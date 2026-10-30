Indice

C’è chi entra per un piatto pronto, chi cerca un formaggio, un taglio preciso o una pasta ripiena. A Torino, Gastronomia Rosada, Latteria Bera, Macelleria Testa e Pastificio Bolognese Muzzarelli rispondono a esigenze diverse. Le accomuna il lavoro che precede la vendita: scegliere le materie prime, organizzare le lavorazioni, conoscere i prodotti e saperli consigliare. Competenze che possono interessare anche le cucine professionali.

Leggi anche

Tre botteghe di Roma resistono ai supermercati puntando su qualità e rapporti umaniFrutta, prodotti ricercati e dolci: la bottega di Vimercate che sfida i supermercatiA Cividale del Friuli riapre la storica drogheria: sapori regionali, spezie e tè

Gastronomia Rosada: cento anni di specialità piemontesi

La Gastronomia Rosada festeggia quest’anno i cento anni. Nel 1926 Alberto Rosada, arrivato a Torino da Sant’Ambrogio di Susa, aprì con la moglie Tommasina la salumeria-gastronomia di via Magenta. Dopo il figlio Renato, oggi l’attività è guidata dal nipote Mauro Rosada con Alessandra Fiore. Il banco racconta l’identità della casa: insalata russa, vitello tonnato, fricandò, bunet, semolini al Castelmagno.

Anni e anni di sapori: ecco quattro botteghe storiche che resistono a Torino
Il bancone di Gastronomia Rosada

Ricette piemontesi che qui fanno parte della produzione quotidiana. Tra le specialità c’è l’«Antica Ricetta», una mattonella di insalata russa guarnita con tonno, gelatina e maionese. Il centenario è stato raccolto anche in un libro dal titolo Tommasina, Francesca, Alessandra, dedicato a donne di tre generazioni. Il lavoro di ogni giorno, invece, si vede nella preparazione dei piatti e nella cura con cui vengono proposti.

Via Magenta 10 10128 Torino Italia

Latteria Bera: dai formaggi alla panna da passeggio

In via San Tommaso, l’attività della Latteria Bera risale al 1918; la famiglia Bera la rilevò nel 1958. Oggi la guida Chiara Franzoso, nipote di Romola, insieme alla storica commessa Evelin. Latte, burro, uova, formaggi e salumi restano al centro dell’offerta, accanto alla ricerca di piccoli produttori e alle degustazioni da asporto.

Anni e anni di sapori: ecco quattro botteghe storiche che resistono a Torino
L'ingresso di Latteria Bera

Nelle ultime settimane la latteria è tornata sotto i riflettori per la panna da passeggio, diventata molto visibile sui social. La novità ha attirato nuovi clienti, italiani e stranieri, ma non ha cambiato la specializzazione del negozio. La panna richiama l’attenzione; poi, al banco, entrano in gioco la conoscenza dei prodotti e il consiglio di chi li vende.

Via S. Tommaso 13 10122 Torino Italia

Macelleria Testa: quattro generazioni dedicate alla carne piemontese

La storia della famiglia Testa a Porta Palazzo risale al 1916. Oggi la macelleria è in via Frejus e conta quattro generazioni. Al centro ci sono la carne piemontese, i rapporti con gli allevatori e la capacità di valorizzare i diversi tagli.

Anni e anni di sapori: ecco quattro botteghe storiche che resistono a Torino
Gli interni della Macelleria Testa

Per il cliente, la competenza si traduce nella scelta dell’animale, nella frollatura e nelle indicazioni su come cucinare anche i tagli meno abituali.

Via Fréjus, 101 10139 Torino Italia

Pastificio Bolognese: la pasta fresca per negozi e ristoranti

Il Pastificio Bolognese Muzzarelli nasce nel 1949, quando Alda e Giuseppe Muzzarelli lasciano il Modenese e arrivano a Torino con il figlio Achille. Portano in città la pasta fresca emiliana: tagliatelle, ravioli, gnocchi. Nel tempo il repertorio si è ampliato, includendo anche i classici piemontesi.

Anni e anni di sapori: ecco quattro botteghe storiche che resistono a Torino
Il bancone di Pastificio Bolognese

Il pastificio lavora con la ristorazione fin dal 1949. Con il passare degli anni ha aggiornato le attrezzature e organizzato la produzione per rispondere alle richieste delle cucine professionali, in Italia e all’estero, mantenendo anche il punto vendita. È l’esempio più diretto del legame con l’Horeca: la pasta deve conservare le sue caratteristiche dalla preparazione alla cottura e arrivare al ristorante con regolarità.

Via San Secondo 69 - 10128 Torino 10128 Torino (TO) Italia