un nuovo inizio: San Valentino è questo, e molto di più. Che tu sogni un’esperienza glamour tra le Dolomiti, un rifugio incantato in Val d’Orcia o una serata irriverente a Roma, ci sono destinazioni pronte a rendere ogni momento indimenticabile. Lasciati ispirare e prepara il tuo viaggio verso il bello: perché l’amore, alla fine, merita sempre il meglio.

Per San Valentino, un viaggio verso il bello

«Tu mi ricordi una poesia che non riesco a ricordare, una canzone che non è mai esistita e un posto in cui non devo essere mai stato», scriveva il poeta colombiano Efraim Medina Reyes. E allora, perché non partire davvero verso un posto dove non siamo mai stati? San Valentino 2025 può diventare l’occasione per un regalo speciale: tempo di qualità, rilassato e tutto da vivere. Che sia per coccolarsi in una spa, gustare una cena indimenticabile o condividere un bicchiere di vino guardando un panorama mozzafiato, ecco tre destinazioni che promettono un’esperienza indimenticabile.

Aleph: San Valentino tra arte e bellezza nel cuore di Roma

L’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, situato nel cuore della Città Eterna, propone un’esperienza unica per celebrare San Valentino, unendo il fascino dell’arte alla magia dell’amore. Il programma, chiamato Artful Love at the Aleph, invita gli innamorati a vivere momenti indimenticabili, immersi in un’atmosfera che celebra la bellezza e il sentimento più puro.

Per la serata più romantica dell’anno, l’executive chef Carmine Buonanno ha creato un menu esclusivo, ispirato ai grandi capolavori dedicati all’amore. Ogni piatto è un’ode alla passione e all’arte, combinando sapori unici con simbolismi che evocano celebri opere. Tra le portate, il waffle di patate con gamberi rossi e nduja richiama il romanticismo intenso de Il Bacio di Hayez, mentre i tortelli di astice con coulis di pomodoro arrosto e stracciatella di bufala si ispirano al surrealismo di Les Amants di Magritte. La ballottina di ricciola con salsa alla vaniglia e bietole riprende i colori e la ricchezza simbolica de Il Bacio di Klimt, e il dessert a base di lampone, zenzero e cioccolato bianco celebra l’amore eterno di Amore e Psiche. Anche la mise en place contribuisce a rendere unica l’esperienza: tonalità calde come il rosso, l’oro e il rosa tenue, insieme a dettagli decorativi ispirati a simboli romantici e iconici, creano un’atmosfera sofisticata e avvolgente.

Coccole per San Valentino all'Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton

L’esperienza sensoriale prosegue nella splendida cornice de Le Caveau by Narducci Hair & Spa, dove gli ospiti possono rigenerarsi con un percorso di benessere pensato per rilassare corpo e mente. L’accesso esclusivo alla spa comprende due ore di relax tra sauna, bagno turco, idromassaggio e docce emozionali. Il rituale dell’Hammam Savonage, con l’uso di sapone nero ricco di vitamine e antiossidanti, purifica e rigenera la pelle, lasciandola luminosa e morbida. Il percorso si conclude con un massaggio di coppia della durata di 50 minuti, un momento di armonia e connessione, seguito da un brindisi finale con Prosecco o Champagne nell’angolo relax, per suggellare un ricordo indimenticabile.

Tappa al bar per il San Valentino all'Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton

Per chi desidera vivere un San Valentino ancora più speciale, l’hotel offre la possibilità di soggiornare in una delle sue esclusive suite. Le affascinanti Barberini, Basilio, Augusto e Costantino, o le più classiche Aleph Suites, offrono un ambiente raffinato e romantico per una fuga d’amore nel cuore di Roma. Le proposte includono la cena al costo di 89 euro a persona, bevande escluse; i percorsi benessere a partire da 140 euro a coppia; e il programma completo, comprensivo di pernottamento, cena e spa, a partire da 758 euro.

