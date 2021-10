“Check-in… gioca e parti!”, fa record la vincitrice della 6ª sessione. Via con la 7ª

Con 21 punti totalizzati in 58.168 secondi, Valentina De Battisti è la vincitrice del primo premio della 6ª sessione di “Check-in… gioca e parti!” (CLICCA QUI PER GIOCARE) ideato da Italia a Tavola con la collaborazione di Fipe. Quello di Valentina è il miglior risultato ottenuto fino a qui: se infatti il massimo punteggio è ormai d’obbligo per vincere, il tempo impiegato per ottenerlo è il più rapido di sempre.

Grazie a questo successo si è aggiudicata una cena per due persone all’Harry’s Piccolo di Trieste (menu degustazione di tre portate bevande escluse) e un pernottamento in camera doppia all’Hotel Vis à Vis, sempre a Trieste.

I primi premi della 6ª sessione

Piazza d'onore per un nome noto...

La seconda classificata è Laura Radice, non nuova al gioco: fu lei, infatti a vincere la seconda sessione e a piazzarsi seconda nella scorsa. Deve “accontentarsi” ancora della seconda posizione anche stavolta, ottenuta grazie a 21 punti realizzati in poco più di 99 secondi. Per la possibilità di scegliere: o due menu degustazione con pernottamento all’agriturismo La Fiorida - Ristorante Quattro Stagioni (Mantello, So) oppure due notti al Bonfanti Design Hotel di Chienes (Bz).

Tre opportunità per la terza classificata

Alessandra Bedendo è la terza classificata: 20 punti in poco meno di 96 secondi. A disposizione: un menu degustazione per due al ristorante Voce di Aimo e Nadia di Milano; un wine tour delle vigne e della cantina, più una cena gourmet per due persone con menu degustazione e abbinamento di vini a Il Falconiere di Cortona (stella Michelin); una cena per due al Don Alfonso 1890 San Barbato di Lavello (Pz).

C'è anche un ristorante georgiano per la 4ª piazzata

Appena giù dal podio Eleonora Ferrante che ha totalizzato 20 punti in poco più di 107 secondi. Si aggiudicherà, di diritto, una fetta di Parmigiano Reggiano da 2 kg che si aggiungerà ad una delle seguenti proposte: un menu degustazione per due al ristorante Bella Vista di Velso (Co); una cena al ristorante georgiano Dedaspuri di Pavia; una cena all'Osteria Barberini di Roma; una cena per due al ristorante Marina Grande di Amalfi (Sa); una cena al ristorante pizzeria Lu Carratino di Trivento (Cb).

Pizza e birra al quinto

In quinta posizione, l’ultima per ottenere un premio, Marco Ronzano che ha totalizzato 19.5 punti in 63.5 secondi. Pizza Rossopomodoro con assortimento di birra Otus sembra essere un ottimo abbinamento per una serata in compagnia. Due cartoni da 12 bottiglie (33 cl) quello che propone il pacco regalo del birrificio bergamasco.

Si riparte con la 7ª sessione

Come da tradizione ormai, neanche il tempo di finire la 6ª sessione che è già tempo della 7ª. Per giocare c’è tempo fino a domenica 24 ottobre. Vincono un premio i primi 5 classificati CLICCA QUI PER GIOCARE.

In Valle Aurina chi vince

In questa tornata chi realizzerà la migliore prestazione in assoluto vincerà due pernottamenti per due persone in camera doppia all’Alpenpalace Luxury Hideaway in Valle Aurina (Bz) con tanto di trattamenti alla Spa e mezza pensione inclusa.

Due bistellati per il secondo

La possibilità di scegliere tra due ristoranti invece si apre davanti agli occhi del secondo classificato: una cena per due persone a La Madonnina del Pescatore, due stelle Michelin di Senigallia (An) o un menu degustazione al ristorante due stelle Michelin La Trota, di Rivodutri (Ri).

Tre scelte per la medaglia di bronzo

Per chi salirà sul terzo gradino del podio invece ben tre disponibilità. Un menu con vini abbinati per due al ristorante Vecchia Malcesine di Malcesine (Vr); una cena per due persone con menu degustazione, quattro portate (bevande escluse) al ristorante Il Gazebo dell’Hotel Cristallo di Cortina d’Ampezzo (Bl); un percorso degustazione alla Locanda Capolago di Colico (Lc).

Ampia scelta per chi arriva quarto

Gioie da leccarsi i baffi anche per il quarto classificato che iniziano con una punta da 2 kg di Parmigiano Reggiano stagionato 40 mesi che si aggiungerà a: buono cena per due persone all’Oyster&Samba- Ostricheria; due menu degustazione da Renato Bosco Pizzeria di San Martino Buon Albergo (Vr); una cena degustazione al Ristorante Stefani dal 1888 di San Lorenzo a Vaccoli (Lu); un menu degustazione di 7 portate all’Antica Filanda di Capri Leone (Me); cena per due persone al Bye Bye Blues di Palermo.

Premi anche per chi arriva quinto

Infine, al quinto classificato spetterà: o due pizze Margherite da consumare in uno dei locali RossoPomodoro di tutta Italia, o una scatola InChef contenente un mix degustazione di vasetti gourmet dolci e salati con:

1 confettura extra di ciliegie

1 coriandoli dell’orto ( verdura agrodolce sottolio)

1 cipolline borrettane all’aceto balsamico

1 filetti di melanzane piccanti

1 cavolfiore tricolore sottolio.

