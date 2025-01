San Valentino, hotel per una fuga romantica all'insegna dell'amore

San Valentino non è solo una data sul calendario, ma un invito a fermarsi e celebrare ciò che conta davvero: l’amore, in tutte le sue forme. È l’opportunità di trasformare un giorno qualunque in una parentesi di pura magia, lasciandosi alle spalle la routine e vivendo emozioni uniche con chi fa battere il nostro cuore.

A San Valentino si celebra l'amore con una fuga romantica

Immagina di evadere dalla quotidianità e scoprire luoghi dove ogni dettaglio racconta una storia, dove il romanticismo incontra il lusso e il relax si trasforma in poesia. Un bagno caldo nella spa di un castello, una cena che gioca con i sapori del mare, o una notte sotto le stelle con la promessa di un nuovo inizio: San Valentino è questo, e molto di più. Che tu sogni un’esperienza glamour tra le Dolomiti, un rifugio incantato in Val d’Orcia o una serata irriverente a Roma, ci sono destinazioni pronte a rendere ogni momento indimenticabile. Lasciati ispirare e prepara il tuo viaggio verso il bello: perché l’amore, alla fine, merita sempre il meglio.

Per San Valentino, un viaggio verso il bello

«Tu mi ricordi una poesia che non riesco a ricordare, una canzone che non è mai esistita e un posto in cui non devo essere mai stato», scriveva il poeta colombiano Efraim Medina Reyes. E allora, perché non partire davvero verso un posto dove non siamo mai stati? San Valentino 2025 può diventare l’occasione per un regalo speciale: tempo di qualità, rilassato e tutto da vivere. Che sia per coccolarsi in una spa, gustare una cena indimenticabile o condividere un bicchiere di vino guardando un panorama mozzafiato, ecco tre destinazioni che promettono un’esperienza indimenticabile.

Da Nord a Sud come festeggiare San Valentino in Italia

San Valentino all'Anantara Palazzo Naiadi: amore con il fascino felino

Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel celebra San Valentino ispirandosi al gatto, simbolo di grazia e mistero. Dal 7 al 14 febbraio, il programma combina il fascino felino con la magia di Roma, offrendo esperienze che celebrano l’amore e la tradizione romana legata ai gatti, amati e venerati fin dall’antichità.

Anantara Palazzo Naiadi celebra l’amore con un menu di sei portare al ristorante Ineo

Tra gli eventi proposti spiccano tour a tema, come la visita al santuario dei gatti di Torre Argentina e alla casa di Anna Magnani, laboratori di pittura e corsi di pasticceria Pastry Spice Spoons per creare dolci ispirati ai felini. All’interno dell’hotel, decorazioni eleganti e amenities tematiche avvolgono gli ospiti in un’atmosfera sofisticata, con un’accoglienza speciale anche per i gatti, che ricevono kit e ciotole di design.

La proposta culinaria include due esperienze esclusive. Seen by Olivier offre un soggiorno con menu degustazione e vista mozzafiato su Roma, a partire da 845 €. Ineo, il ristorante fine dining, propone una cena di sei portate e pernottamento a partire da 959 €. Entrambe le opzioni assicurano momenti romantici e indimenticabili.

Per il relax, la spa dell’Anatara Palazzo Naiadi propone un trattamento rigenerante di coppia

Per il relax, la spa dell’hotel propone un trattamento rigenerante di coppia di 180 minuti, con massaggi, cataplasmi e bollicine, per celebrare l’amore in totale intimità. Situato in Piazza della Repubblica, il Palazzo Naiadi unisce lusso, storia e cultura, rendendo il San Valentino degli innamorati un’esperienza unica nella splendida cornice della Città Eterna.

San Valentino al Parkhotel Laurin: una fuga romantica nel cuore di Bolzano

Nel suggestivo scenario di Bolzano, il Parkhotel Laurin è la scelta perfetta per celebrare l’amore con eleganza e intimità. Questo iconico hotel accoglie gli innamorati con un soggiorno indimenticabile, dove ogni dettaglio è pensato per creare momenti di pura magia.

