Una dieta varia e bilanciata e la cura del proprio benessere psico-fisico sono fondamentali per uno stile di vita sano ed equilibrato. Da queste premesse nasce una nuova collaborazione avviata da Gruppo Felsineo Open Food Factory, il progetto sviluppato dal gruppo alimentare bolognese a fine 2023, che si configura come un vero e proprio hub per la divulgazione di tematiche legate alla corretta nutrizione. Dopo Iader Fabbri, noto nutrizionista e divulgatore scientifico, Gruppo Felsineo ha infatti annunciato di aver siglato un accordo con Giacomo Naldi, professionista nell’ambito della fisioterapia e dell’osteopatia, che diventa consulente tecnico e ambassador per la promozione di un una cultura improntata alla salute e al benessere.

Giacomo Naldi, nuovo consulente tecnico e ambassador di Gruppo Felsineo

Bolognese, 33enne, laureato in Osteopatia e fondatore del Centro FiOs, Naldi ha lavorato con alcuni dei migliori atleti italiani degli ultimi anni. È stato a lungo il fisioterapista della Virtus Pallacanestro Bologna, una delle più storiche e blasonate compagini del campionato di basket italiano, e da gennaio 2023 si è unito al team del tennista Jannik Sinner, al vertice della classifica Atp. «Sono orgoglioso di entrare nel team di consulenti del progetto Open Food Factory e portare il mio contributo nel promuovere una cultura del benessere che vede nel movimento e nell’attività sportiva elementi fondamentali - ha dichiarato Giacomo Naldi. Condividerò con la community del progetto di Gruppo Felsineo informazioni sulla prevenzione e cura fisica, basilari per una vita sana e attiva».

© Riproduzione riservata