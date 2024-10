Un espresso perfetto sempre e ovunque con il sistema Expresss di Essse Caffè

Essse Caffè ha recentemente lanciato la sua linea Expresss, progettata per garantire un caffè di qualità anche per le attività commerciali non specializzate nella caffetteria. Questo sistema rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo della ristorazione e dell’hospitality, rendendo l’eccellenza accessibile a tutti, ovunque e in qualsiasi momento.

La nuova linea Expresss è la soluzione ideale per ristoranti, B&B, bistrot, enoteche, pub e chioschi estivi che desiderano offrire un espresso impeccabile senza compromessi. Spesso, in queste attività, la qualità del caffè può risultare deludente: i chicchi, lasciati per troppo tempo in campana, subiscono l’azione di luce e aria, alterando le loro caratteristiche organolettiche e compromettendo il risultato finale. Con Expresss, Essse Caffè elimina questi problemi. Le macchine sono progettate per erogare un espresso di qualità fin dalla prima tazzina, riducendo al minimo gli sprechi e la manutenzione necessaria. Questo sistema è intuitivo e non richiede lunghe ore di formazione per il personale, rendendolo ideale anche per chi serve solo poche tazzine al giorno.

La macchina a capsule Expresss offre prestazioni elevate, garantendo un caffè sempre eccellente senza la necessità di costose attrezzature e lunghe preparazioni. Questo permette ai gestori di ridurre i costi di gestione, migliorare la qualità del servizio e aumentare la soddisfazione del cliente. Inoltre, il sistema è progettato per ottimizzare il consumo energetico, contribuendo così a un approccio più sostenibile. Con la linea Expresss, i clienti possono scegliere tra una vasta gamma di miscele di alta qualità, comprese le migliori combinazioni di Essse Caffè. Non mancano anche bevande solubili come orzo e ginseng, tutto in formato capsule. E per gli amanti del cappuccino, la qualità rimane altissima!

Fondata nel 1979 da Francesco Segafredo insieme alle sorelle Chiara e Cristina, Essse Caffè è oggi un marchio sinonimo di autenticità ed eccellenza. L'azienda ha costruito la sua reputazione su tre valori fondamentali: Scienza, Sapienza e Specializzazione. Grazie a collaborazioni con università e a un’accurata selezione delle materie prime, Essse Caffè è riuscita a garantire un prodotto di qualità massima ogni giorno dell’anno. Oggi, la quarta generazione della famiglia Segafredo, composta da Agata Segafredo, Pietro Buscaroli, Riccardo e Ruggero Auteri, continua a portare avanti la missione dell'azienda, mantenendo uno sguardo sempre rivolto al futuro.

