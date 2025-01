Viaggio a São Miguel: dove dormire e mangiare sull'isola più grande delle Azzorre

São Miguel è la più grande isola dell'arcipelago delle Azzorre, con una lunghezza di 62,1 km e una larghezza massima di 15,8 km. Questa isola ospita più della metà della popolazione delle Azzorre e insieme a Santa Maria fa parte del Gruppo Orientale dell'arcipelago delle Azzorre. Sono sempre di più i turisti che arrivano a São Miguel da tutto il mondo, per la natura incontaminata, il trekking alla scoperta dei vulcani, le terme naturali e le attività in pieno oceano. Ecco i nostri consigli per dormire a mangiare a São Miguel.

Scopri São Miguel, la perla delle Azzorre, tra natura incontaminata, hotel eleganti e piatti tipici.

Senhora da Rosa: Tradition & Nature Hotel

Il Senhora da Rosa: Tradition & Nature Hotel è una raffinata struttura a Ponta Delgada, non troppo lontana dall'aeroporto internazionale e immersa nella vegetazione lussureggiante. Ogni dettaglio è curato per combinare eleganza contemporanea e richiami alla tradizione locale, e la splendida hall ne è un esempio immediato. L'hotel dispone di un totale di 35 eleganti camere: 1 standard singola, 3 mini standard doppie, 16 standard doppie, 11 deluxe doppie, 1 junior suite, 1 family suite e 2 tranquility garden lodges (ricostruzioni degli antichi cafuo~es). La decorazione e gli arredi, completamente ispirati alla natura dell'isola di São Miguel, combina mobili antichi e moderni con oggetti dismessi, risalenti all'epoca in cui l'antica tenuta era in attività.

Una delle camere del Senhora da Rosa 1/5 Particolare del Senhora da Rosa 2/5 Dettagli del Senhora da Rosa 3/5 Colazione del Senhora da Rosa 4/5 Dettagli del Senhora da Rosa 5/5 Previous Next

All'interno dell'hotel si trovano due ristoranti e un bar. Al ristorante Magma, al piano terra, i prodotti della regione sono gli ingredienti principali di piatti tradizionali reinterpretati dagli chef con un tocco contemporaneo, senza mai perdere i sapori autentici. Per chi vuole osare, nella terrazza il Mirante Rooftop Bar propone un menu di cucina asiatica, arricchita da sapori locali, il cui risultato è un connubio unico tra tradizione e innovazione. Al piano terra il Magma Bar è aperto dalle 11.30 fino a mezzanotte.

Musgo (dalle 8 alle 20) è il nome del luogo dove disconnettersi dalla routine, prendersi cura del corpo e della mente, e recuperare le energie, scegliendo tra programmi rilassanti che combinano massaggi e sessioni di sauna, oppure trattamenti rivitalizzanti e idratanti per il corpo, realizzati con prodotti biologici, che lasciano la pelle fresca e morbida dopo una sessione di bagno turco. L'offerta si completa con lezioni di yoga e pilates su macchine, e sono disponibili anche tapis roulant, cyclette ed ellittica per mantenersi in forma, oltre alla possibilità di richiedere un personal trainer per una routine di allenamento personalizzata, dedicata al benessere e alle esigenze individuali.

Terra Nostra Garden Hotel

Situato a Furnas, il Terra Nostra Garden Hotel rappresenta l'essenza dell'ospitalità delle Azzorre dal 1935. Immerso nel cuore del suggestivo Parque Terra Nostra, questo boutique hotel dispone di 86 camere, incluse 6 suite, che combinano uno stile ispirato all'Art Déco con un design elegante e contemporaneo. Ogni camera si affaccia sui rigogliosi giardini del parco.

