Check-in, Gioca e... Parti!”, ecco i premiati della 12ª (e ultima) sessione

È Marialaura Crovato ad aggiudicarsi il primo premio della 12ª sessione di “Check-in, Gioca e... Parti!”, il gioco ideato da Italia a Tavola e realizzato con la collaborazione di Fipe-Federazione italiana pubblici esercizi. Marialaura ha totalizzato 21 punti, così come il 2°, 3° e 4° classificato, ma ha impiegato il minor tempo per rispondere ai quiz (61 secondi).

I primi 3 premi della 12ª sessione

Con questa 12ª sessione il gioco per il momento si prende una pausa: come avevamo preannunciato con l’avvio della 1ª sessione, il 19 luglio scorso, la durata prevista sarebbe stata di 6 mesi. Ogni sessione ha avuto una durata di 2 settimane, con l’eccezione delle ultime due sessioni, che si sono protratte rispettivamente per 4 e 3 settimane. Con 5 vincitori in ogni sessione del gioco, abbiamo attribuito complessivamente ben 60 premi, da weekend da sogno nei più lussuosi hotel d’Italia a cene nei migliori ristoranti gourmet, ma anche prodotti enogastronomici d’eccellenza.

I vincitori della 12ª sessione

Scopriamo ora nel dettaglio che cosa hanno vinto i primi cinque classificati di questa ultima sessione di gioco. Marialaura Crovato, prima classificata con 21 punti e un tempo di risposta complessivo di 61.96 secondi, trascorrerà una notte con trattamento di mezza pensione per 2 persone al Post Hotel (4 stelle) di San Candido (Bz).

Sergio Garbin, secondo classificato con 21 punti e un tempo di risposta di 85.716 secondi, si è aggiudicato un soggiorno rilassante di 1 notte per due persone inclusa la colazione al Naturhotel Leitlhof (4 stelle) di San Candido (Bz).

Terzo classificato è Giovanni Vaccaro: anche lui ha totalizzato 21 punti ma con un tempo complessivo di risposta di 94.668 secondi. Il premio che lo aspetta è un menu degustazione con abbinamento vini per due persone al Ristorante La Trota (2 stelle Michelin) di Rivodutri (Ri).

Laura Radice, quarta classificata con 21 punti e un tempo di risposta di 100.516 secondi, riceverà una punta da 2 kg di Parmigiano Reggiano stagionato 40 mesi e potrà godere di una cena per due persone con menu degustazione, bevande escluse, al Ristorante Bye Bye Blues di Palermo.

Infine, Alessandra Bedendo è quinta in classifica con 20 punti e un tempo di risposta di 102.976 secondi. Riceverà una selezione speciale di 6 vini dell’Enoteca Cantina dei Dogi e potrà consumare due pizze margherite in uno dei ristoranti della catena Rossopomodoro situati in tutta Italia.

La classifica completa della 12ª sessione

GIOCATORE PUNTI TEMPO DI RISPOSTA Marialaura Crovato 21 61.96 Sergio Garbin 21 85.716 Giovanni Vaccaro 21 94.668 Laura Radice 21 100.516 Alessandra Bedendo 20 102.976 Andrea Mazzini 19.5 74.84 Stefania Garbin 19.5 90.596 Francesca Bedendo 18.5 81.54 Silvia Vaccaro 18.5 82.312 Thomas Lattanzi 18 64.5 Marcella Camisano 18 80.724 Stefania Crovato 18 89.44 Leo Nannelli 17.5 66.988 Davide Vecchi 17.5 81.584 Patrizia Vaccaro 17.5 81.904

