Alzi la mano chi lo sapeva: in Lombardia esiste una zona particolarmente vocata per la raccolta del tartufo bianco. Si trova nel Mantovano, nel comune di Borgocarbonara (1.800 abitanti), definito “Capitale lombarda del tartufo bianco”. La notizia è emersa durante la discussione e l'approvazione definitiva della nuova legge per la “Tutela e valorizzazione dei funghi e dei tartufi lombardi, gestione sostenibile della raccolta, protezione degli ecosistemi boschivi e rafforzamento dei controlli sanitari”. Il provvedimento, che modifica una norma del 2008, introduce una disciplina più organica con regole chiare, strumenti innovativi e un sistema di governance efficace per raccoglitori, tartuficoltori e operatori del comparto. Inoltre, stanzia 780mila euro per il triennio 2026-2028 e punta a rafforzare la filiera, garantendo l’equilibrio tra la conservazione degli ecosistemi e lo sviluppo delle attività di raccolta e commercializzazione.

Alcuni tartufi bianchi, che si possono trovare nel comune di Borgocarbonara (Mn)

Funghi e tartufi in Lombardia: gli obiettivi della nuova legge

Nel dettaglio, la legge mira a preservare i funghi, favorendone la diffusione e contrastando gli effetti negativi conseguenti al prelievo e alla distruzione delle specie per l’eccessivo afflusso di persone, a garantire una gestione economica diretta della raccolta con particolare riguardo alle popolazioni residenti in montagna e a tutelare la salute pubblica attraverso servizi di controllo micologico e iniziative di formazione e prevenzione. Tra gli obiettivi anche quello di valorizzare il ruolo dei micologi che operano nelle Ats lombarde, incentivando la formazione e la specializzazione micologica tra il personale sanitario.

«Funghi e tartufi - ha spiegato uno dei promotori della legge, Giacomo Zamperini (FdI) - fanno parte della cultura e della tradizione dei nostri territori, ma rappresentano anche una risorsa ambientale ed economica che merita regole moderne, tutela e una vera strategia di valorizzazione. La nuova norma (i cui lavori sono stati avviati il mese scorso, ndr) mette insieme tutti questi aspetti: salvaguardia dei boschi, sicurezza nella raccolta, formazione, sostegno alle associazioni e sviluppo di una filiera che soprattutto nelle aree montane può generare valore e opportunità. La nostra legge punta sulla qualità, la tracciabilità e la valorizzazione. E vogliamo coinvolgere tutti i settori, dall’agricoltura all’ambiente, al turismo, alla ristorazione. È una legge che dimostra quanto siano preziosi i professionisti che operano nelle Ats. Per questo vogliamo rafforzarne il ruolo, sostenere corsi per il conseguimento dell’attestato di micologo e garantire aggiornamenti periodici, anche attraverso momenti formativi sul campo».

Raccolta di funghi e tartufi: gratuità, tesserini e nuove regole

La norma conferma la gratuità della raccolta dei funghi su tutto il territorio lombardo, disciplinandone modalità e limiti e introducendo regole uniformi per tutelare il patrimonio boschivo e la biodiversità. Alle Comunità montane e agli enti competenti è riconosciuta la possibilità di istituire un canone di pagamento e di destinare le risorse alla manutenzione dei sentieri, alla prevenzione degli incendi, alla vigilanza e agli interventi di miglioramento ambientale. Per quanto riguarda i tartufi, la normativa affida alla Regione e alla Provincia di Sondrio il rilascio di un tesserino di idoneità subordinato al superamento di un esame che certifichi la conoscenza delle specie e delle normative ambientali. Il documento sarà valido dieci anni.

Tra le novità ci sono, inoltre, l’istituzione della “Giornata funghi e tartufi della Lombardia”, che sarà celebrata ogni anno nella seconda domenica del mese di ottobre, e la creazione di un Osservatorio regionale. Quest’ultimo avrà il compito di monitorare le risorse, promuovere la ricerca e fornire consulenza scientifica a istituzioni, enti locali e associazioni per una gestione efficace e sostenibile di questo importante patrimonio naturale.

Intossicazioni da funghi: i dati e il ruolo degli Ispettorati micologici

Un capitolo importante del progetto di legge riguarda la sicurezza nei boschi. Sul fronte delle intossicazioni, le Ats lombarde hanno registrato nel biennio 2024-2025 160 episodi (89 nel 2024 e 71 nel 2025), con decine di ricoveri e talvolta con episodi complessi coordinati dai Centri antiveleni (Cav). Numerose sono state anche le segnalazioni riguardanti bambini, spesso dovute all’ingestione accidentale durante attività all’aperto: 18 casi nel 2024 e 15 nel 2025. Tra il 2024 e il 2025, gli Ispettorati micologici lombardi hanno registrato oltre 2.200 accessi di cittadini per il controllo della commestibilità dei raccolti (1.032 nel 2024 e 1.202 nel 2025). Un’attività fondamentale di prevenzione che ha portato alla confisca di ben 391,9 chilogrammi di funghi (il 47% del totale) non commestibili nel 2024 e circa 500 chilogrammi (il 32%) nel 2025.

«È la dimostrazione concreta - è stato evidenziato in aula - di quanto siano preziosi i professionisti che operano nelle Ats. Per questo vogliamo rafforzarne il ruolo, sostenere corsi per il conseguimento dell’attestato di micologo e garantire aggiornamenti periodici, anche attraverso momenti formativi sul campo». La legge attribuisce, infatti, agli Ispettorati compiti di controllo, certificazione, supporto in caso di intossicazioni e formazione rivolta sia agli operatori sia ai cittadini.

La valorizzazione della filiera e il tartufo bianco del Mantovano