Una delle camere del Terra Nostra Garden Hotel 1/6 Camera del Terra Nostra Garden Hotel 2/6 Relax sul parco al Terra Nostra Garden Hotel 3/6 Il parco del Terra Nostra Garden Hotel 4/6 La porta sul parco del Terra Nostra Garden Hotel 5/6 Il ristorante del Terra Nostra Garden Hotel 6/6 Previous Next

Per chi cerca un'esperienza ancora più esclusiva, la Botania Hall di Terra Nostra propone un soggiorno in una villa unica, ricavata da un'antica dimora del XIX secolo. Questa struttura, ristrutturata nel 2022, offre due ampie suite, spazi comuni raffinati e un servizio personalizzato per un comfort senza pari. Il cuore pulsante dell'hotel è il Parque Terra Nostra, una delle attrazioni più iconiche di São Miguel. Creato nel 1775, il parco è celebre per la sua vasta collezione botanica, che include camelie rare e piante esotiche, e per la sua piscina termale ricca di ferro e minerali unica al mondo. Al centro del parco, la vasca termale vulcanica, alimentata da sorgenti a 40°C, offre un'esperienza di relax assoluto, con acqua ricca di ferro e minerali benefici per la pelle. Gli ospiti dell'hotel godono di accesso illimitato al parco, potendo esplorare anche angoli romantici come l'Avenida das Ginkgo Biloba e altre meraviglie architettoniche. Il parco è aperto anche ai visitatori esterni dalle 10:30 alle 16:30. Per chi desidera esplorare questo angolo di paradiso, il costo del biglietto varia tra i 13,60 e i 16 euro per gli adulti, con sconti per residenti, famiglie e bambini.

La proposta gastronomica del Restaurante TN è altrettanto speciale. Con un design Art Déco e vista sul parco, il ristorante propone piatti ispirati alla tradizione locale e internazionale, reinterpretati dallo chef Nuno Gonçalves. Il celebre Cozido das Furnas, un piatto tradizionale cotto lentamente nel calore vulcanico del terreno, è una delle esperienze imperdibili per i visitatori. Accompagnato da una selezione di vini curata nei dettagli, il menu del ristorante celebra i prodotti locali, offrendo un'esperienza autentica “dalla fattoria alla tavola”.

Terra Nostra Garden Hotel Rua Padre José Jacinto Botelho 5, 9675-061 Furnas Tel +351 296 549 090

Octant Ponta Delgada

L'Octant Ponta Delgada si trova davanti alla Marina di Ponta Delgada, con un panorama infinito. Tra le diverse tipologie di stanze dell'hotel, ognuna pensata per soddisfare diverse esigenze, ci sono due novità. La Kid's Choice Room per chi viaggia in famiglia, è dedicata ai piccoli esploratori. Questa camera trasforma ogni notte in un'avventura. I letti a castello diventano navi pirata o castelli magici, mentre un telescopio permette di scrutare il mare e le stelle. Le luci soffuse che illuminano il soffitto creano un'atmosfera incantata, rendendo ogni momento un gioco da ricordare. La Premium con vista mare ha una superficie di 35 m² e una vista mozzafiato sull'oceano. La chaise longue vicino alla finestra invita a lasciarsi cullare dal suono delle onde e a godere della tranquillità. L'arredamento elegante e le moderne dotazioni, come le prese Usb, completano questa oasi di lusso e relax.

La hall di Octant Ponta Delgada 1/7 Il bar di Octant Ponta Delgada 2/7 Dettagli di Octant Ponta Delgada 3/7 Spazio bambini di Octant Ponta Delgada 4/7 Riso con anatra di Octant Ponta Delgada 5/7 Pesce fresco con polenta di Octant Ponta Delgada 6/7 Dessert al cioccolato di Octant Ponta Delgada 7/7 Previous Next

La gastronomia è un elemento fondamentale dell'Octant Ponta Delgada. Il ristorante À Terra propone piatti ispirati alle tradizioni locali, con ingredienti freschi e biologici. Carne, pesce e formaggi delle Azzorre diventano protagonisti di ricette autentiche, capaci di raccontare l'anima dell'isola. Per un'esperienza più informale e quotidiana, ogni giorno viene offerto un menù aziendale, perfetto per pranzi di lavoro. Il ristorante mette a disposizione seggiolini per i bambini con un'area di gioco poco distante dai tavoli. Al settimo piano dell'hotel, il bar sul tetto accoglie gli ospiti con una vista impareggiabile sull'oceano. È il luogo ideale per gustare cocktail, gin e vini, o per rilassarsi con pasti leggeri accanto alla piscina panoramica. E stando bene attenti, questo è un punto privilegiato per osservare le balene, una delle meraviglie naturali dell'arcipelago.

