Tra i Sassi di Matera, in un dedalo di vicoli, ambienti ipogei e antiche abitazioni scavate nella calcarenite, si cela Vetera, uno degli esempi più affascinanti di recupero architettonico di questa parte di città. Quello che un tempo era un insieme di case, stalle e spazi destinati alla vita quotidiana, vissuti da numerose famiglie di contadini e allevatori, è oggi un raffinato hotel di lusso, premiato con le Due Chiavi Michelin, dove la storia dialoga con un'idea contemporanea di ospitalità.

Vetera Matera, in pieno centro alla città dei Sassi

Vetera, a Matera un hotel tra i Sassi

Un luogo che ha saputo trasformare gli ambienti senza cancellarne la memoria, restituendo nuova vita a spazi per decenni abbandonati. E proprio in quella che un tempo era una casa-stalla, con tanto di antico focolare, oggi trova posto Artema, il ristorante fine dining guidato dallo chef napoletano Eduardo Estatico, che tra suggestioni lucane, innegabili influenze partenopee e contaminazioni artistiche costruisce la propria identità gastronomica.

Chef Eduardo Estatico

Due i menu degustazione proposti: uno vegetale ispirato a José Ortega, artista spagnolo che negli anni 70 per un paio d’anni soggiornò a Matera, e uno più tradizionale che comprende mare e carne.

Artema: il fine dining tra arte, Napoli e Lucania

Artema, ristorante la cui sala è interamente scavata nella calcarenite, è il laboratorio creativo dello chef Eduardo Estatico. Originario di Napoli, Eduardo porta con sé i ricordi, le influenze, gli omaggi al patrimonio gastronomico partenopeo, inserito con sfumature più o meno marcate in un menu che parla sì di Lucania, ma a cui piace anche spaziare. Il lavoro di ristorazione gourmet, iniziato poco più di un anno fa, per ora comprende i due differenti menu già citati.

La sala di Artema

Diversi tra di loro, per concetto, visione e ispirazione, ma capaci di divertire il commensale soprattutto grazie a richiami espliciti al folklore napoletano. Il menu tradizionale, quello che comprende anche prodotti di carne e di mare, è quello che ci ha convinto maggiormente. Sicuramente meno concettuale, più concreto, verace, in grado di accompagnare l’ospite dalla costa pugliese attraverso i quartieri di Napoli, attraversando la Basilicata con carni, formaggi e vegetali lucani.

Tartare Podolica

L'influenza campana è ricorrente, e magari con il tempo sfumerà sempre di più verso un menu che abbracci totalmente la tradizione locale (la struttura in cui siamo, dopotutto, trasuda materaneità da ogni angolo quindi è fisiologica una preponderante continuità nel piatto di ciò che si vede, e vive, fuori), ma per ora si viaggia sul sottile filo dell’equilibrio in una cucina contaminata, a cui piace giocare e divertire, anche con lampanti riferimenti alla cultura popolare partenopea.

Aperitivo ad Artema

Il ristorante, dopotutto, è ancora giovane e serve sicuramente tempo e pazienza per settarsi a pieno e omaggiare con maggior forza il territorio che ora si è chiamati a rappresentare, anche attraverso la cucina.

Due menu tra i sapori tradizionali e l’arte di Ortega

Lo spaghetto ai cannolicchi dell’Adriatico, peperoncini verdi, plancton marino e caviale di lime è il piatto che maggiormente convince. Completo, bilanciato, profumato e aromatico, dall’abbondante condimento che richiama la scarpetta. Ghiotto anche l’altro primo: una candela spezzata con un saporito sugo a base di peperone al fieno cotto al forno, Pezzente della montagna materana (una tipologia di salsiccia), Pallone di Gravina (formaggio locale) e finocchietto.

Lo spaghetto ai cannolicchi dell’Adriatico

I Colori di Ortega è invece l’altro menu, quello vegetale, ispirato dalle opere artistiche di José Ortega, autore spagnolo e antifranchista che durante il periodo della dittatura spagnola trovò in Matera una casa, un rifugio e un laboratorio in cui lavorare. Dai colori delle opere custodite a Casa Ortega, piccolo polo museale poco distante dal Vetera, Eduardo ha tratto intuizioni, stimoli e colori per un percorso alla cieca vegetariano. Espresso per concetti prima, e durante, la cena, con gli ingredienti svelati solo al termine della degustazione.

I Colori di Ortega

Un percorso che sicuramente richiede più “attenzioni”, per concentrarsi sui piatti, riconoscere sapori e ingredienti, e a cui Eduardo è particolarmente legato (chi opta per questo menu, tra l’altro, riceve in omaggio anche un biglietto per visitare Casa Ortega). Carpaccio di melanzana con ravioli ripieni di pomodoro, caciocavallo e basilico, poi un peperone ‘mbuttunato al barbecue, ripieno di pane raffermo, capperi di Matera e foglie di cappero: le due portate, a nostro avviso, migliori dell’intero menu.

Il dessert Non ti pago di Artema, ispirato alla tombola