Il Bluesquare-Contemporary Inn a Milano, un antidoto alla noia

A Milano è da anni che la zona Tortona-Savona-Bergognone viene considerata un magico luogo trendy. Nulla di speciale, apparentemente, una gran macchia di case vintage (o anche solo vecchie) nella prima cintura esterna al centro di Milano, ma valorizzata al massimo dalla cornucopia di eventi del Fuorisalone del Mobile, ed animata dagli uffici di alcune fra le case di moda e design più famose al mondo.

L'ingresso del Bluesquare-Contemporary Inn

Il menu del Bluesquare-Contemporary Inn

Proprio in via Tortona, a partire dallo scorso Dicembre, il ristorante “Bluesquare-Contemporary inn” si gioca le sue carte, asso nella manica incluso: noia zero, a giudicare da quanto esposto nel menu, ad esempio Uramaki crik-crok con avocado, crema di carciofi, asparago e peperone croccante; Bao Mr. Eggplant, con melanzana fritta, cipolle in agro, maionese vegana ed altri sfizi;

Kfb (Kentucky Fried Broccoli), basket di broccoli e cavolfiori fritti più verdure in agrodolce, insalata di cavolo e salsa gochujang; Nasu Dengaku, melanzana grigliata alla giapponese glassata con salsa dolce al miso; Rapakatsu, cotoletta giapponese di sedano rapa, cavolo con wafu dressing, salsa tonkatsu, sesamo.

Bluesquare-Contemporary Inn: fra cucina internazionale e serate musicali

Dopo i fuochi pirotecnici ecco il piano industriale, o qualcosa di simile, servitoci da uno dei titolari di Bluesquare. «Rispetto alle nostre precedenti esperienze nella ristorazione - spiega Teo Re Fraschini - sono cambiate le dimensioni: ora il locale è molto ampio, abbiamo 80 posti al coperto e 60 nel grande dehors che aprirà fra non molto. Qui si fa di tutto, dalla colazione al pranzo, tenendo in grande considerazione le ultime tendenze della cucina giapponese, cinese e coreana. Apriamo alle 10 del mattino e andiamo avanti fino a mezzanotte, o fino alle due di notte nel fine settimana. Oltre a colazione, aperitivi, business lunch, apericena, cena e dopocena offriamo due serate musicali a settimana, per non farci mancare nulla».

Un'evento musicale al Bluesquare-Contemporary Inn

Continua Fraschini - «Il business lunch in particolare sembra sia partito col piede giusto: si può quindi sperare che i lavoratori degli uffici qua attorno abbiano capito l’originalità della nostra proposta. Ed anche lo spirito che ci sta dietro: accoglienza e accessibilità è il binomio giusto, in un contesto milanese sempre meno accogliente, dove quando entri in un locale sembra che il personale ti stia facendo il favore di darti retta, e lo dico da cliente; dove pagare 16 euro per un cocktail sembra essere la regola, alla faccia dell’accessibilità. Noi battiamo molto su questo tasto, cerchiamo di ascoltare gli ospiti e di creare un rapporto, ed anche i piatti serviti al tavolo, in modalità condivisione, contribuiscono a creare un’atmosfera rilassata, informale, all’insegna dell’amicizia. E dunque se i nostri prezzi sono competitivi è una scelta ben precisa, sempre nel segno dell’accoglienza e dell’accessibilità».

Bluesquare-Contemporary Inn: un locale vegano-vegetariano

Che si tingono di verde, qui da Bluesquare-Contemporary Inn; perché, quasi dimenticavo, stiamo parlando di un locale vegano-vegetariano, sia detto per inciso. Una buona notizia per la clientela specializzata, e pure per tutti coloro che girano per bistrot e ristoranti e, nel leggere la proposta à la carte, si incartano di brutto: mai che si trovi un piatto di verdure ben studiato, solo contorni malinconici, cicoria ripassata, insalata mista, patate al forno, insalata caprese, ma che barba! Sarebbe gradita qualche idea!

La sala del Bluesquare-Contemporary Inn

Per l’appunto, facciamo un test: provate a portarci l’amico/amica del cuore e a dirglielo solo dopo, dell’impostazione vegetariana, e vediamo la reazione. Se si è divertito, com’è probabile, il vostro ospite avrà anche cancellato di default il pregiudizio del tipo “che-noia-tutto-’sto-verde” che affligge immagine e sostanza dei locali per vegetariani, ma nulla può contro quelli pro-gusto. Bluesquare è la dimostrazione tangibile che ce ne sono, diventano sempre di più, bisogna conviverci e addirittura sfruttarli, perché fanno bene all’anima. E non solo.