Mama’s Love Game: il San Valentino di Mama Shelter Roma

Quando si parla di San Valentino, ci sono mille modi di viverlo, e Mama Shelter Roma lo sa bene. Dal 7 al 16 febbraio, il vivace hotel romano trasforma la festa degli innamorati in un’esperienza unica, giocosa e inclusiva con Mama’s Love Game: che siate romantici senza speranza, audaci sperimentatori, genitori indaffarati o innamorati… del vostro cane, Mama ha pensato a tutti.

Per chi desidera un San Valentino con il botto, Mama Shelter Roma propone un’offerta che fa salire la temperatura. Con Mama’s Love Game, dal 14 al 16 febbraio, gli ospiti possono immergersi in un’atmosfera speciale che inizia direttamente in camera: playlist tematiche, film romantici e popcorn per una serata all’insegna dell’amore.

E se l’idea è spingersi oltre, Mama ha il pacchetto perfetto: la Sexy Mama Box, una selezione di accessori audaci (sì, parliamo di piumette, oli per massaggi e persino un vibratore). A completare l’esperienza ci sono due cocktail “Love Potion”, la colazione inclusa e un generoso late check-out alle 14:00. Insomma, c’è tutto il necessario per un San Valentino da ricordare.

Dettagli di Mama Shelter Roma

Per chi preferisce una serata romantica più tradizionale, il ristorante Il Giardino d’Inverno offre un menu raffinato che celebra i sapori del mare. Le luci soffuse delle candele e un’atmosfera avvolgente accompagnano piatti come la tartare di ricciola con raparossa e wasabi, gli gnocchi di crostacei con crudo di gamberi rossi e il polpo con purea di melanzane e pomodori confit.

Venerdì 14 febbraio, la musica dal vivo reinterpreterà i grandi classici dell’amore, mentre sabato 15 febbraio il DJ set R&B porterà un tocco vivace e sensuale alla serata.

Perché limitarsi alle coppie quando l’amore è ovunque? Domenica 16 febbraio, il brunch diventa un’occasione per festeggiare in famiglia. Tra un buffet speciale e cartoni animati a tema amore trasmessi sui grandi schermi, anche i più piccoli troveranno il loro momento speciale. E per chi non può fare a meno del proprio compagno a quattro zampe, Mama Loves Dogs offre la possibilità di soggiornare gratuitamente con il proprio animale dal 7 al 16 febbraio, con un cocktail “Love Potion” in omaggio per i padroni più affettuosi.

Se cercate un pensiero per San Valentino, l’e-shop di Mama offre una selezione irresistibile di articoli tematici, dalla Sexy Mama Box a simpatici gadget, disponibili dal 6 al 14 febbraio con il 20% di sconto utilizzando il codice MAMALOVESYOU20.

San Valentino all'Anantara Palazzo Naiadi: amore con il fascino felino

Quando un gatto entra in una stanza, la sua presenza è immediatamente palpabile: un’andatura sinuosa, uno sguardo enigmatico e un fascino irresistibile. Non è un caso che Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel abbia scelto proprio il gatto, simbolo di fascino e sensualità, come tema delle sue iniziative per celebrare San Valentino nella Città Eterna.

A Palazzo Naiadi il San Valentino si ispira ai gatti

«Oggi si stima che ci siano 46 milioni di amanti dei gatti nel mondo, e Roma ha da sempre un legame speciale con questi animal - racconta il direttore generale dell’hotel, Francesco Mennella - Celebrarli come simbolo dell’amore è un omaggio alla città e alla sua tradizione, che li ha amati e protetti fin dall’antichità». Consacrati a Diana, venerati per i loro poteri magici e persino celebrati da imperatori come Ottaviano Augusto, i gatti rappresentano una sintesi perfetta tra libertà e fedeltà-qualità che evocano le migliori vibrazioni dell’amore.

Non è un caso, dunque, che Anna Magnani, la più celebre “gattara” romana, sia una delle protagoniste delle iniziative dell’hotel, che propone una visita alla sua casa e al celebre santuario dei gatti di Torre Argentina, luogo caro sia all’attrice che a generazioni di romani. Le celebrazioni di Anantara Palazzo Naiadi non si limitano al 14 febbraio, ma si estendono a una settimana intera di eventi, coinvolgendo ospiti in un viaggio romantico che intreccia il fascino dei felini con la magia della Capitale.

