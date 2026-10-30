C’è chi entra per un piatto pronto, chi cerca un formaggio, un taglio preciso o una pasta ripiena. A Torino, Gastronomia Rosada, Latteria Bera, Macelleria Testa e Pastificio Bolognese Muzzarelli rispondono a esigenze diverse. Le accomuna il lavoro che precede la vendita: scegliere le materie prime, organizzare le lavorazioni, conoscere i prodotti e saperli consigliare. Competenze che possono interessare anche le cucine professionali.

Gastronomia Rosada: cento anni di specialità piemontesi

La Gastronomia Rosada festeggia quest’anno i cento anni. Nel 1926 Alberto Rosada, arrivato a Torino da Sant’Ambrogio di Susa, aprì con la moglie Tommasina la salumeria-gastronomia di via Magenta. Dopo il figlio Renato, oggi l’attività è guidata dal nipote Mauro Rosada con Alessandra Fiore. Il banco racconta l’identità della casa: insalata russa, vitello tonnato, fricandò, bunet, semolini al Castelmagno.

Il bancone di Gastronomia Rosada

Ricette piemontesi che qui fanno parte della produzione quotidiana. Tra le specialità c’è l’«Antica Ricetta», una mattonella di insalata russa guarnita con tonno, gelatina e maionese. Il centenario è stato raccolto anche in un libro dal titolo Tommasina, Francesca, Alessandra, dedicato a donne di tre generazioni. Il lavoro di ogni giorno, invece, si vede nella preparazione dei piatti e nella cura con cui vengono proposti.

Latteria Bera: dai formaggi alla panna da passeggio

In via San Tommaso, l’attività della Latteria Bera risale al 1918; la famiglia Bera la rilevò nel 1958. Oggi la guida Chiara Franzoso, nipote di Romola, insieme alla storica commessa Evelin. Latte, burro, uova, formaggi e salumi restano al centro dell’offerta, accanto alla ricerca di piccoli produttori e alle degustazioni da asporto.

L'ingresso di Latteria Bera

Nelle ultime settimane la latteria è tornata sotto i riflettori per la panna da passeggio, diventata molto visibile sui social. La novità ha attirato nuovi clienti, italiani e stranieri, ma non ha cambiato la specializzazione del negozio. La panna richiama l’attenzione; poi, al banco, entrano in gioco la conoscenza dei prodotti e il consiglio di chi li vende.

Macelleria Testa: quattro generazioni dedicate alla carne piemontese

La storia della famiglia Testa a Porta Palazzo risale al 1916. Oggi la macelleria è in via Frejus e conta quattro generazioni. Al centro ci sono la carne piemontese, i rapporti con gli allevatori e la capacità di valorizzare i diversi tagli.

Gli interni della Macelleria Testa

Per il cliente, la competenza si traduce nella scelta dell’animale, nella frollatura e nelle indicazioni su come cucinare anche i tagli meno abituali.

Pastificio Bolognese: la pasta fresca per negozi e ristoranti

Il Pastificio Bolognese Muzzarelli nasce nel 1949, quando Alda e Giuseppe Muzzarelli lasciano il Modenese e arrivano a Torino con il figlio Achille. Portano in città la pasta fresca emiliana: tagliatelle, ravioli, gnocchi. Nel tempo il repertorio si è ampliato, includendo anche i classici piemontesi.

Il bancone di Pastificio Bolognese