Una camera del Parkhotel Laurin a Bolzano

All’arrivo, gli ospiti saranno accolti in camera con una bottiglia di bollicine e una dolce sorpresa che anticipano l’esperienza unica della serata. Il momento clou sarà la cena presso il Ristorante Laurin, firmata dallo chef Dario Tornatore. Il menu di San Valentino, raffinato ed esclusivo, propone delizie come l’ovetto alla spuma di carbonara, il risotto al formaggio al fieno con crudité di gambero rosso, il filetto di rombo alle erbe e il dessert "Esplosione alle fragole". Un’autentica celebrazione del gusto che si sposa perfettamente con l’atmosfera romantica del luogo proposto a 90 euro a persona, bevande escluse.

Cena romantica al Parkhotel Laurin a Bolzano

Dopo la cena, il Laurin Bar invita gli ospiti a prolungare la serata ascoltando le note di un emozionante live jazz, immersi in un ambiente sofisticato e senza tempo. Per concludere in bellezza, la mattina successiva si potrà gustare una colazione servita direttamente in camera, godendo di un risveglio lento e rilassato. Su richiesta, è possibile usufruire del check-out posticipato per prolungare ancora un po’ la magia del soggiorno.

Parkhotel Laurin Via Laurin, 4 39100 Bolzano (Bz) Tel +39 0471 311000

Saturnalia Village Rooms & Wine Bar, San Valentino nel cuore della Maremma

San Valentino si avvicina e la Maremma si propone come destinazione ideale per un weekend romantico. Tra borghi storici, natura incontaminata e una ricca tradizione enogastronomica, il territorio offre il perfetto scenario per una fuga in coppia. Fattoria La Maliosa e Saturnalia Village Rooms & Wine Bar, nuova realtà del gruppo La Maliosa situata nel cuore del borgo di Saturnia, hanno ideato un pacchetto speciale per gli innamorati: “Fuga di San Valentino in Maremma”.

Una delle camere del Saturnalia Village Rooms & Wine Bar

Il pacchetto include due pernottamenti (14 e 15 febbraio) presso il Saturnalia Village Rooms, un accogliente bed and breakfast nella piazza centrale di Saturnia. A completare l’esperienza, una cena romantica presso il suggestivo Saturnalia Wine Bar e una degustazione esclusiva “Blind Tasting” presso Fattoria La Maliosa. Durante questa esperienza, guidati da un sommelier, le coppie potranno esplorare i profumi e i sapori dei vini naturali, mettendo alla prova le proprie capacità olfattive e degustative davanti a un camino. Il costo del pacchetto è di 299 euro e le prenotazioni possono essere effettuate sul sito ufficiale.

Il suggestivo Saturnalia Wine Bar

Per chi desidera un’esperienza più breve, dal 10 al 16 febbraio sarà possibile partecipare alla sola degustazione “Blind Tasting” di San Valentino, con sessioni alle 12:00, 13:00, 14:00 o 15:00, al costo di €59 per due persone. Infine, per un regalo romantico, è possibile prenotare un soggiorno in una delle StarsBox di La Maliosa acquistando un voucher sul sito ufficiale.

San Valentino a Parigi: lusso e romanticismo al Lutetia

L’Hotel Lutetia, emblema del lusso parigino nel cuore di Saint-Germain-des-Prés, celebra San Valentino con proposte esclusive che intrecciano gastronomia, benessere ed esperienze memorabili. La Suite Amour, situata all’ultimo piano, offre un’atmosfera intima e una vista mozzafiato sulla Torre Eiffel, trasformandosi nel luogo ideale per una serata romantica.

L‘Hotel Lutetia, nel cuore di Saint-Germain-des-Prés, celebra San Valentino con proposte esclusive (foto Romeo Balancourt)

A tavola, lo chef del Lutetia ha ideato un menu speciale per il 2025 che esalta l’amore attraverso piatti unici: dalla tartelletta con spuma di mela e sedano al tartufo nero, ai ravioli di aragosta con agrumi e verbena, fino al pesce azzurro con burro bianco al caviale e il dessert Cupid’s Indulgence al lampone e vaniglia. Un’esperienza culinaria proposta a partire da 195 euro a persona. Nel Joséphine Bar, autentico scrigno Art Nouveau, l’head bartender Angelo Forte presenta il Valentine’s Cocktail: una raffinata combinazione di vodka infusa all’ibisco, liquore alla ciliegia e champagne rosé, servita con un cubetto di ghiaccio contenente una rosa. Il cocktail si abbina a tapas d’autore per un aperitivo unico.