Gli ospiti potranno partecipare a laboratori di pittura a tema felino, visitare musei con esposizioni speciali, come il “Ritratto del gatto Armellino con sonetto” al Museo di Palazzo Braschi - e assistere a performance teatrali itineranti con poesie di Shakespeare e Trilussa in cui i gatti sono protagonisti. I tour alla scoperta delle colonie feline di Roma, dal Colosseo a Torre Argentina, passando per Via della Gatta e la Piramide Cestia, rappresentano un modo insolito e curioso di scoprire i luoghi più iconici della città. All’interno dell’hotel, il tema felino è declinato con eleganza e creatività. La lobby sarà addobbata con decorazioni ispirate ai gatti, mentre le camere offriranno amenities a tema, come morbidi cuscini e oggetti artigianali che richiamano le linee sinuose di questi affascinanti animali. Persino i gatti degli ospiti riceveranno un trattamento speciale, con ciotole di design in pelle e un welcome kit pensato apposta per loro.

La pasticceria dell’hotel proporrà biscotti a forma di gatto e creazioni artistiche in 3D, realizzabili anche dai clienti stessi grazie all’edizione speciale di Pastry Spice Spoons. Si tratta di mini corsi di pasticceria in cui gli ospiti potranno cimentarsi nella realizzazione di dolci personalizzati, ispirati al mondo felino. Per la cena di San Valentino, l’hotel propone due esperienze culinarie straordinarie nei suoi rinomati ristoranti.

Seen by Olivier offre il pacchetto “ Un San Valentino ammirando la Città Eterna ”, a partire da 845 €. Questo include un soggiorno e un menu degustazione di quattro portate, accompagnato da una selezione di vini pregiati. La terrazza panoramica, con una vista mozzafiato su Roma, aggiunge un tocco di magia alla serata.

Ineo, il ristorante fine dining dell’hotel, propone invece “Fuga romantica per San Valentino”, con un soggiorno e una cena di sei portate a partire da 959 €. La cucina d’autore, l’eleganza e la raffinatezza del servizio rendono questa proposta irresistibile per le coppie in cerca di un’esperienza esclusiva.

Entrambe le opzioni includono almeno una notte di pernottamento, per permettere agli innamorati di immergersi completamente nell’atmosfera romantica dell’hotel.

Per chi desidera un’esperienza di totale relax, la spa dell’hotel propone un esclusivo trattamento rigenerante per coppie. Questo percorso di 180 minuti inizia con un massaggio esfoliante ai sali marini, seguito da un cataplasma di alghe o fango e un massaggio rilassante al viso o ai piedi. Le proprietà purificanti e antistress dei trattamenti sono accompagnate da bollicine e finger food, per un momento intimo e rigenerante. L’ambiente esclusivo della spa è perfetto per celebrare l’amore in totale privacy.

Il tema del gatto, scelto per San Valentino, va oltre le tradizioni romane. Nei paesi anglosassoni, ad esempio, si credeva che i gatti neri portassero fortuna alle donne single, favorendo nuovi incontri e matrimoni. In Cina, invece, i gatti rappresentano pace, fortuna e serenità. A Roma, però, i gatti sono qualcosa di più: incarnano il carattere tipico dei suoi abitanti, curiosi, un po’ indolenti, ma sempre affascinanti e sagaci. Accostarli all’idea dell’amore significa celebrare il loro potere magico e il loro innato fascino.

Anantara Palazzo Naiadi celebra l’amore con il fascino felino

Immerso nel cuore della Città Eterna, Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel offre un mix perfetto di storia, lusso e cultura. Situato in Piazza della Repubblica, l’hotel è un gioiello architettonico con radici nelle antiche Terme di Diocleziano. Con 232 camere e suite, una spa di livello internazionale e una delle terrazze più suggestive di Roma, Anantara Palazzo Naiadi promette un San Valentino indimenticabile. Che siate amanti dei gatti o semplicemente alla ricerca di un’esperienza unica per celebrare l’amore, questo hotel vi offrirà un’atmosfera raffinata e un programma ricco di sorprese. Perché, in fondo, chi meglio di un gatto può insegnarci a vivere con grazia e passione?