Octant Ponta Delgada Av.Dr.João Bosco Mota Amaral, 4 9500-771 Ponta Delgada Tel +351 296 249 900

Santa Barbara Eco Beach Resort

Situato sulla spettacolare spiaggia di Santa Bárbara, a Nord dell'isola, il Santa Bárbara Eco Beach Resort celebra la natura e l'ospitalità sostenibile: il risultato è incredibile. Nato nel 2015 dal sogno dell'imprenditore e surfista João Reis, il resort è una perfetta sintesi tra il rispetto per il paesaggio delle Azzorre e un design elegante e funzionale. Sostenibilità è la parola chiave, grazie ai materiali naturali come il legno di criptomeria, il bambù e il sughero, provenienti da fornitori locali o nazionali; per l'architettura che si è adattata alla morfologia del terreno, riducendo l'impatto visivo e preservando l'equilibrio del paesaggio; fino alla gestione delle risorse e all'uso delle materie prime in cucina. Ogni dettaglio è stato curato per riflettere l'essenza dell'isola, coinvolgendo imprese locali nella realizzazione del progetto e contribuendo alla comunità di São Miguel.

L'esterno di Santa Barbara Eco Beach Resort 1/4 Una delle camere di Santa Barbara Eco Beach Resort 2/4 Dettagli del letto di Santa Barbara Eco Beach Resort 3/4 Living di Santa Barbara Eco Beach Resort 4/4 Previous Next

Il Santa Bárbara Eco Beach Resort offre 30 unità ricettive, tra cui 7 ville con una o due camere da letto, e 14 monolocali, tutti dotati di cucina, e raffinatissimi in ogni dettaglio. La proposta gastronomica del resort è firmata dallo chef consulente Vítor Sobral, che esalta la ricchezza dei prodotti locali e stagionali. I menu celebrano le Azzorre, utilizzando ingredienti provenienti dall'orto del resort, dai pascoli circostanti e dall'oceano. Il Santa Bárbara Eco Beach Resort è parte del gruppo Singular Properties, fondato da João e Catarina Reis. Il gruppo include anche il White Exclusive Villas & Suites e La Maison, altre due strutture che incarnano l'ospitalità raffinata e il rispetto per il territorio di São Miguel.

Santa Barbara Eco Beach Resort Estrada Regional nº1, 1º Morro de Baixo, 9600-219 Ribeira Grande Tel +351 296 470 360

Le Queijadas da Vila: un dolce simbolo delle Azzorre

Le Queijadas da Vila, conosciute anche come Queijadas de Vila Franca do Campo, sono tra i dolci più emblematici dell'isola di São Miguel. Questi dolci, apprezzati da locali e visitatori, raccontano una tradizione che risale a secoli fa. Le Queijadas da Vila nascono nel Convento di Santo André, a Vila Franca do Campo.

Le Queijadas da Vila

Le monache, custodi della ricetta originale, utilizzavano ingredienti semplici ma di qualità, come latte, tuorli d'uovo e zucchero. Il risultato era un dolce dalla consistenza unica e dal sapore inconfondibile, capace di conquistare i palati più esigenti. Con il passare del tempo, questa ricetta è stata tramandata e oggi è uno dei simboli della pasticceria delle Azzorre. Dove assaggiarli? Indubbiamente da Queijadas do Morgado, di fronte al porticciolo di Vila Franca. La pasticceria ha un laboratorio a vista per osservare la produzione artigianale dei dolcetti.