Il Lutetia propone inoltre un pacchetto soggiorno che comprende upgrade gratuito della camera (foto Romeo Balancourt)

Il Lutetia propone inoltre un pacchetto soggiorno che comprende upgrade gratuito della camera, transfer in limousine, champagne e fiori freschi in camera, e colazioni gourmet per un soggiorno all’insegna dell’eleganza. Alla Akasha Spa, trattamenti di coppia e una jacuzzi privata accompagnata da champagne garantiscono relax e intimità (659 euro). Infine, la chief concierge suggerisce esperienze romantiche per scoprire Parigi: una passeggiata a Montmartre, una visita al Museo Rodin o una crociera sulla Senna, per concludere con una cena a lume di candela in un ristorante intimo o un cocktail in un bar iconico.

Hotel Lutetia 45, Boulevard Raspail 75006 Parigi Tel + 33 1 49 544600

A Cipro un San Valentino magico all'Amara

All’Amara di Cipro, ogni dettaglio è pensato per evocare eleganza e armonia, rendendo questo hotel il luogo ideale per celebrare San Valentino. Situato vicino al Regno di Amathus e affacciato su un mare infinito, l’Amara offre un’atmosfera magica per sogni condivisi.

La Deluxe Room dell'Amara a Cipro

Gli ospiti possono immergersi in un’esperienza culinaria indimenticabile grazie ai ristoranti guidati da chef di fama mondiale. Dal raffinato Matsuhisa Limassol al Ristorante Locatelli, ogni piatto è una celebrazione dell’arte culinaria e dell’amore per la bellezza. Le suite, dotate di piscine private e immerse nella tranquillità del Mediterraneo, invitano a momenti di complicità unici. Per chi desidera un relax profondo, la spa propone percorsi ispirati ai rituali mediterranei, ideali per riequilibrare corpo e anima.

Il Ristorante Locatelli all'Amara a Cipro

Per San Valentino, l’Amara presenta due pacchetti esclusivi. L’Amara Love Moments con Cena al Matsuhisa Limassol e l’Amara Love Moments con Cena al Ristorante Locatelli, entrambi in Deluxe Bedroom con vista mare. Il primo a partire da 1.346 euro per tre notti con inclusi drink di benvenuto, una cena esclusiva al Matsuhisa con menu à la carte e DJ set, colazione gourmet, amenities di benvenuto con rose e vino spumante, accesso alla palestra e spa, e un trattamento al cioccolato gratuito per chi prenota un massaggio in anticipo. Il secondo, invece, ha un prezzo da 1.296 euro con drink di benvenuto, una cena romantica con menu Duo di 5 portate al Ristorante Locatelli e musica dal vivo, colazione, amenities speciali e uno sconto del 10% sui trattamenti spa prenotati in anticipo.

Amara Hotel 95 Amathus Avenue 4533 Limassol Tel +357 2544 2222

Mama’s Love Game: il San Valentino di Mama Shelter Roma

Dal 7 al 16 febbraio, il Mama Shelter Roma celebra San Valentino con Mama’s Love Game, un programma vivace e inclusivo pensato per coppie, famiglie e persino amici a quattro zampe. La proposta punta a soddisfare ogni stile e desiderio, trasformando la festa degli innamorati in un’esperienza unica e giocosa.

La hall dell'hotel Mama Shelter Roma

Per chi cerca una serata intima, il pacchetto Mama’s Love Game offre una camera speciale con playlist romantiche, film a tema e popcorn. Aggiungendo la Sexy Mama Box, gli ospiti troveranno accessori audaci come piumette, oli da massaggio e un vibratore, completati da due cocktail “Love Potion”, colazione inclusa e late check-out alle 14:00.