San Valentino a... Castel Steinbock

Ora spostiamoci in una una fiaba. Castel Steinbock è una dimora storica che unisce l’eleganza del passato a un design contemporaneo. Qui, l’essenzialità del lusso prende vita nelle sue dodici suite, alcune dotate di private spa per coccole indimenticabili.

Amore e relax per il San Valentino di Castel Steinbock 1/8 L'esterno di Ansitz Steinbock 2/8 La suite Von Nehaus dell'Ansitz Steinbock 3/8 La Stube Defregger, sede del fine dining dell'Ansitz Steinbock 4/8 La terrazza di Ansitz Steinbock 5/8 Spa privata all'Ansitz Steinbock 6/8 Una delle stanze di Ansitz Steinbock 7/8 Dettagli di una delle stanze di Ansitz Steinbock 8/8 Previous Next

D’inverno, il castello si trasforma in una meraviglia incantata: passeggiate sulla neve, relax nella sauna privata, o una cena gourmet orchestrata dal giovane chef René Tschager. Ogni angolo invita a immergersi in un’atmosfera sognante. Tornare in suite dopo una giornata sulla neve e trovare la vasca già pronta per un bagno caldo è un lusso che diventa pura magia. Castel Steinbock è il rifugio perfetto per un San Valentino davvero regale.

Castel Steinbock Via Defregger 14 39040 Villandro (BZ) Tel +39 0472 843 111

San Valentino al Grand Hotel Savoia di Cortina

Cortina d’Ampezzo (Bl), con le sue Dolomiti mozzafiato, è il luogo ideale per chi sogna un San Valentino all’insegna del glamour. Il Grand Hotel Savoia offre un mix perfetto di eleganza senza tempo e comfort moderno.

L'esterno del Grand Hotel Savoia di Cortina 1/10 Dettagli al Grand Hotel Savoia di Cortina 2/10 Dettagli del ristorante Savoy del Grand Hotel Savoia 3/10 La sala del ristorante Savoy del Grand Hotel Savoia 4/10 La colazione al Grand Hotel Savoia 5/10 La piscina del Grand Hotel Savoia 6/10 Una delle camere del Grand Hotel Savoia 7/10 Dettagli accoglienti nelle stanze del Grand Hotel Savoia 8/10 Living di una delle stanze del Grand Hotel Savoia 9/10 Sauna del Grand Hotel Savoia 10/10 Previous Next

A pochi passi da Corso Italia, il Grand Hotel si distingue per le sue 130 stanze e suite, progettate per soddisfare ogni desiderio, e per la sua eccellente offerta gastronomica. Qui, i ristoranti Savoy e 1224 Restaurant reinventano la cucina tradizionale con un tocco contemporaneo.

Per un momento di puro relax, la Savoia Spa diventa un rifugio esclusivo con trattamenti su misura e un’area adults only dopo le 17. Ma l’avventura non finisce qui: gli sport invernali, dalle ciaspolate alle slitte trainate da husky, offrono emozioni romantiche da condividere con chi si ama.

Grand Hotel Savoia Via Roma, 62 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) Tel +39 0436 3201

San Valentino magico a Venezia al Madama Garden Retreat

Venezia non è solo una città: è una poesia che si vive, un quadro in cui perdersi. Quest’anno, trasformala nel palcoscenico della tua storia d’amore. Per San Valentino, il Madama Garden Retreat è il luogo perfetto per sognare a occhi aperti. Immerso nel cuore del Sestiere Cannaregio, il Madama è un gioiello nascosto tra le mura antiche di Palazzo Antelmi. Qui, tutto parla d’intimità e fascino. Le camere accoglienti avvolgono gli ospiti come un abbraccio, il giardino segreto sussurra storie di passione e i salotti raffinati diventano il posto ideale per raccogliere pensieri e creare ricordi indelebili.

