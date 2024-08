Giungano esplode di gusto: numeri da record per la Festa della Pizza Cilentana

Un successo senza precedenti ha coronato la diciottesima edizione della Festa dell'Antica Pizza Cilentana. Per cinque giorni, il cuore del Cilento ha pulsato al ritmo della tradizione, del buon cibo e della musica, trasformandosi in un vero e proprio palcoscenico del gusto. Oltre 48mila visitatori hanno invaso Giungano, assaporando le specialità locali e partecipando a un evento che ha ormai superato i confini regionali. Più di 30mila pizze sfornate, 10mila fritte, 10 quintali di pasta fresca e un'infinità di prodotti tipici cilentani: numeri che parlano da soli e che sottolineano l'importanza di questa manifestazione nel promuovere il territorio e la sua economia.

Festa dell'Antica Pizza Cilentana 2024: successo record

«Siamo entusiasti dei risultati ottenuti quest'anno - dichiarano gli organizzatori Giuseppe Coppola e Pietro Manganelli. Questa è la diciottesima edizione della festa, un traguardo che segna la maturità dell'evento. Ogni anno ci emozioniamo come fosse il primo, e il record di presenze di quest'anno conferma che Giungano sta diventando sempre più un punto di riferimento attrattivo. La festa non è solo merito nostro, ma di una squadra affiatata che lavora con passione per il successo dell'evento. Un grazie speciale va alla direzione artistica di Michele Pecora, all'amministrazione comunale e a tutte le aziende che ci supportano».

Uno dei momenti più attesi è stata la consegna del Premio Giungano Cilentum 2024, che ha visto riconoscimenti a personalità e aziende che contribuiscono in modo significativo alla valorizzazione del territorio cilentano. Tra i premiati: Luciano Pignataro, Vincenzo Capuano, Luigi Maffini, Aldo Olivieri, Azienda Agrioil e Santomiele. Il filo conduttore che ha legato tutti i premiati è l'impegno di portare il valore cilentano e il Cilento nel mondo.