Chi preferisce una cena tradizionale può optare per il ristorante Il Giardino d’Inverno, che propone un raffinato menu di mare in un’atmosfera romantica e avvolgente, con piatti come tartare di ricciola e gnocchi di crostacei. La serata è arricchita da musica dal vivo il 14 febbraio e un DJ set R&B il 15.

La Sexy Mama Box del Mama Shelter Roma

Domenica 16, il brunch dedicato alle famiglie combina un buffet speciale con cartoni animati a tema amore per i più piccoli. E dal 7 al 16 febbraio, Mama Loves Dogs accoglie gratuitamente gli ospiti con animali, offrendo anche un cocktail “Love Potion” ai padroni.

Per un regalo originale, l’e-shop di Mama propone articoli tematici, inclusa la Sexy Mama Box, disponibili con il 20% di sconto usando il codice MAMALOVESYOU20. Una celebrazione dell’amore in tutte le sue forme, nel cuore di Roma.

San Valentino a Lucca: un viaggio d’amore tra gusto e relax

Quest’anno, San Valentino si trasforma in un’occasione perfetta per un lungo weekend dedicato all’amore. Nel cuore della splendida Lucca, i raffinati Grand Universe Lucca e Grand Universe La Residenza accolgono le coppie con un’esperienza romantica che unisce sapori ricercati e il fascino del centro storico toscano.

A Lucca San Valentino si trasforma in un’occasione perfetta per un lungo weekend dedicato all’amore

Per la serata del 14 febbraio, gli ospiti saranno deliziati da un menu esclusivo, un viaggio nel gusto che celebra i sapori del mare. Si inizia con un cocktail di benvenuto dal nome evocativo, "Rosso Passione", preludio a una cena studiata per emozionare. Il primo piatto, "Il Primo Bacio", è un’insalatina di mare al vapore accompagnata da un pinzimonio di verdure. A seguire, "Un Amore di Risotto" con riso Carnaroli all’astice e limone di Sorrento candito, e "Stretti Stretti", ravioli di cacciucco avvolti in pasta di cavolo nero su bisque di crostacei. La portata principale, "Sotto le Coperte", è un rombo al cartoccio con frutti di mare e verdurine. La dolce conclusione, "Qui sul Mio Cuore", è un cremoso al cioccolato con cuore fondente di lamponi e crumble di meringhe. Il costo del menu è di 65 euro a persona, bevande escluse.

Per la serata del 14 febbraio, gli ospiti saranno deliziati da un menu esclusivo

Per rendere il weekend ancora più speciale, è possibile soggiornare in una delle eleganti camere delle strutture, con tariffe a partire da 275 euro a notte, colazione inclusa.

Grand Universe Lucca Piazza del Giglio 55100 Lucca (Lu) Tel +39 0583 40041

San Valentino magico a Venezia al Madama Garden Retreat

Venezia, città di poesia e arte, diventa il palcoscenico ideale per la tua storia d’amore grazie al Madama Garden Retreat. Situato nel cuore del Sestiere Cannaregio, tra le antiche mura di Palazzo Antelmi, il Madama è un rifugio intimo e raffinato. Con camere accoglienti, un giardino segreto e salotti eleganti, ogni angolo racconta fascino e intimità, regalando momenti da custodire nel cuore.

L'amore a Venezia è sempre magico

Il pacchetto speciale per San Valentino include una notte con trattamento B&B, un cestino di frutta fresca all’arrivo, un tour romantico in gondola o una passeggiata guidata alla scoperta della Venezia più autentica. La giornata si conclude con una cena intima in un’osteria tipica, per celebrare l’amore con i sapori tradizionali.

Ogni momento trascorso al Madama diventa un frammento di poesia: passeggiate lungo i canali al tramonto, angoli nascosti da scoprire e l’atmosfera magica di una città unica al mondo. L’offerta, a partire da 990 euro, include uno sconto del 20% per soggiorni di due o più notti, per prolungare il sogno d’amore.