L'amore a Venezia è sempre magico

Immagina una passeggiata mano nella mano lungo i canali, mentre il tramonto dipinge il cielo di sfumature dorate e l’eco dei passi riecheggia tra i vicoli. Scopri angoli nascosti, storie incantate e segreti che solo Venezia sa custodire. Al rientro, il Madama ti accoglie con la sua atmosfera avvolgente, pronta a coccolarti e a rendere ogni momento speciale. Ogni attimo trascorso qui diventa un frammento di poesia da aggiungere al diario della tua storia d’amore.

Amore e relax per il San Valentino di Castel Steinbock 1/8 L'esterno di Ansitz Steinbock 2/8 La suite Von Nehaus dell'Ansitz Steinbock 3/8 La Stube Defregger, sede del fine dining dell'Ansitz Steinbock 4/8 La terrazza di Ansitz Steinbock 5/8 Spa privata all'Ansitz Steinbock 6/8 Una delle stanze di Ansitz Steinbock 7/8 Dettagli di una delle stanze di Ansitz Steinbock 8/8 Previous Next

L'offerta speciale per San Valentino al Madama Garden

Per rendere indimenticabile il tuo San Valentino, il Madama Garden Retreat ha creato un pacchetto su misura. Una notte con trattamento B&B ti permette di svegliarti coccolato dai sapori locali, mentre un cestino di frutta fresca, ad attenderti all’arrivo, aggiunge un dolce benvenuto. La giornata prosegue con un tour romantico in gondola, dove l’acqua diventa lo specchio delle tue promesse d’amore, oppure con una passeggiata guidata alla scoperta della Venezia più romantica e autentica. La sera, una cena in un’osteria tipica veneziana ti delizierà con i sapori tradizionali e un’atmosfera intima che celebra l’amore.

Il cesto di frutta fresca per San Valentino al Madama Garden (Foto: Francesco Dolfo)

L’offerta parte da 990 euro e include la possibilità di prolungare il tuo sogno: per soggiorni di due o più notti, è previsto uno sconto del 20% sulla tariffa della seconda notte e delle successive.

Perché scegliere il Madama Garden Retreat?

Il Madama non è semplicemente un hotel: è un rifugio dove riscoprire l’essenza dell’amore. Qui, l’eleganza storica si fonde con il comfort moderno per offrire un’esperienza unica. Dal momento dell’arrivo fino all’ultimo saluto, il team del Madama si prenderà cura di ogni tuo desiderio, trasformando ogni istante in un momento speciale. Tra gondole che solcano le acque calme, calli suggestive e tramonti mozzafiato, Venezia diventa lo scenario ideale per sussurrare il tuo “ti amo”.

Non lasciare che questa occasione sfugga. Prenota subito il tuo San Valentino al Madama Garden Retreat e regala alla tua storia d’amore la cornice che merita. Ogni dettaglio, ogni angolo, ogni attimo saranno dedicati a celebrare l’amore nella città più romantica del mondo.

Madama Garden Retreat Cannaregio, Fondamenta S. Felice, 3604 30121 Venezia (Ve) Tel +39 041 523 9274

San Valentino in Val d’Orcia

Per chi cerca un San Valentino diverso, fatto di panorami senza tempo e sapori autentici, la Val d’Orcia è il luogo ideale. Rocca d’Orcia Suites & Villas offre una sistemazione immersa in un borgo medievale, dove la storia incontra il comfort.

