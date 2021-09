“Check in... gioca e parti!”: ecco i premiati della 5ª sessione. Si riparte con la 6ª

La 5ª sessione del gioco di Italia a Tavola (in collaborazione con Fipe) "Check-in... gioca e parti" si consegna di diritto agli annali per i risultati che ha fatto registrare: i primi sei classificati hanno totalizzato 21 punti su 21 a disposizione come da regolamento. Prima di questa turnazione solo due vincitori erano riusciti a fare l'en-plein , ma lo si notava ad occhio che il livello dei concorrenti si stava alzando notevolmente e ora ecco la conferma.

Il dito più veloce è di Aldo Ronzano

A vincere, grazie ad un tempo totale di risposta inferiore, è stato Aldo Ronzano con il tempo di 65.776 secondi. Per lui ora la possibilità di trascorrere (in due persone) sei giorni al Borgobrufa Resort di Torgiano (Pg) potendo sfruttare: pernottamento in camera Panorama, prima colazione a buffet, cena di tre portate a scelta dal menu del ristorante, utilizzo giornaliero di tutti i servizi del “Mondo delle Acque” e del “Mondo delle Saune", utilizzo del campo da tennis (su prenotazione), utilizzo del servizio Sky in camera, connessione internet illimitata, utilizzo gratuito kit accappatoio, telo spugna, shopper e ciabattine.

Laura Radice medaglia d'argento

Laura Radice si è piazzata invece al secondo posto con il tempo di 76.612 secondi. Due possibilità, come da tradizione, per usufruire del premio: due notti per due persone all'Alpin Royal, in Valle Aurina (Bz) oppure una cena per due persone al ristorante L'Olivo - Capri Palace Jumeirah.

Terzo, Sergio Garbin

96.152 è il tempo che ha impiegato Sergio Garbin e che gli ha consentito di piazzarsi al terzo posto. Ben tre le scelte di premio: una notte per due persone al Post Hotel di San Candido (Bz); un menu all'Antica Corte Pallavicina di Polesine Zibello (Pr); un menu al ristorante President di Pompei.

Quarto posto per Elisabetta Bancolini

Elisabetta Bancolini si è piazzata invece al quarto posto grazie al tempo di 97.696. Cosa la aspetta? Una fetta di Parmigiano Reggiano da 2kg di diritto. E poi, a scelta: una cena al ristorante Corno Bianco di Alagna Valsesia (Vc); una cena al ristorante Cittamani di Milano; un buono per un'esperienza gastronomica al ristorante La Rotonda di Porto Recanati (Mc); un menu degustazione al ristorante Settecento di Palazzolo Acredide (Sr); una cena al ristorante ai Normanni di Palermo.

Pizza e prosciutto per Elena Poli

Infine, il quinto classificato: Elena Poli. Per lei due pizze Margherita da consumare in uno dei ristoranti firmati Rossopomodoro e un prosciutto crudo intero Marco d'Oggiono.

CONCORRENTE PUNTI TEMPO Aldo Ronzano 21 65.776 Laura radice 21 76.612 Sergio Garbin 21 96.152 Elisabetta Bancolini 21 97.696 Elena Poli 21 100.18 Bruno Gioda 21 104.744 Francesca Bedendo 20 73.74 Raffaele Di Sarno 20 96.584 sabrina di sarno 20 115.128 Sergio Gatti 19.5 69.648 Leonardo Crovato 19.5 89.284 Mary Ponti 18.5 88.796 Stefania Viscontini 18 92.736 Daniela Vaccaro 17.5 73.108 Maila Garbin 17.5 80.372

Via alla 6ª sessione

Per chi non è ancora riuscito ad aggiudicarsi un premio fino a qui o per qualche "ingordo" che non si è accontentato di quello già ottenuto ecco già un'altra possibilità. La 6ª edizione scatta da subito e per due settimane resterà online con tanti altri premi a disposizione. Eccoli.

Il primo classificato è atteso nella storia e preziosa Trieste, in particolare in due luoghi simbolo dell'accoglienza che sorgono in piazza Unità d'Italia, una delle più belle del Belpaese: Harry's Piccolo (due stelle Michelin) per la parte gastronomica e all'Hotel Vis a Visper l'ospitalità. Il primo classificato potrà godere di una cena per due persone presso l'Harry’s Piccolo (menu degustazione di tre portate bevande escluse) e di un pernottamento in camera doppia presso l'Hotel Vis à Vis (pernottamento per due persone, Iva Inclusa, tassa di soggiorno esclusa).

Una delle sale dell'Harry's Piccolo

Può andare verso i monti invece il secondo classificato se sceglierà l'Agriturismo La Fiorida di Mantello (So) con una cena per due al ristorante Quattro Stagioni e una notte in una camera living, con colazione e accesso alla piscina. In alternativa, ancora montagna, con le porte del Bonfanti Design Hotel di Chienes (Bz) che si spalancheranno per due notti, per due persone.

Tre possibilità, tutte gastronomiche, per il terzo classificato. A disposizione: un menu degustazione per due al ristorante Voce di Aimo e Nadia di Milano; un wine tour delle vigne e della cantina, più una cena gourmet per due persone con menu degustazione e abbinamento di vini a Il Falconiere di Cortona (stella Michelin); una cena per due al Don Alfonso 1890 San Barbato di Lavello (Pz).

Anche in questa tornata il quarto classificato si aggiudicherà, di diritto, una fetta di Parmigiano Reggiano da 2 kg che si aggiungerà ad una delle seguenti proposte: un menu degustazione per due al ristorante Bella Vista di Velso (Co); una cena al ristorante georgiano Dedaspuri di Pavia; una cena all'Osteria Barberini di Roma; una cena per due al ristorante Marina Grande di Amalfi (Sa); una cena al ristorante pizzeria Lu Carratino di Trivento (Cb).

Per chiudere, il quinto classificato: pizza Rossopomodoro con assortimento di birra Otus sembra essere un ottimo abbinamento per una serata in compagnia. Due cartoni da 12 bottiglie (33 cl) quello che propone il pacco regalo del birrificio bergamasco.

Di seguito riportiamo i vincitori di tutte le sessioni che si sono svolte sino ad oggi.

Vincitori della 1ª sessione

Silvano Gioacchini Andrea Formica Sara Macinate Fauzia Landini Greta Mantellini

Vincitori della 2ª sessione

Laura Radice Ilaria Bruzzesi Graziella Meneghetti Renata Rizzi Michele Frascella

Vincitori della 3ª sessione

Marco Ronzano Eleonora Ferrante Luisa Rossi Maria Laura Crovato Marta Grassi

Vincitori della 4ª sessione