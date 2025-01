Dove cena e riposo si incontrano: scopri il D&B Casa Lerario

La ristorazione, in giunzione con la ricettività, così come oggi andrebbe interpretata e vissuta, per propria soddisfazione imprenditoriale e per agevolare l’esaudimento dei desideri di un target specifico: clienti gourmet che ben volentieri, poste le condizioni, confortevolmente pernottano nell’adeguata struttura dove hanno cenato. Insomma, l’opportunità vieppiù crescente e bene accolta del D&B (dinner & bed).

L'accogliente ambiente di Casa Leario

Casa Lerario, non solo ristorante

Non solo, ma anche il ristorante che accoglie il guest chef stellato a beneficio del suddetto target. L’apertura al “diverso” con contaminazioni virtuose laddove l’abbinamento delle pietanze del guest chef e con vini di azienda del territorio. Caso virtuoso di tale tipologia di ristorazione/hospitality lo si ritrova nel Sannio al D&B Casa Lerario.

Il camino di Casa Lerario

Siamo in territorio di Melizzano (Bn), grazioso borgo collinare ai piedi del Monte Taburno. Il D&B Casa Lerario è dolcemente circondato da rigoglioso verde.

Il Sannio è terra emblematica dell’area mediterranea, con paesaggio che alterna l’ulivo alla vite: gli uliveti ai vigneti. Tavolozza di struggente bellezza. La componente D, ovvero la ristorazione è incentrata sui piatti della tradizione sannita. Si attinge all’orto prospiciente la struttura e a una piccola rete di fornitori fidati operanti sul territorio sannita. La componente B, ovvero la ricettività, consiste in tre confortevoli appartamenti, sobriamente arredati. Degli incontri resident chef con guest chef si è fatto cenno.

Casa Lerario, il menu di Salvatore Bianco

Di viva attualità l’esperienza della scorsa settimana, sabato a pranzo, con Salvatore Bianco, executive chef del ristorante La Terrazza dell’Hotel Eden di Roma. Intrigante il menu. Il benvenuto ha assunto denominazione da calembour: Piatto in Bianco. Laddove, Bianco (B maiuscola!) è signature dello chef.

La pasta patate e provola di Casa Lerario

Originale e saporito il primo piatto: Spaghetto orzo, caffè, ghiande e tabacco. Magia alchemica. Assente quel fungo ipogeo che è il tartufo, esso era morganaticamente presente nel piatto per come, e qui sta la grande sapienza dello chef, il combinato di caffè, ghiande, orzo e tabacco, opportunamente lavorati, ha reso preciso identico il suo profumo. A seguire due proposte di agnello sannita e a chiudere originale dolce: Barbabietola e cioccolato affumicato. Per uno chef campano operante a Roma, vini sanniti della cantina Monserrato.

Il menu di Salvatore Bianco, executive chef del ristorante La Terrazza dell’Hotel Eden di Roma

Spiccatamente pregevoli il Levata Campania Igt 2023 fatto con uve falanghina, e il Rintocco Campania Rosso Igt 2023 fatto con uve con uve Aglianico, Camaiola e Merlot. Appuntamento successivo sabato 22 febbraio con guest chef Stefania Di Pasquo del D&B Locanda Mammì di Agnone (Is).