Il borgo di Rocca d’Orcia Suites e Villas 1/6 Una delle suite di Rocca d’Orcia Suites e Villas 2/6 La piscina di Rocca d’Orcia Suites e Villas 3/6 Stanza comune di Rocca d’Orcia Suites e Villas 4/6 La terrazza con vista di Rocca d’Orcia Suites e Villas 5/6 Menu tipico a Rocca d’Orcia Suites e Villas (Foto: Vitaleta) 6/6 Previous Next

Con una splendida piscina in travertino che si affaccia sulle colline, suite eleganti e ville immerse nel verde, questa destinazione è perfetta per una fuga romantica. La cena al Vitaleta Gourmet, con soli sei tavoli e una vista spettacolare, rende ogni momento intimo e indimenticabile. Lasciarsi cullare dalla bellezza delle colline toscane, tra vigneti e antichi casali, è il modo migliore per celebrare l’amore.

Rocca d’Orcia Suites and Villas Piazzale Aleardo Monaci, 13 53023 Rocca D'orcia (SI) Tel +39 0577 179 4961

San Valentino in Puglia al Masseria AuraTerrae

Immagina ora una cena a lume di candela, il suono delle onde che accarezzano la costa e l'aria fresca della campagna pugliese che avvolge i tuoi sensi. Se cerchi un'esperienza di San Valentino che coniughi romanticismo e natura, l'offerta di Masseria AuraTerrae a Polignano a Mare, sede anche di un celebre Carnevale, è ciò che fa per te. Situata su un colle che si affaccia sul mare cristallino, questa masseria storica del 1600, in pietra e immersa in oltre 24 ettari di verde, ti accoglierà per un soggiorno speciale, che renderà il tuo San Valentino indimenticabile.

Sauna a botte di AuraTerrae (Foto: Mimmo Ricatti)

Il pacchetto esclusivo per San Valentino ti regala una serata romantica a partire dall'aperitivo pugliese con musica dal vivo, seguito da una cena gourmet a base di piatti freschi di mare, come il salmone scottato con passion fruit e la conchiglioni ai crostacei, cucinati con materie prime locali e presentazioni raffinate. Non mancheranno anche piatti sorprendenti come l'ombrina gratinata alla mediterranea e la mousse leggera al mascarpone con cuore rosso all'amarena, che concluderanno il tuo percorso culinario in modo sublime.

Dopo la cena, un pernottamento in una delle camere della masseria ti permetterà di continuare a vivere la magia del luogo. La struttura, che mescola il fascino del passato con il comfort moderno, offre stanze diverse, alcune con vasca idromassaggio esterna o addirittura un camino per rendere il tuo soggiorno ancora più accogliente.

L‘esterno di AuraTerrae (Foto: Mimmo Ricatti)

Ma il pacchetto non finisce qui! L’esperienza può essere personalizzata con rituali benessere, degustazioni di vini autoctoni o un romantico tour in carrozza per scoprire il meraviglioso paesaggio pugliese. Se preferisci rilassarti completamente, puoi goderti una sauna panoramica immersa nella tranquillità del paesaggio. Se hai bisogno di una pausa dal mondo frenetico, AuraTerrae è il posto perfetto per una fuga romantica, lontano dai rumori, ma con una vista che toglie il fiato. E non dimenticare la colazione pugliese, con latticini freschi, focacce e marmellate locali, che renderà ancora più dolce il tuo risveglio.

Il pacchetto “San Valentino in Masseria, tra incanto e autenticità” include:

Aperitivo pugliese con musica live

Cena a base di pesce (4 portate, acqua e vino inclusi)

Pernottamento di una notte

Early check-in e late check-out

Colazione tipica pugliese

Il tutto a partire da 400 euro per due persone.

Un San Valentino che unisce la bellezza della natura e l'autenticità della cucina pugliese, in un luogo che ti farà sentire come a casa, ma con il fascino di un sogno.

Masseria AuraTerrae Viale Maringelli, 404 70044 Polignano a Mare (BA) Tel +39 080 995566

San Valentino? Un regalo per il cuore

Non servono fiori o cioccolatini per celebrare l’amore. A volte, basta scegliere di dedicarsi tempo, di scoprire un luogo nuovo insieme, di lasciarsi andare alla bellezza.

Che sia una notte in un castello, un soggiorno glamour o un viaggio tra le dolci colline toscane, San Valentino diventa un’opportunità per dirsi “Ti amo” in modo speciale.