Il Madama Garden Retreat di Venezia è il luogo ideale per trascorrere il San Valentino

Il Madama Garden Retreat non è solo un hotel, ma un’esperienza che fonde eleganza storica e comfort moderno. Con un servizio attento a ogni dettaglio, questo rifugio trasforma San Valentino in un ricordo indimenticabile, tra gondole, calli suggestive e tramonti mozzafiato. Prenota subito e regala alla tua storia d’amore la cornice perfetta nella città più romantica del mondo.

Madama Garden Retreat Cannaregio, Fondamenta S. Felice, 3604 30121 Venezia (Ve) Tel +39 041 5239274

San Valentino in Puglia al Masseria AuraTerrae

Per un San Valentino indimenticabile, la Masseria AuraTerrae a Polignano a Mare (Ba) offre un’esperienza unica tra romanticismo, natura e cucina pugliese. Situata su un colle con vista sul mare cristallino e immersa in 24 ettari di verde, questa masseria del 1600 combina il fascino storico al comfort moderno.

Sauna a botte di AuraTerrae (Foto: Mimmo Ricatti)

Il pacchetto “San Valentino in Masseria, tra incanto e autenticità” include: un aperitivo pugliese con musica dal vivo, una cena gourmet di quattro portate a base di pesce fresco e ingredienti locali (con piatti come salmone al passion fruit, ombrina gratinata e mousse al mascarpone con cuore all’amarena), pernottamento in una camera accogliente con possibilità di idromassaggio o camino, e una colazione tipica pugliese con latticini freschi, focacce e marmellate artigianali.

L’offerta, a partire da 400 euro per due persone, comprende anche early check-in, late check-out e la possibilità di personalizzare l’esperienza con rituali benessere, degustazioni di vini autoctoni, sauna panoramica o un romantico tour in carrozza.

L‘esterno di AuraTerrae (Foto: Mimmo Ricatti)

Tra il suono delle onde, il profumo della campagna e la vista mozzafiato, AuraTerrae è il rifugio ideale per celebrare l’amore con autenticità e raffinatezza, regalando momenti di pura magia e relax.

Masseria AuraTerrae Viale Maringelli, 404 70044 Polignano a Mare (Ba) Tel +39 080 995566

Aleph: San Valentino tra arte e bellezza nel cuore di Roma

L’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, situato nel cuore di Roma, propone un’esperienza unica per celebrare San Valentino, combinando arte, amore e benessere in un’atmosfera magica. Il programma “Artful Love at the Aleph” include una cena esclusiva curata dall’executive chef Carmine Buonanno, con un menu ispirato ai grandi capolavori artistici dedicati all’amore. Ogni portata è una celebrazione della passione, con piatti come il waffle di patate con gamberi rossi ispirato a Il Bacio di Hayez, e i tortelli di astice che richiamano il surrealismo de Les Amants di Magritte. La mise en place, con tonalità calde e simbolismi romantici, rende l’atmosfera ancora più suggestiva.

Coccole per San Valentino all'Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton

L’esperienza prosegue nella spa Le Caveau by Narducci Hair & Spa, dove gli ospiti possono rilassarsi con un percorso benessere che include sauna, bagno turco, idromassaggio, e un esclusivo Hammam Savonage. Il rituale, seguito da un massaggio di coppia di 50 minuti e un brindisi finale con Prosecco o Champagne, garantisce un momento di puro relax e connessione.

Tappa al bar per il San Valentino all'Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton

Per chi desidera una fuga romantica completa, l’hotel offre soggiorni in eleganti suite, inclusi cena e spa. I costi partono da 89 euro a persona per la cena, 140 euro a coppia per il percorso benessere e 758 euro per il pacchetto completo. Un’occasione perfetta per celebrare l’amore nella Città Eterna, tra arte, gusto e relax.

San Valentino? Un regalo per il cuore

Non servono fiori o cioccolatini per celebrare l’amore. A volte, basta scegliere di dedicarsi tempo, di scoprire un luogo nuovo insieme, di lasciarsi andare alla bellezza. Che sia una notte in un castello, un soggiorno glamour o un viaggio tra le dolci colline toscane, San Valentino diventa un’opportunità per dirsi “Ti amo” in modo speciale.