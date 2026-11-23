Cambiare vita, lasciare alle spalle le precedenti esperienze lavorative e scommettere su un progetto completamente nuovo, in un settore fino a quel momento poco conosciuto. È la scelta compiuta da Alessandra e Michele, giovani marito e moglie che nella primavera del 2026 hanno aperto TerrAlfina, una locanda contemporanea nel cuore di Torre Alfina (Vt), piccolo borgo dell'Alta Tuscia, al confine tra Lazio, Umbria e Toscana. Un progetto giovane che punta sulle produzioni locali, sulla convivialità e su un'accoglienza familiare. Un progetto che assume ancor più valore simbolico, considerando che i proprietari, provenienti da tutt'altri settori, si siano gettati nel mondo della ristorazione, di fatto, solo la scorsa primavera. Una scommessa ancora in ballo nella quale entrambi stanno dando, davvero, anima e cuore.

TerrAlfina, una nuova vita nel cuore del borgo

Siamo a pochi passi dall'imponente castello che domina il paese, inserito nel circuito dei Borghi più belli d'Italia, in un territorio caratterizzato da boschi, allevamenti e piccole realtà agricole. Qui, all'interno di un edificio storico che in passato aveva già ospitato un ristorante, la coppia ha deciso di riportare in vita ambienti rimasti inutilizzati per anni, trasformandoli in un luogo dall'atmosfera calda e raccolta, vibes medievali, pensato per una cucina informale e conviviale. Dietro questo progetto ci sono due storie professionali piuttosto distanti dal mondo della ristorazione. Alessandra, romana di origine e ormai torrese d'adozione, ha una formazione da graphic designer. Dopo anni trascorsi nella Capitale, ha scelto di cambiare prospettiva e costruire qualcosa di proprio, lontano dai ritmi della città. Michele, originario proprio di Torre Alfina, proviene invece dal settore dell'edilizia.

Vista dall'alto sul borgo di Torre Alfina (Vt)

Oggi i ruoli sono piuttosto definiti: lei si occupa prevalentemente dell'accoglienza e della sala, lui si divide tra cucina (assieme al padre di lei) e brace. Una nuova quotidianità costruita attorno a una passione condivisa e alla volontà di valorizzare il territorio in cui hanno deciso di investire. Il nome stesso, TerrAlfina, racchiude questa intenzione. La terra come punto di partenza, non soltanto per la provenienza delle materie prime, ma anche per il legame con produttori, allevatori e artigiani che contribuiscono a mantenere viva l'identità gastronomica di questa porzione di Tuscia.

Cosa si mangia da TerrAlfina: salumi locali, pinse e soprattutto brace

La proposta gastronomica si muove lungo diverse direttrici, accomunate dalla ricerca di una cucina accessibile, senza particolari formalismi. Si comincia dai taglieri di salumi e prodotti locali, espressione di un territorio in cui allevamento e norcineria vantano una tradizione consolidata. Tra le realtà selezionate compare anche SoloBrado, azienda agricola con allevamenti tra Grotte di Castro e Castel Giorgio, comuni poco distanti da qui, specializzata nell'allevamento semibrado di suini Mangalica, razza conosciuta per la particolare qualità delle sue carni e per la presenza di un'importante componente grassa, valorizzata attraverso lavorazioni e stagionature artigianali.

Un tagliere di salumi di TerrAlfina Una delle focacce di TerrAlfina Carne alla brace di TerrAlfina ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Un tagliere di salumi di TerrAlfina Una delle focacce di TerrAlfina Carne alla brace di TerrAlfina

Accanto ai taglieri trovano spazio pinse e hamburger, soluzioni che permettono una fruizione più veloce e informale del locale. TerrAlfina però recentemente ha deciso di puntare molto sull'utilizzo della brace, tutta la settimana, per costruire qualcosa di forte e identitario che abbia nel fuoco il suo elemento simbolo e nelle carni della zona il suo punto di forza. Un'indicazione interessante sulla direzione che il progetto ha deciso di intraprendere. A completare l'offerta c'è una selezione di birre artigianali provenienti esclusivamente da Lazio, Umbria e Toscana, ulteriore tentativo di valorizzare le produzioni di questa terra di confine.

Un'identità ancora da definire, ma l'accoglienza è già un punto di forza

TerrAlfina è un progetto giovane e, come tale, presenta ancora alcuni aspetti da mettere a fuoco. Un locale inevitabilmente in una fase di start-up che, con il tempo, capirà cosa vorrà diventare da grande. La proposta gastronomica, almeno nella sua impostazione iniziale, appare piuttosto eterogenea: taglieri, pinse, hamburger e carni alla brace convivono in un'offerta che potrebbe beneficiare di una maggiore selezione, per costruire un'identità più precisa e immediatamente riconoscibile. La brace, come detto, sembra rappresentare la strada più interessante da percorrere. Un elemento distintivo, coerente con il territorio e con la disponibilità di materie prime locali, sul quale concentrare progressivamente ricerca e competenze. La scelta di dedicargli un format specifico lascia intravedere un primo tentativo di dare maggiore centralità a questo aspetto.

La sala di TerrAlfina

Del resto, Alessandra e Michele si sono affacciati da pochi mesi su un mestiere che richiede esperienza, capacità organizzativa e una costante disponibilità a mettersi in discussione. Il desiderio di crescere non manca, così come la consapevolezza di dover ancora imparare. Osservare realtà più strutturate, confrontarsi con chi lavora nel settore da anni, ascoltare consigli e correggere il tiro sono passaggi fondamentali per trasformare una buona intuizione in un progetto solido. C'è però un aspetto sul quale TerrAlfina sembra aver trovato fin da subito una propria dimensione: l'ospitalità. L'attenzione di Alessandra nei confronti degli ospiti, il sorriso spontaneo, la disponibilità nel raccontare il locale e nel mettere a proprio agio chi entra rappresentano forse il patrimonio più prezioso di questa giovane attività.

TerrAlfina, l'accoglienza come punto di partenza per crescere