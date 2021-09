“Check-in... gioca e parti!”, 5 nuovi vincitori. E si riparte con premi imperdibili

Antonio Frascella è il primo classificato della quarta sessione del gioco più coinvolgente del momento: a lui il primo premio, che consiste in 3 notti per due persone a Casa Vissani a Baschi, in provincia di Terni. Un “weekend lungo” tra aperitivi, cene e attività varie: WelcomeRock con bollicine e stuzzichino Podio; giovedì cena per 2 persone ConTatto Sociale Dinner, servita in sala Rock; pernottamento 3 notti in camera Deluxe Superior vista lago con prima colazione in camera; pacchetti Cultura per il venerdì, il sabato e la domenica; sabato ore 20 aperitivo a Casa Vissani nella Terrazza vista lago o in Sala Jazz e cena 3Levels 2° Livello (5 pietanze salate più un dolce a scelta, vini inclusi, 4 tipologie al calice).

Il 4° turno di “Check-in... gioca e parti!”, il gioco a premi organizzato da Italia a Tavola con la collaborazione di Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi), si è concluso ieri 12 settembre dopo 2 settimane nelle quali i partecipanti hanno cercato di rispondere correttamente e nel minor tempo possibile ai quiz a tema, definendo alla fine la classifica dei vincitori.

Gli altri premi vinti, dal 2° al 5° classificato

Medaglia d’argento per Giada Baldini, che potrà scegliere tra una notte al Naturhotel Leitlhof di San Candido (Bz) oppure soggiorno di 2 notti per 2 persone in camera matrimoniale, in mezza pensione & spa al Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio (Pg).

Al terzo posto Laura Radice, che avrà a disposizione 3 opzioni: cena per 2 persone con Menu “La storia è Viva” al ViVa-Viviana Varese di Milano; una cena per due al ristorante Clandestino Sushi Bar di Ancona; wine tour delle vigne e della cantina e cena gourmet a Il Falconiere di Cortona (Ar).

Quarta classificata Laura Gioda che, oltre ad una fetta di Parmigiano Reggiano da 2 kg, potrà scegliere tra: un menu degustazione al ristorante La Torre del Castello di Spilimbergo (Pn); un coupon per due persone al ristorante Piazza Repubblica di Milano; una cena degustazione per due al ristorante RossoDivino Valmontone (Roma); una cena per 2 persone a I Giardini dei Rodo di Pantelleria; un menu per due al Me Restaurant di Pizzo (Vv).

Infine, il quinto premio andrà a Giovanni Vaccaro: pizza Margherita di Rossopomodoro in aggiunta a una scatola InChef contenente un mix degustazione di vasetti gourmet dolci e salati.

Classifica dei primi 15

NOME PUNTEGGIO TEMPO DI RISPOSTA (secondi) Antonio Frascella 21 98,432 Giada Baldini 20 52,828 Laura Radice 20 83,464 Laura Gioda 20 89,896 Giovanni Vaccaro 20 107,26 Pamela Giusto 19 101,392 Luisa Rossi 18 107,544 Sergio Aretusi 17 91,62 Lucia Amadio 17 105,364 Francesca Bedendo 17 105,536 Paolo Vaccaro 16 65,368 Maria Laura Crovato 16 83,944 Andrea Nannelli 16 86,936 Alessandro Manna 16 92,012 Sara Macinate 16 95,448

È già iniziata la 5ª sessione del gioco, con fantastici premi in palio!

Si è aperto il sipario della quinta tornata di “Check-in... gioca e parti!”. Si riparte da zero con nuovi quiz e la possibilità di vincere uno dei meravigliosi premi in palio. Il periodo è come sempre di due settimane, dal 13 al 26 settembre, dopodiché la sessione si chiuderà decretando la classifica finale e i 5 vincitori dei premi, che di seguito illustriamo.

Chi si dimostrerà più rapido e preciso nel rispondere, si aggiudicherà un soggiorno infrasettimanale dalla domenica al venerdì (incluso) per due persone al Borgobrufa Spa Resort (5*) a Torgiano (Pg) con pernottamento in camera Panorama, prima colazione a buffet, cena di tre portate a scelta dal menu del ristorante (bevande escluse), utilizzo giornaliero di tutti i servizi del “Mondo delle Acque” e del “Mondo delle Saune”, utilizzo del campo da tennis (su prenotazione), utilizzo del servizio SKY in camera, connessione internet illimitata, utilizzo gratuito kit accappatoio, telo spugna, shopper e ciabattine.

Il 2° classificato potrà scegliere uno dei seguenti premi: soggiorno di 2 notti per 2 persone con trattamento Royal inclusive & utilizzo dell'area Wellness & Spa all’Alpin Royal (4*s) in Valle Aurina (Bz); cena 3 portate per 2 persone al Ristorante L’Olivo** presso il Capri Palace Jumeirah (5*) a Capri (Na).

Per il 3° classificato la scelta sarà tra: menu degustazione con abbinamento vini per due persone al Ristorante Antica Corte Pallavicina Relais* a Polesine Zibello (Pr); menu degustazione con abbinamento vini per due persone al Ristorante President* a Pompei (Na); una notte con trattamento di mezza pensione per 2 persone al Post Hotel (4*) a San Candido (Bz).

Il 4° classificato vincerà una fetta da 2 kg di Parmigiano Reggiano di montagna stagionato 40 mesi e potrà inoltre scegliere uno tra i seguenti premi: cena per due persone al Ristorante Ai Normanni di Palermo; cena per due persone al Ristorante Cittamani a Brera (Mi); cena per due persone con menu degustazione al Ristorante Corno Bianco ad Alagna Valsesia (Vc); esperienza gastronomica al Ristorante La Rotonda a Porto Recanati (Mc); menu degustazione per due persone al Ristorante Settecento a Palazzolo Acreide (Sr).

Infine il 5° classificato si aggiudicherà un prosciutto crudo intero con osso di Marco D’Oggiono Prosciutti e due pizze margherite da consumare in uno dei ristoranti della catena Rossopomodoro situati in tutta Italia.

Vincitori della 1ª sessione

Silvano Gioacchini Andrea Formica Sara Macinate Fauzia Landini Greta Mantellini

Vincitori della 2ª sessione

Laura Radice Ilaria Bruzzesi Graziella Meneghetti Renata Rizzi Michele Frascella

Vincitori della 3ª sessione

Marco Ronzano Eleonora Ferrante Luisa Rossi Maria Laura Crovato Marta Grassi

Vincitori della 4ª sessione